Nil Karaibrahimgil

-
Çekirdeksiz kabuksuz
Bir üzüm kadar yalnızım
Hiçbir dalı tutamadım safsızım
Birkaç güzel fikir buldum ama elden çıkardım
İnanırsam insafsızım tatsızım
Kasa kasa toplanmış
***
Turuncuya boyanmış
Portakallar kadar sıkıldım
Birkaç güzel anım oldu ama elden çıkardım
Ben yaşarken insafsızım tatsızım
Erik kadar aşksızım
Dutlar kadar şansızım
Çıkarsa biri kiraz gibi ansızın
Birkaç güzel erkek buldum
Ama elden çıkardım
Ben severken insafsızım tatsızım
-
Aşkınla muhabbete dalmış gönlüm
Aşkınla muhabbete dalmış gönlüm
Yanar yanar içimde sevdam durmadan kanar
Ağlar ağlar ağlar ağlar
Yüreğim yanar
Aney aney aney aney
Ciğerim yane
Aman aman geçmez zaman
Onsuz nasıl nasıl kalam
Aman aman geçmez zaman
Onsuz nasıl nasıl kalam
***
Duvar olsam yıkılıram
Ateş olsam sönerem
İçim içim yanarem
Dağlar alası seni
Yollar alası
Duvar olsam yıkılıram
Ateş olsam ısınıram
İçim içim yanaram
Dağlar alası seni
Yollar alası
***
Aşkınla muhabbete dalmış gönlüm
Aşkınla muhabbete dalmış gönlüm
Yanar yanar içimde sevdam durmadan kanar
Ağlar ağlar ağlar ağlar
Yüreğim yanar
Aney aney aney aney
Ciğerim yane
Aman aman geçmez zaman
Onsuz nasıl nasıl kalam
Aman aman geçmez zaman
Onsuz nasıl nasıl kalam
***
Duvar olsam yıkılıram
Ateş olsam ısınıram
İçim içim yanaram
Dağlar alası seni
Yollar alası
Duvar olsam yıkılıram
Ateş olsam ısınıram
İçim içim yanaram
Dağlar alası seni
Yollar alası
-
Sevdiğim sen beni görmezsen
İçin, için yanar halimi bilmezsen
Gezdiğin her yerdeyim
Kapının önündeyim
***
Balatadan aşağıya
Sıyırmak üzereyim
Ha geldi gelecek
Beni sevindirecek
***
Bir ışık yak sevineyim
Ahaliye haber vereyim
Kıvır, kıvır saçları
***
O güzelim kaşları
Kalbimi titretiyor
O masum bakışları
Vay, vay
***
Yüreğimi yakıyor beni deli ediyor
Çok istedim gelmiyor niye böyle ediyor
Kıvır, kıvır saçları o güzel kaşları
Kalbimi titretiyor o masum bakışları
Vay, vay
-
Bilmiyordum bir gün tükeneceğimi
Senden af dileyeceğimi
Sanmıyordum bu kadar sevdiğimi
Terk edince anladım
***
Bak ağladım neye yarar
Şimdi geriye dönmem
Zarar zeval içerisindeyim
Bir şans daha olmaz mı?
Yerimi dolduramazsın
Sende bana deliler gibi aşıksın
***
Al aşkım al aşkım
Al beni dilediğince
Vur beni istediğinde
Al aşkım al aşkım
Al beni dilediğince
Vur beni istediğinde
***
Bilmiyordum bir gün tükeneceğimi
Senden af dileyeceğimi
Sanmıyordum bu kadar sevdiğimi
Terk edince anladım
***
Bak ağladım neye yarar
Şimdi geriye dönmem
Zarar zeval içerisindeyim
Bir şans daha olmaz mı?
