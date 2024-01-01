Parçalı Bulutlu Şarkı Sözleri
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Nil Karaibrahimgil
Parçalı Bulutlu
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Kırılıyosun bak hemen eriyorsun..
Şeklini ne bozuyorsun geçiyor bunlar..
Islak yanaklarına ne bakıyorsun..
Oynayınca biraz taşlar akıyor yaşlar...
***
oohh oo ooh yakıyorlar yıkıyorlar kül oluyorlar...
oohh oo ohh perde perde iniyorlar tül oluyorlar...
***
Kendini pek kaptırma şu yıldızlara, burcuna yükselenine hiç bakmıyorlar...
Sırlarını vermişsin hep aynalara, güzelmişsin, çirkinmişsin taç takmıyorlar...