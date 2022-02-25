Nil Karaibrahimgil

Organize İşler Bunlar Olmam, olamam dedim İçlerinde duramam dedim Dışlarında kalamam dedim Uçmam, uçamam dedim Kaçmam, kaçamam dedim Ne Clark Kent'im, ne süpermenim *** Organize işler bunlar Başımıza işler bunlar Senin benim dinlemez İstanbul'u dişler bunlar *** Organize işler bunlar Başımıza işler bunlar Senin benim dinlemez İstanbul'u dişler bunlar *** Olmam, olamam dedim İçlerinde duramam dedim Dışlarında kalamam dedim Uçmam, uçamam dedim Kaçmam, kaçamam dedim Ne Clark Kent'im, ne süpermenim *** Organize işler bunlar Başımıza işler bunlar Senin benim dinlemez İstanbul'u dişler bunlar *** Organize işler bunlar Başımıza işler bunlar Senin benim dinlemez İstanbul'u dişler bunlar *** Organize işler bunlar Başımıza işler bunlar Senin benim dinlemez İstanbul'u dişler bunlar *** Organize işler bunlar Başımıza işler bunlar Senin benim dinlemez İstanbul'u dişler bunlar

Bu Mudur / Akustik Kalbim vurulmuş mudur? Çarpıp durmuş mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Yorulmuş mudur? Bu mudur? *** Kalbim vurulmuş mudur? Çarpıp durmuş mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Yorulmuş mudur? Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk *** Senin kalbin boş mudur? Çalsam evde kimse yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Dibdidirırum budur Bu mudur? *** Senin kalbin boş mudur? Çalsam evde kimse yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Dibdidirırum budur Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk *** Nefesler tutulmuş mudur? Atmosferde aşk yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Buharlaşıp uçmuş mudur? Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk, aşk

Bu mudur Kalbim vurulmuş mudur? Çarpıp durmuş mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Yorulmuş mudur? Bu mudur? *** Kalbim vurulmuş mudur? Çarpıp durmuş mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Yorulmuş mudur? Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk, aşk *** Senin kalbin boş mudur? Çalsam evde kimse yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Dibdidirırum budur Bu mudur? *** Senin kalbin boş mudur? Çalsam evde kimse yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Dibdidirırum budur Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk *** Nefesler tutulmuş mudur? Atmosferde aşk yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Buharlaşıp uçmuş mudur? Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk, aşk