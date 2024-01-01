Nil Karaibrahimgil

dilerim yeni yılda herkes büyük mutluluklar yaşasın küçük mutlulukları da büyütmeyi unutmasın ** kalbi ritmini çalsın, kalbi ritmini çalsın kalbi ritmini çalsın, kalbi ritmini çalsın kalbi ritmini çalsın, kalbi ritmini çalsın kalbi ritmini çalsın, kalbi ritmini çalsın ** sevdiğiniz kim varsa sağlığı iyi olsun ciğerlerinden nefes midesinden horultu bacaklarından güç eksik olmasın sevdikleriyle bir arada olsun nesi varsa bölüşecek biri olsun nesi yoksa bulup getireceği biri olsun ** sevgisinin tamamını harcasın harcasın ki ona büyük bir miras kalsın sevmekten bıkıp usanmayacağı biri olsun