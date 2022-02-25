Tek Taşımı Kendim Aldım Şarkı Sözleri
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Nil Karaibrahimgil
Tek Taşımı Kendim Aldım
-
Paran cebinde kalsın
Bırak artık rahatsın
Bu kız mal mülkü napsın
Çalışır yapar
***
Tek taşını almış
Tam turunu atmış
Yüreğin kaç karatmış?
Bu kız onu sorar
***
Sağ eller havaya
Pırlantalar buraya
Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım
Girmesinler havaya
***
İyi kötü, kazanırım para
Ama kalptir, asıl kumbara
Bir sevgilim yoksa kollarımda
Napim pırlantayı parmağımda
***
İyi kötü, kazanırım para
Ama kalptir, asıl kumbara
Bir sevgilim yoksa kollarımda
Napim pırlantayı parmağımda
***
Sağ eller havaya
Pırlantalar buraya
Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım
Girmesinler havaya
***
Olur bir gün şan, şöhret, ün, para
Ama aşk her gün, karaborsada
Bir sevgilim yoksa kollarımda
Napim pırlantayı parmağımda
***
Olur bir gün şan, şöhret, ün, para
Ama aşk her gün, karaborsada
Bir sevgilim yoksa kollarımda
Napim pırlantayı parmağımda
***
Sağ eller havaya
Pırlantalar buraya
Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım
Girmesinler havaya
***
Cebindeki kalsın sana
Sol üst köşeden harca bana
Pırlantamı aldım ama
Pırlanta gibi kalp lazım bana
***
Sağ eller havaya
Pırlantalar buraya
Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım
Girmesinler havaya
***
Sağ eller havaya
Pırlantalar buraya
Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım
Girmesinler havaya
***
Sağ eller havaya
Pırlantalar buraya
-
Kalbim vurulmuş mudur?
Çarpıp durmuş mudur?
Bu mudur?
***
Modern zamanlarda aşk
Yorulmuş mudur?
Bu mudur?
***
Kalbim vurulmuş mudur?
Çarpıp durmuş mudur?
Bu mudur?
***
Modern zamanlarda aşk
Yorulmuş mudur?
Bu mudur?
***
Yanıp sönerken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Kayıp giderken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Aşk
***
Senin kalbin boş mudur?
Çalsam evde kimse yok mudur?
Bu mudur?
***
Modern zamanlarda aşk
Dibdidirırum budur
Bu mudur?
***
Senin kalbin boş mudur?
Çalsam evde kimse yok mudur?
Bu mudur?
***
Modern zamanlarda aşk
Dibdidirırum budur
Bu mudur?
***
Yanıp sönerken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Kayıp giderken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Aşk
***
Nefesler tutulmuş mudur?
Atmosferde aşk yok mudur?
Bu mudur?
***
Modern zamanlarda aşk
Buharlaşıp uçmuş mudur?
Bu mudur?
***
Yanıp sönerken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Kayıp giderken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
***
Yanıp sönerken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Kayıp giderken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Aşk, aşk
-
Kalbim vurulmuş mudur?
Çarpıp durmuş mudur?
Bu mudur?
***
Modern zamanlarda aşk
Yorulmuş mudur?
Bu mudur?
***
Kalbim vurulmuş mudur?
Çarpıp durmuş mudur?
Bu mudur?
***
Modern zamanlarda aşk
Yorulmuş mudur?
Bu mudur?
***
Yanıp sönerken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Kayıp giderken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Aşk, aşk
***
Senin kalbin boş mudur?
Çalsam evde kimse yok mudur?
Bu mudur?
***
Modern zamanlarda aşk
Dibdidirırum budur
Bu mudur?
***
Senin kalbin boş mudur?
Çalsam evde kimse yok mudur?
Bu mudur?
***
Modern zamanlarda aşk
Dibdidirırum budur
Bu mudur?
***
Yanıp sönerken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Kayıp giderken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Aşk
***
Nefesler tutulmuş mudur?
Atmosferde aşk yok mudur?
Bu mudur?
***
Modern zamanlarda aşk
Buharlaşıp uçmuş mudur?
Bu mudur?
***
Yanıp sönerken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Kayıp giderken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
***
Yanıp sönerken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Kayıp giderken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Aşk, aşk
-
Olmam, olamam dedim
İçlerinde duramam dedim
Dışlarında kalamam dedim
Uçmam, uçamam dedim
Kaçmam, kaçamam dedim
Ne Clark Kent'im, ne süpermenim
***
Organize işler bunlar
Başımıza işler bunlar
Senin benim dinlemez
İstanbul'u dişler bunlar
***
Organize işler bunlar
Başımıza işler bunlar
Senin benim dinlemez
İstanbul'u dişler bunlar
***
Olmam, olamam dedim
İçlerinde duramam dedim
Dışlarında kalamam dedim
Uçmam, uçamam dedim
Kaçmam, kaçamam dedim
Ne Clark Kent'im, ne süpermenim
***
Organize işler bunlar
Başımıza işler bunlar
Senin benim dinlemez
İstanbul'u dişler bunlar
***
Organize işler bunlar
Başımıza işler bunlar
Senin benim dinlemez
İstanbul'u dişler bunlar
***
Organize işler bunlar
Başımıza işler bunlar
Senin benim dinlemez
İstanbul'u dişler bunlar
***
Organize işler bunlar
Başımıza işler bunlar
Senin benim dinlemez
İstanbul'u dişler bunlar
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