Yerimi dolduramazsın
Sende bana deliler gibi aşıksın
***
Al aşkım al aşkım
Al beni dilediğince
Vur beni istediğinde
Al aşkım al aşkım
Al beni dilediğince
Vur beni istediğinde
-
Ne yaptım ne ettim
Sana ne dedim
Anladım hatamı
Seni çok sevdim
***
Ve sen bunun farkındasın
Yüreğimi yakmaktasın
Allahından bulacaksın
Benim gibi yanacaksın
Ve sen bunun farkındasın
Yüreğimi yakmaktasın
Allahından bulacaksın
Alev alev yanacaksın
***
Yaranamadım sana
Anlayamadın daha
Kalbimi kırdın gülom
Senden sonrası yalan
Yaranamadım sana
Anlayamadın daha
Kalbimi kırdın gülom
Senden sonrası yalan
***
Ne yaptım ne ettim
Sana ne dedim
Anladım hatamı
Seni çok sevdim
***
Ve sen bunun farkındasın
Yüreğimi yakmaktasın
Allahından bulacaksın
Alev alev yanacaksın
Ve sen bunun farkındasın
Yüreğimi yakmaktasın
Allahından bulacaksın
Alev alev yanacaksın
***
Yaranamadım sana
Anlayamadın daha
Kalbimi kırdın gülom
Senden sonrası yalan
Yaranamadım sana
Anlayamadın daha
Kalbimi kırdın gülom
Senden sonrası yalan
***
Ziyan, yalan, ziyan
-
Gözün aydın tükendim
Sürüm sürüm sürünüyorum
İstediğin bu değilmiydi
Al dilediğince kalbimi
***
Zamansız harcadın
Kendimi kuramadım
Sevdiğim canım derdin
Sevgimi canımıda aldın
***
Beni mutsuz ettin
Aşka küstürüp gittin
Herşeyden herkezden
Nefret ettirdin
***
Sana kızgın değilim
Deli kalbim sevmekte
Zincirle baladın
Beni dinlememekle
***
Rezil ettin elaleme
Utandırdın beni aileme
Ey vicdansızın kendisi
Sen gibi sen bulasın
***
Rezil ettin elaleme
Utandırdın beni aileme
Ey vicdansızın kendisi
Sen gibi sen bulasın
***
Gözün aydın tükendim
Sürüm sürüm sürünüyorum
İstediğin bu değilmiydi
Al dilediğince kalbimi
***
Zamansız harcadın
Kendimi kuramadım
Sevdiğim canım derdin
Sevgimi canımıda aldın
***
Beni mutsuz ettin
Aşka küstürüp gittin
Herşeyden herkezden
Nefret ettirdin
***
Sana kızgın değilim
Deli kalbim sevmekte
Zincirle baladın
Beni dinlememekle
***
Rezil ettin elaleme
Utandırdın beni aileme
Ey vicdansızın kendisi
Sen gibi sen bulasın
***
Rezil ettin elaleme
Utandırdın beni aileme
Ey vicdansızın kendisi
Sen gibi sen bulasın
-
Bugün yine çıktım evden dışarı
Bunalımlar sarmış dört bir yanımı
Bugün yine çıktım evden dışarı
Bunalımlar sarmış dört bir yanımı
***
Kimseler görmüyor halimi bilmiyor
Düştüm bir çıkmaza tutanım olmuyor
Kimseler görmüyor halimi bilmiyor
Düştüm bir çıkmaza tutanım olmuyor
***
Sataşma baba yorgun
Sataşma baba yorgun
Gelmeyin üstüme
Bugün çok halsizim
Sataşma baba yorgun
Sataşma baba yorgun
Gelmeyin üstüme
Bugün çok halsizim
***
Bugün yine çıktım evden dışarı
Bunalımlar sarmış dört bir yanımı
Bugün yine çıktım evden dışarı
Bunalımlar sarmış dört bir yanımı
***
Kimseler görmüyor halimi bilmiyor
Düştüm bir çıkmaza tutanım olmuyor
Kimseler görmüyor halimi bilmiyor
Düştüm bir çıkmaza tutanım olmuyor
***
Sataşma baba yorgun
Sataşma baba yorgun
Gelmeyin üstüme
Bugün çok halsizim
Sataşma baba yorgun
Sataşma baba yorgun
Gelmeyin üstüme
Bugün çok halsizim
-
Gecelerim kabusum oldu
Uyuyamaz oldum artık
Saçma sapan yalandan aşktan
Çok yoruldum çok bulandım
***
Kim bilir kaç kişi günahıma girdi
Bende aynı kaderi paylaştım
Günahlarımı affet
Ben artık tövbekar oldum Allah'ım
***
Kendimi buldum sende
Yolumu buldum sende
Canım sevgilim aşkım
Son durağımsın
***
Namusumsun aşkım
Yan gözle bakanın
Gözünü oyarım
Her şeyimsin aşkım
Sen olmadan kalbim atmaz
