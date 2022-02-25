Peri Şarkı Sözleri
Nil Karaibrahimgil Peri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Karaibrahimgil Peri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Peri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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O beni prenses peri sanıyor
Ne hata yapsam geri sarıyor
Mitolojiden biri sanıyor
Bendeki de saç o taç görüyor
***
Her bi gidişim, güneşin batışı
Çiçekler böceklerdir hep arkadaşı
Sarılırsam eğer kalbi duracak
Bir gün gidersem, bilmez n’apıcak
Ooo bilmez n’apıcak
Ooo bilmez n’apıcak
***
O beni prenses peri sanıyor
Ne hata yapsam geri sarıyor
Mitolojiden biri sanıyor
Bendeki de saç o taç görüyor
***
Hollywood kızları, hepsi hikaye
Benim gibi var mı? gösterin bir tane
Hiçbir şey yapmasam da tarih beni yazar
Takılıp düşersem olacak o da nazar
Ooo olacak o da nazar
Ooo olacak o da nazar
***
O beni prenses peri sanıyor
Ne hata yapsam geri sarıyor
Mitolojiden biri sanıyor
Bendeki de saç o taç görüyor
***
O beni prenses peri sanıyor
Ne hata yapsam geri sarıyor
Mitolojiden biri sanıyor
Bendeki de saç o taç görüyor
***
Aşkın gözü kördür oysa sakat
Kalbini hep kırarım kalbi sakatat
Bende karizma yerle bir
Fakat ben her şey değilim oğlum
***
Kontak kuramadık hatamı takmadı
Kırıldı kaçmadı kraliçe ben değilim anlamadı
Başına taç etti kırmızı halıları hak etmiyorum
Bu tacı geri al
***
Mükemmel değilim ne de bir çiçek
Ben incinmem korkma hepsi bitecek
Nazar boncuklarını al bir ölücem
Afrodit ben değilim, bu bi gerçek
***
Tahtı istemedim geri yolla bir zahmet
Ben hep geç kalırım bekle bir müddet
Ellerim bile çirkin benim
Ben en iyisi değilim bunu hazmet
***
O beni prenses peri sanıyor
Ne hata yapsam geri sarıyor
Mitolojiden biri sanıyor
Bendeki de saç o taç görüyor
***
O beni prenses peri sanıyor
Ne hata yapsam geri sarıyor
Mitolojiden biri sanıyor
Bendeki de saç o taç görüyor
***
Sihirli bir güzelliğim yok o beni (peri sanıyor)
Hangi hatayı yapsam silip yine (geri sarıyor)
Kalbini kırsam da beni kusursuz (biri sanıyor)
Bendeki de saç o taç görüyor
***
Ne esprilerim komik, ne doğru dediklerim
Bu şarkıyı yazdım ya dahi miyim neyim?