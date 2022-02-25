Nil Karaibrahimgil

-
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar bir dua gibi geçirir beni içinden
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar değilim dedim ama
Onunmuşum meğer ben
***
Gözlerindeki buğu ah neyin perdesi
Öldürür beni etkiler beni derinden
Ayrılınca teninden oynadım ben yerimden
Sarılıp ona ağlamak gelir içimden
***
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar bir dua gibi geçirir beni içinden
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar değilim dedim ama
Onunmuşum meğer ben
***
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar bir dua gibi geçirir beni içinden
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar değilim dedim ama
Onunmuşum meğer ben
***
Sorular sordu güldüm kimle nerde görüldüm
Yanımda olsa ayrılmam dizinin dibinden
Ağlattı onu bunlar açıldı hep yaralar
Dökülen yaşlar niye hep benim yüzümden
***
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar bir dua gibi geçirir beni içinden
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar değilim dedim ama
Onunmuşum meğer ben
***
H-m h-m h-m h-m
H-m h-m h-m h-m
***
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar ne kibar
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar ne kibar
Ah nesi var
-
Mevsim rüzgarları ne zaman eserse
O zaman hatırlarım
Çocukluk rüyalarım
Şeytan uçurtmalarım
***
Öper beni annem yanaklarımdan
Güzel bir rüyada
Sanki sevdiklerim hayattalarken hâlâ
***
Akşama doğru azalırsa yağmur
Kız Kulesi ve Adalar
Ah burada olsan çok güzel hâlâ
İstanbul'da sonbahar
***
Her zaman kolay değil
Sevmeden sevişmek
Tanımak bir vücudu yavaşça öğrenmek
Alışmak ve kaybetmek
***
İstanbul bugün yorgun
Üzgün ve yaşlanmış
Biraz kilo almış
Ağlamış yine, rimelleri akıyor
***
Akşama doğru azalırsa yağmur
Kız Kulesi ve Adalar
Ah burada olsan çok güzel hâlâ
İstanbul'da sonbahar
***
Akşama doğru azalırsa yağmur
Kız Kulesi ve Adalar
Ah burada olsan çok güzel hâlâ
İstanbul'da sonbahar
***
Sonbahar
Sonbahar
Sonbahar
Sonbahar
***
Sonbahar
Sonbahar
Sonbahar
Sonbahar
-
Bazı sabahlar uyandım
Kayıp haldeyim
Sanırsın gölgeyim
Ayaktayken yerdeyim
***
Ne bileyim?
Ne bileyim?
***
Herkes işinde
Bin bir dilek peşinde
Ben mi? tövbeliyim
Tövbe, tövbeliyim
***
Ne bileyim?
Ne bileyim?
***
Nefes aldım, nefes verdim
Buradayım, pes etmem yok
Ben buraya çıplak geldim
Heyhat, utanmam yok, utanmam yok
***
Bazen ne yapsam
Bir, bir berabereyim
Sorsalar ben neyim
Ne malup ne galibim
***
Ne bileyim?
Ne bileyim?
***
Hep aynı soru
Hem zor, hem de doğru
Geçerken günlerim
Nerde cesaretim?
***
Ne bileyim?
Ne bileyim?
***
Nefes aldım, nefes verdim
Buradayım, pes etmem yok
Ben buraya çıplak geldim
Heyhat, utanmam yok, utanmam yok
***
Yok, yok, yok, pes etmem yok
Yok, utanmam yok
***
Nefes aldım, nefes verdim
Buradayım, pes etmem yok
Ben buraya çıplak geldim
Heyhat, utanmam yok, utanmam yok
***
Nefes aldım, nefes verdim
Buradayım, pes etmem yok
Ben buraya çıplak geldim
Heyhat, utanmam yok, utanmam yok
-
Ben her sabah kalktığımda
Düşüyorum bir boşluğa
Ne yazıyorsa alnımda
Sen yoksun hiç yanımda
***
Anlamazlar halimi
Kim ne yapsın derdimi
Bilmezler özlediğimi
Yazmıyor ki alnımda
***
İstanbul'dayım
Takılıyorum
Doğru değil seni
Düşünüyorum
Bazen bir durup
Nefes alıyorum
***
İçimde
Bir umut
Bir umut
Nasıl şey
Bir güneş
Bir bulut
***
Ben her gece yattığımda
Düşüyorum bir boşluğa
Ne yazıyorsa alnımda
Sen yoksun hiç yanımda
***
Anlamazlar halimi
Kim ne yapsın derdimi
Bilmezler özlediğimi
Yazmıyor ki alnımda
***
İstanbul'dayım
Takılıyorum
Doğru değil seni
Düşünüyorum
Bazen bir durup
Nefes alıyorum
***
İçimde
Bir umut
Bir umut
Nasıl şey
Bir hatırla
Bir unut
