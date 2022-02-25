Nil Karaibrahimgil

Pırlanta Paran cebinde kalsın Bırak artık rahatsın Bu kız mal mülkü napsın Çalışır yapar *** Tek taşını almış Tam turunu atmış Yüreğin kaç karatmış? Bu kız onu sorar *** Sağ eller havaya Pırlantalar buraya Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım Girmesinler havaya *** İyi kötü, kazanırım para Ama kalptir, asıl kumbara Bir sevgilim yoksa kollarımda Napim pırlantayı parmağımda *** İyi kötü, kazanırım para Ama kalptir, asıl kumbara Bir sevgilim yoksa kollarımda Napim pırlantayı parmağımda *** Sağ eller havaya Pırlantalar buraya Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım Girmesinler havaya *** Olur bir gün şan, şöhret, ün, para Ama aşk her gün, karaborsada Bir sevgilim yoksa kollarımda Napim pırlantayı parmağımda *** Olur bir gün şan, şöhret, ün, para Ama aşk her gün, karaborsada Bir sevgilim yoksa kollarımda Napim pırlantayı parmağımda *** Sağ eller havaya Pırlantalar buraya Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım Girmesinler havaya *** Cebindeki kalsın sana Sol üst köşeden harca bana Pırlantamı aldım ama Pırlanta gibi kalp lazım bana *** Sağ eller havaya Pırlantalar buraya Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım Girmesinler havaya *** Sağ eller havaya Pırlantalar buraya Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım Girmesinler havaya *** Sağ eller havaya Pırlantalar buraya

Bu Mudur / Akustik Kalbim vurulmuş mudur? Çarpıp durmuş mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Yorulmuş mudur? Bu mudur? *** Kalbim vurulmuş mudur? Çarpıp durmuş mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Yorulmuş mudur? Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk *** Senin kalbin boş mudur? Çalsam evde kimse yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Dibdidirırum budur Bu mudur? *** Senin kalbin boş mudur? Çalsam evde kimse yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Dibdidirırum budur Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk *** Nefesler tutulmuş mudur? Atmosferde aşk yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Buharlaşıp uçmuş mudur? Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk, aşk

Bu mudur Kalbim vurulmuş mudur? Çarpıp durmuş mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Yorulmuş mudur? Bu mudur? *** Kalbim vurulmuş mudur? Çarpıp durmuş mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Yorulmuş mudur? Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk, aşk *** Senin kalbin boş mudur? Çalsam evde kimse yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Dibdidirırum budur Bu mudur? *** Senin kalbin boş mudur? Çalsam evde kimse yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Dibdidirırum budur Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk *** Nefesler tutulmuş mudur? Atmosferde aşk yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Buharlaşıp uçmuş mudur? Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk, aşk