Peri (Remix) Şarkı Sözleri
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Nil Karaibrahimgil
Peri (Remix)
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o beni prenses peri sanıyo
ne hata yapsam geri sarıyo(he winds back whatever mistake that l have
mitolojiden biri sanıyo(he thinks that l am somebody from mythology
bendeki de saç o taç görüyo(there is hair in me(in my head),but he thinks it is tiara
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her bi' gidişim güneşin batışı
çiçekler böceklerdir hep arkadaşı
sarılırsam eğer kalbi duracak(if l embrace him,his heart will stop
bir gün gidersem bilmez n'apıcak
ooo bilmez n'apıcak
ooo bilmez n'apıcak
***
hollywood kızları hepsi hikaye
benim gibi var mı, gösterin bir tane
hiçbi' şey yapmasam da tarih beni yazar
takılıp düşersem olucak o da nazar
ooo olucak o da nazar
ooo olucak o da nazar