***
İstanbul'dayım
Takılıyorum
Doğru değil seni
Düşünüyorum
Bazen bir durup
Nefes alıyorum
***
İçimde
Bir umut
Bir umut
Nasıl şey
Bir hatırla
Bir unut
***
Nasıl şey
Bir hatırla
Bir unut
-
Çok o kadar çok şey var anlatmak istediğim
Senle ben hakkında hep ve hiç hakkında
***
Her zaman sen vardın sen vardın sen
Ben daha küçük bir kibritçi kızken
Ah uyudum büyüdüm ben senin koynunda
***
Hani uyanıp bir sabah erken
Sahilde arabada giderken
Ah romantik bir anons duyuldu radyoda
***
Kazablanka'da yağmur var
Kazablanka2da yağmur var
Yağmur var yağmur
***
Aşklar bitmez hiç bitmez hep terk edilir
Bırakıp gidilir sanma ki silinir
***
Her zaman sen vardın sen vardın sen
Ben daha küçük bir kibritçi kızken
Ah uyudum büyüdüm ben senin koynunda
***
Hani uyanıp bir sabah erken
Sahilde arabada giderken
Ah romantik bir anons duyuldu radyoda
***
Kazablanka'da yağmur var
Kazablanka'da yağmur var
Yağmur var yağmur
***
Kazablanka'da yağmur var
Kazablanka'da yağmur var
Yağmur var yağmur
***
Kazablanka'da yağmur var yağmur var
Kazablanka'da yağmur var yağmur
Çok o kadar çok şey var anlatmak istediğim
-
Kızsın der kızabilirler
Kaynarken kısabilirler
Bir laf var hep onu derler
Diyiveririler
***
Ay gız uyan değilsin külkedisi
Ay gız uyan böyle miymiş sevgisi
Ay gız uyan uyan gelir gerisi
Taşsa onun yüreği o taşısın o zaman
***
Ay gız uyan akıtırsa yaşını
Derler dayan alıp gitsen başını
Çalış kazan pişir kendi aşını
İsterse kadınını adam olsun o zaman
***
Dizideki şehzade yok yok
Dağlardaki efsane yok yok
Senden başka kahraman yok yok
Bence en çok kendinden kork
***
Ay gız uyan değilsin külkedisi
Ay gız uyan böyle miymiş sevgisi
Ay gız uyan uyan gelir gerisi
Taşsa onun yüreği o taşısın o zaman
***
Ay gız uyan akıtırsa yaşını
Derler dayan alıp gitsen başını
Çalış kazan pişir kendi aşını
İsterse kadınını adam olsun o zaman
***
Ay gız uyan değilsin külkedisi
Ay gız uyan böyle miymiş sevgisi
Ay gız uyan uyan gelir gerisi
Taşsa onun yüreği o taşısın o zaman
***
Ay gız uyan akıtırsa yaşını
Derler dayan alıp gitsen başını
Çalış kazan pişir kendi aşını
İsterse kadınını adam olsun o zaman
***
Ay gız ay gız ay gız...
Ay gız uyan değilsin külkedisi
Ay gız uyan taşsa onun yüreği
Ay gız uyan o taşısın o zaman
Taşsa onun yüreği o taşısın o zaman
Ay gız uyan
-
Filmdeki adam kadını öptü ve dedi
Anna beni anla
Senle ben gözümün önüne geldi
Bendim Anna öpüştüm senle
***
Ooh adımı duysan ya gülsen ya ağlasan
Ah aşkımız adam olsa
Ya bitse ya başlasa
***
Duygularıma saptım attım verileri
Yapma etme deyip durdu birileri
Hep bidi bidi konuşan kader efendi
Beni görmüyor
***
Kimilerine göre yandım diri diri
Üstüme gelince beep'ledim ileri geri
Hep bidi bidi konuşan kader efendi
Beni bilmiyor
***
On yıl sonra bir restoranda
Ayağı kalktı ağladı Anna
Ben bu sahneyi yaşayamam asla
Olamam Anna yıllarca
***
Ooh sesimi duysan
Şaşırsan koşup sarılsan
Ah aşkımız adam olsa
Ya bitse ya başlasa
***
Duygularıma saptım attım verileri
Yapma etme deyip durdu birileri
Hep bidi bidi konuşan kader efendi
Beni görmüyor
***
Kimilerine göre yandım diri diri
Üstüme gelince beep'ledim ileri geri
Hep bidi bidi konuşan kader efendi
Beni bilmiyor
***
Duygularıma saptım attım verileri
Yapma etme deyip durdu birileri
Hep bidi bidi konuşan kader efendi
Beni duymuyor
***
Kimilerine göre yandım diri diri
Üstüme gelince beep'ledim ileri geri
Hep bidi bidi konuşan kader efendi
Beni bilmiyor
***
Duygularıma saptım attım verileri
Yapma etme deyip durdu birileri
Hep bidi bidi konuşan kader efendi
Beni görmüyor
***
Kimilerine göre yandım diri diri
Üstüme gelince beep'ledim ileri geri
Hep bidi bidi konuşan kader efendi
Beni bilmiyor
***
Duygularıma saptım attım verileri
Yapma etme deyip durdu birileri
Hep bidi bidi konuşan kader efendi