Namusumsun aşkım
Yan gözle bakanın
Gözünü oyarım
Her şeyimsin aşkım
Sen olmadan kalbim atmaz
***
Gecelerim kabusum oldu
Uyuyamaz oldum artık
Saçma sapan yalandan aşktan
Çok yoruldum çok bulandım
***
Kim bilir kaç kişi günahıma girdi
Bende aynı kaderi paylaştım
Günahlarımı affet
Ben artık tövbekar oldum Allah'ım
***
Kendimi buldum sende
Yolumu buldum sende
Canım sevgilim aşkım
Son durağımsın
***
Namusumsun aşkım
Yan gözle bakanın
Gözünü oyarım
Her şeyimsin aşkım
Sen olmadan kalbim atmaz
Namusumsun aşkım
Yan gözle bakanın
Gözünü oyarım
Her şeyimsin aşkım
Sen olmadan kalbim atmaz
Namusumsun aşkım
Yan gözle bakanın
Gözünü oyarım
Her şeyimsin aşkım
-
Bize bir fırsat vermedin ki sevdiğim
Tekrar geriye döndün eski aşkına
Duydum ki sık sık yine kavga ediyormuşsun
Bir daha seninle bende olamam sevdiğim
Bize bir fırsat vermedin ki sevdiğim
Tekrar geriye döndün eski aşkına
Duydum ki sık sık yine kavga ediyormuşsun
Bir daha seninle bende olamam sevdiğim
***
Derin bir sessizlik kalbimi yıksa da
Paramparça olmuş hayatım her bir yanda
Sen süslü caddelerde birileriyle can cana
Ben yıkık bir halde dipsiz kuyularda
Derin bir sessizlik kalbimi yıksa da
Paramparça olmuş hayatım her bir yanda
Sen süslü caddelerde birileriyle can cana
Ben yıkık bir halde dipsiz kuyularda
***
Bize bir fırsat vermedin ki sevdiğim
Tekrar geriye döndün eski aşkına
Duydum ki sık sık yine kavga ediyormuşsun
Bir daha seninle bende olamam sevdiğim
Bize bir fırsat vermedin ki sevdiğim
Tekrar geriye döndün eski aşkına
Duydum ki sık sık yine kavga ediyormuşsun
Bir daha seninle bende olamam sevdiğim
***
Derin bir sessizlik kalbimi yıksa da
Paramparça olmuş hayatım her bir yanda
Sen süslü caddelerde birileriyle can cana
Ben yıkık bir halde dipsiz kuyularda
Derin bir sessizlik kalbimi yıksa da
Paramparça olmuş hayatım her bir yanda
Sen süslü caddelerde birileriyle can cana
Ben yıkık bir halde dipsiz kuyularda
-
Aşkı ağlatıp gidenler
Kazançlı olur
Sevgiyi tarumar edenler
Şerefli olur
Bilmeden konuşanların hepsi
Alim olur
Bizim gibi sevenlerin yeri
Yer olur
Beter olur
Fena olur
Bizim gibi sevenlerin yeri
Yer olur
Beter olur
Fena olur
***
Kaçsam gitsem bu dünyadan başka alemleri bulsam
Beni de anlayan çıkar onlarla mutlu olsam
Şerefliyle şerefsizi birbirinden uzak tutsam
Vay ay ay ay
Kaçsam gitsem bu dünyadan başka alemleri bulsam
Beni de anlayan çıkar onlarla mutlu olsam
Şerefliyle şerefsizi birbirinden uzak tutsam
Vay ay ay ay
***
Aşkı ağlatıp gidenler
Kazançlı olur
Sevgiyi tarumar edenler
Şerefli olur
Bilmeden konuşanların hepsi
Alim olur
Bizim gibi sevenlerin yeri
Yer olur
Beter olur
Fena olur
Bizim gibi sevenlerin yeri
Yer olur
Beter olur
Fena olur
***
Kaçsam gitsem bu dünyadan başka alemleri bulsam
Beni de anlayan çıkar onlarla mutlu olsam
Şerefliyle şerefsizi birbirinden uzak tutsam
Vay ay ay ay
Kaçsam gitsem bu dünyadan başka alemleri bulsam
Beni de anlayan çıkar onlarla mutlu olsam
Şerefliyle şerefsizi birbirinden uzak tutsam
Hay hay hay hay hay
-
Yollarını gözlüyorum
Camlarda kaldım
Resmine bakıyorum
Baktığım yerde kaldım
***
Dönmeyi bilmiyorsan, bir haber sal
Gelmiyorum de, onu unuttum de
Dönmeyi bilmiyorsan, bir haber ver
Gelmiyorum de, onu unuttum de
***
Sana yakışan bu mu
Ben seni özü sözü bir bildim
Meğer ise sen dönekmişsin
Çok geç anladım
***
Sana yakışan bu mu
Ben seni özü sözü bir bildim
