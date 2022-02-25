Nil Karaibrahimgil

O beni prenses peri sanıyor Ne hata yapsam geri sarıyor Mitolojiden biri sanıyor Bendeki de saç o taç görüyor *** Her bi gidişim, güneşin batışı Çiçekler böceklerdir hep arkadaşı Sarılırsam eğer kalbi duracak Bir gün gidersem, bilmez n’apıcak Ooo bilmez n’apıcak Ooo bilmez n’apıcak *** O beni prenses peri sanıyor Ne hata yapsam geri sarıyor Mitolojiden biri sanıyor Bendeki de saç o taç görüyor *** Hollywood kızları, hepsi hikaye Benim gibi var mı? gösterin bir tane Hiçbir şey yapmasam da tarih beni yazar Takılıp düşersem olacak o da nazar Ooo olacak o da nazar Ooo olacak o da nazar *** O beni prenses peri sanıyor Ne hata yapsam geri sarıyor Mitolojiden biri sanıyor Bendeki de saç o taç görüyor *** O beni prenses peri sanıyor Ne hata yapsam geri sarıyor Mitolojiden biri sanıyor Bendeki de saç o taç görüyor *** Aşkın gözü kördür oysa sakat Kalbini hep kırarım kalbi sakatat Bende karizma yerle bir Fakat ben her şey değilim oğlum *** Kontak kuramadık hatamı takmadı Kırıldı kaçmadı kraliçe ben değilim anlamadı Başına taç etti kırmızı halıları hak etmiyorum Bu tacı geri al *** Mükemmel değilim ne de bir çiçek Ben incinmem korkma hepsi bitecek Nazar boncuklarını al bir ölücem Afrodit ben değilim, bu bi gerçek *** Tahtı istemedim geri yolla bir zahmet Ben hep geç kalırım bekle bir müddet Ellerim bile çirkin benim Ben en iyisi değilim bunu hazmet *** O beni prenses peri sanıyor Ne hata yapsam geri sarıyor Mitolojiden biri sanıyor Bendeki de saç o taç görüyor *** O beni prenses peri sanıyor Ne hata yapsam geri sarıyor Mitolojiden biri sanıyor Bendeki de saç o taç görüyor *** Sihirli bir güzelliğim yok o beni (peri sanıyor) Hangi hatayı yapsam silip yine (geri sarıyor) Kalbini kırsam da beni kusursuz (biri sanıyor) Bendeki de saç o taç görüyor *** Ne esprilerim komik, ne doğru dediklerim Bu şarkıyı yazdım ya dahi miyim neyim?