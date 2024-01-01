Niltemenni Şarkı Sözleri
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Nil Karaibrahimgil
Niltemenni
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dilerim yeni yılda herkes büyük mutluluklar yaşasın
küçük mutlulukları da büyütmeyi unutmasın
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kalbi ritmini çalsın, kalbi ritmini çalsın
kalbi ritmini çalsın, kalbi ritmini çalsın
kalbi ritmini çalsın, kalbi ritmini çalsın
kalbi ritmini çalsın, kalbi ritmini çalsın
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sevdiğiniz kim varsa sağlığı iyi olsun
ciğerlerinden nefes midesinden horultu
bacaklarından güç eksik olmasın
sevdikleriyle bir arada olsun
nesi varsa bölüşecek biri olsun
nesi yoksa bulup getireceği biri olsun
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sevgisinin tamamını harcasın
harcasın ki ona büyük bir miras kalsın
sevmekten bıkıp usanmayacağı biri olsun