Meğer ise sen dönekmişsin
Çok geç anladım
***
Haykırmak istiyorum
Başıma gelen en büyük hata sensin
Sevmeyi bilmezsin, kalleşin tekisin
Yılandan daha, daha betersin
***
Sana yakışan bu mu
Ben seni özü sözü bir bildim
Meğer ise sen dönekmişsin
Çok geç anladım
***
Sana yakışan bu mu
Ben seni özü sözü bir bildim
Meğer ise sen dönekmişsin
Çok geç anladım
***
Yollarını gözlüyorum
Camlarda kaldım
Resmine bakıyorum
Baktığım yerde kaldım
***
Dönmeyi bilmiyorsan, bir haber sal
Gelmiyorum de, onu unuttum de
Dönmeyi bilmiyorsan, bir haber ver
Gelmiyorum de, onu unuttum de
***
Sana yakışan bu mu
Ben seni özü sözü bir bildim
Meğer ise sen dönekmişsin
Çok geç anladım
***
Sana yakışan bu mu
Ben seni özü sözü bir bildim
Meğer ise sen dönekmişsin
Çok geç anladım
***
Haykırmak istiyorum
Başıma gelen en büyük hata sensin
Sevmeyi bilmezsin, kalleşin tekisin
Yılandan daha, daha betersin
***
Sana yakışan bu mu
Ben seni özü sözü bir bildim
Meğer ise sen dönekmişsin
Çok geç anladım
***
Sana yakışan bu mu
Ben seni özü sözü bir bildim
Meğer ise sen dönekmişsin
Çok geç anladım
-
Düştüm bir zalim eline
Vurdu beni yerden yere
Günden güne erimekte
Zavallı halim
Doldum mağaranın dibinde
Geldim saraylar inine
Orada zalim yoktu ama
Burada her yerde
***
Düştüm bir zalim eline
Vurdu beni yerden yere
Günden güne erimekte
Zavallı halim
***
Ne dağları ne taşları demeli
Beni de üzdü birileri
Fark etmiyor ki bitanem
Aşk bu söz dinlemiyor
Ne dağları ne taşları demeli
Beni de üzdü birileri
Fark etmiyor ki bitanem
Aşk bu söz dinlemiyor, dinlemiyor
***
Yedin beni yedin beni
Yedin beni evladım
Yedin beni yedin beni
Yedin beni evladım
Yedi beni yedi yedi beni
Yedin beni evladım
Yedin beni yedin beni
Yedin beni evladım
***
Düştüm bir zalim eline
Vurdu beni yerden yere
Günden güne erimekte
Zavallı halim
Doldum mağaranın dibinde
Geldim saraylar inine
Orada zalim yoktu ama
Burada her yerde
***
Düştüm bir zalim eline
Vurdu beni yerden yere
Günden güne erimekte
Zavallı halim
***
Ne dağları ne taşları demeli
Beni de üzdü birileri
Fark etmiyor ki bitanem
Aşk bu söz dinlemiyor
Ne dağları ne taşları demeli
Beni de üzdü birileri
Fark etmiyor ki bitanem
Aşk bu söz dinlemiyor, dinlemiyor
***
Yedin beni yedin beni
Yedin beni evladım
Yedin beni yedin beni
Yedin beni evladım
Yedi beni yedi yedi beni
Yedin beni evladım
Yedin beni yedin beni
Yedin beni evladım
-
Çıkmaz olur sokakları
Her girdiğim yerde acın olur
Sarar her bir yanımı
Keder kalbime yerleşmiş
Yavaş yavaş eritiyor
Her an durabilir kalbim
Sarar her bir yanımı
Keder kalbime yerleşmiş
Yavaş yavaş çürütüyor
Her an durabilir kalbim
***
Herkes yalan sende olma
Herbişeyim sensin herbişeyim sensin
Dünyadaki en değerli hazinemsin
Herbişeyim sensin herbişeyim sensin
Sende gidersen ölümümü imzalarım
Herbişeyim sensin herbişeyim sensin
Dünyadaki en değerli hazinemsin
Herbişeyim sensin herbişeyim sensin
Sende gidersen ölümümü imzalarım
***
Çıkmaz olur sokakları
Her girdiğim yerde acın olur
Sarar her bir yanımı
Keder kalbime yerleşmiş
Yavaş yavaş eritiyor
Her an durabilir kalbim
***
Herkes yalan sende olma
Herbişeyim sensin herbişeyim sensin
Dünyadaki en değerli hazinemsin
Herbişeyim sensin herbişeyim sensin
Sende gidersen ölümümü imzalarım
Herbişeyim sensin herbişeyim sensin
Dünyadaki en değerli hazinemsin
Herbişeyim sensin herbişeyim sensin
Sende gidersen ölümümü imzalarım