Niye duymuyor
***
Kimilerine göre yandım diri diri
Üstüme gelince beep'ledim ileri geri
Hep bidi bidi konuşan kader efendi
Beni bilmiyor
***
Duygularıma saptım attım verileri
Yapma etme deyip durdu birileri
Hep bidi bidi konuşan kader efendi
Beni görmüyor
***
Kimilerine göre yandım diri diri
Üstüme gelince beep'ledim ileri geri
Hep bidi bidi konuşan kader efendi
Beni bilmiyor
-
Yaz yine gelicek şarkı sözü yazıcam
Herkes çok şaşıcak Allah'ımı şaşırıcam
Çok sıcak olucak çok zevkli olucak
Çok seksi olucak n'olduğumu şaşırıcam
***
Parabapbap parabam
Parabapbap parabam
Parabapbap parabam larilarilarilam
Parabapbap parabam
Parabapbap parabam
Parabapbap parabam larilarilarilam
***
Güneş yine yakıcak deli gibi yazıcam
Herkes çok şaşıcak Allahımı şaşırıcam
Çok sıcak olucak çok zevkli olucak
Harika olucak n'olduğumu şaşırıcam
***
Parabapbap parabam
Parabapbap parabam
Parabapbap parabam larilarilarilam
Parabapbap parabam
Parabapbap parabam
Parabapbap parabam larilarilarilam
***
Çocukluk mu olucam bebeklik mi olucam
Ona o zaman bakıcam
Felaketler olucam kudurmuş mu olucam
Delirmiş mi olucam Allah'ımı şaşırıcam
***
Parabapbap parabam
Parabapbap parabam
Parabapbap parabam larilarilarilam
Parabapbap parabam
Parabapbap parabam
Parabapbap parabam larilarilarilam
***
Bu ne ya diycekler şahane diycekler
Oflamaz diycekler Allah'ımı şaşırıcam
Çok süper olucak harika olucak
Hatta hit olucak yolumu şaşırıcam
***
Allah'ımı şaşırıcam
**
N'olduğumu şaşırıcam
***
Parabapbap parabam
Parabapbap parabam
Parabapbap parabam
Allahımı şaşırıcam
***
Parabapbap parabam
Parabapbap parabam
Parabapbap parabam
N'olduğumu şaşırıcam
Allah'ımı şaşırıcam
-
Yürüdün mü, yol aldın mı?
Hüzünlerden de geçtin mi?
Yoruldun mu, daraldın mı?
Güzellerden de seçtin mi?
***
Yürüdün mü, yol aldın mı?
Hüzünlerden de geçtin mi?
Yoruldun mu, daraldın mı?
Güzellerden de seçtin mi?
***
Kırdığın tüm kalpler hala yaran mı?
Her şey biraz kader kısmet yalan mı?
Oooof yol alan mıydın, duran mı?
***
Zor oldun mu, çok oldun mu?
Hiçbir kalpten söküldün mü?
Ahlarla, vedalarla
Dudaklardan döküldün mü?
***
Çok oldun mu, zor oldun mu?
Hiçbir kalpten söküldün mü?
Ahlarla, vedalarla
Dudaklardan döküldün mü?
***
Kırdığın tüm kalpler hala yaran mı?
Her şey biraz kader kısmet yalan mı?
Oooof yol alan mıydın, duran mı?
***
Öpüldün mü, sevildin mi?
Dualarda duyuldun mu?
Dost oldun da şükrettin de
Kayboldun da bulundun mu?
***
Kırdığın tüm kalpler hala yaran mı?
Her şey biraz kader kısmet yalan mı?
Oooof yol alan mıydın, duran mı?
***
Gördün mü güzelliği?
Gördün mü güzelliği?
Gördün mü güzelliği?
Gördün mü güzelliği?
Gördün mü?
-
Dur dur dur dur dur
Bakma öyle, bakma öyle
Çık damarımdan
***
Yok yok yok yok
Yapma böyle, yapma böyle
Gitmem yanından
***
Tık tık tık tık tık tık
Çalma öyle, gelme böyle
Dön kapımdan
***
Cık cık cık
Deme öyle onu söyleme
Kork cevabımdan
***
Hakkında her şeyi duymak istiyorum
Bu aşk değil de nedir
Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan
***
Her şeyi tek tek anlat istiyorum
Bu aşk değil de nedir
Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan
***
Güm güm güm güm
Atma kalbim, atma şöyle
Duyulur dışarıdan
***
Çok çok çok çok çok
Çok isteme çok isteme koparız hayattan
Çalma öyle, gelme böyle
Dön kapımdan
***
Kokma şöyle, kokma böyle
Git rüzgarımdan
***
Hakkında her şeyi duymak istiyorum
Bu aşk değil de nedir
Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan
***
Her şeyi tek tek anlat istiyorum
Bu aşk değil de nedir
Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan
***
Senden önce her şeyi silmek istiyorum
Bu aşk değil de nedir
Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan
***
Sadece adını duymak istiyorum
Bu aşk değil de nedir
Aklımda hep yine görmek, yine öpmek filan
-