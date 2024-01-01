Nil Karaibrahimgil

-
Önce oturdum, dergi baktım
Televizyona daldım
Biraz uzandım Bellona'yla, Bellona'yla
Mutluyum arkama yaslandım
Onu aradım, keyfime baktım
Yorgunluğumu attım
Maça hazırdım Bellona'yla, Bellona'yla
Mutluyum arkama yaslandım
İyi ki ona rastladım
Hau-vaa, hau-vaa, haaa
*******************************************
Kola bu "Cola Turka"
Kolası bildik Kola
"Turka'sı" bizim "Turka"
Kola bu "Cola Turka"
Kolası bildik Kola
"Turka'sı" bizim "Turka"
Ah içince kolanın Turka'lısını
Turka'laşır böyle
Kalmaz Amerika'sı
İçtik biz kolanın Turka'lısını
Turka'laştı o meşhur
Amerikan rüyası
Kola bu "Cola Turka"
Kolası bildik Kola
"Turka'sı" bizim "Turka"
Kola bu "Cola Turka"
Kolası bildik Kola
"Turka'sı" bizim "Turka"
"Cola Turka"
*******************************************
Cornetto'm
Aşkımla erir misin?
(Sen benim bir külah dondurmam)
Beni böyle de sever misin?
Evet dersen bir dakika durmam
Aşkımla erir misin?
Öpücük verir misin?
Cornetto'm
Aşkımla erir misin?
*******************************************
Hayal bu gerçek olamaz
Halley'im gerçek olamaz, olamaz
Hayal değil, gerçek Halley, Halley ya
Tadıyla yıldız, Halley Halley ya
Hayal değil, gerçek Halley Halley ya
Her gün herkes tadıyor, Halley Halley ya
Herkes bağırıyor, Halley Halley ya
Halley Halley ya, Halley Halley ya
Halley
*******************************************
Bizim köy vardı ya, uzaklarda, ben gittim
Bir soru vardı ya cevapsız, akıllarda, ben bildim
Dünya çizgi çizgi değilmiş, öyle değilmiş ben gördüm
Ermiş deme değilim, gezgin deme değilim
Ben özgürüm
Sadece özgürüm
Ben özgürüm
Ben özgürüm
(Ben özgürüm)
*******************************************
Bana derler "Sunny", güldürürüm seni
Çok komiğim di mi?
Beybi
Espriler deli, güldürürüm seni
Sempatiğim di mi?
Beybi
Bana derler "Sunny", güldürürüm seni
*******************************************
-
Rakı olmasın
Şarap olmasın
Madem sen yoksun
Kafam olmasın
***
Gündüz olmasın
Gece olmasın
Madem sen yoksun
Günler akmasın
***
Sensiz nasılım bak bana
Gel de bir çorba yap bana
Madem öldürdün
Akbaba olmasın
***
Sensiz nasılım bak bana
Gel de bir çorba yap bana
Madem öldürdün
Akbaba olmasın
***
Rakı olmasın
Şarap olmasın
Madem sen yoksun
Kafam olmasın
***
Gündüz olmasın ah
Gece olmasın
Madem sen yoksun
Günler akmasın
***
Sensiz nasılım bak bana
Gel de bir çorba yap bana
Madem öldürdün
Akbaba olmasın
Ne olur olmasın
***
Sensiz nasılım bak bana
Gel de bir çorba yap bana
Madem öldürdün
Akbaba olmasın
***
Akbaba olmasın (akbaba)
Akraba olmasın (akbaba)
Eğer sen yoksan
Kimsem olmasın
***
Akbaba olmasın (akbaba)
Akraba olmasın (akbaba)
Eğer sen yoksan of
Kimsem olmasın
***
Sensiz nasılım bak bana
Gel de bir çorba yap bana
Madem öldürdün
Akbaba olmasın
Ne olur olmasın
***
Sensiz nasılım bak bana
Gel de bir çorba yap bana
Madem öldürdün
Akbaba olmasın
-
Bütün kızlar toplandık, toplandık toplandık
Sorduk neden yıprandık? yıprandık yıprandık
Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık hoşlandık
Şimdi niye zorlandık? zorlandık zorlandık
***
Bir, o kadar basitti ki denklemleri
İki, o kadar güçsüzdü ki eklemleri
Üç, kontrol etmek bebek işi
Yormadan sormadan, sormadan yormadan
***
Bir, sarardık biz onları dolma gibi
İki, çalardık biz onları zurna gibi
Üç, sererdik yolları çarşaf gibi
Yormadan sormadan, sormadan yormadan
***
Çıtaları kaldırırdık, çıtırlara on basardık
Haydi hop hop, atlatırdık hey gidi günler hey
Uzun uzun, anlatırdık espriler patlatırdık
Haydi top top, yuvarlardık hey gidi günler hey
***
Bekletirdik, seslenirdik, yüklenirdik hey gidi günler hey
Esnetirdik esnetirdik, pes ettirdik hey gidi günler hey
***
Bütün kızlar toplandık, toplandık toplandık
Sorduk neden yıprandık? yıprandık yıprandık
Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık hoşlandık
Şimdi niye zorlandık? zorlandık zorlandık
***
Bir, o kadar bellidir ki, hedefleri
İki, seks para ve futbol hep sohbetleri
Üç, bunu yönetmek bebek işi
Yormadan sormadan, sormadan yormadan
***
Çıtaları kaldırırdık, çıtırlara on basardık
Haydi hop hop, atlatırdık hey gidi günler hey
Uzun uzun, anlatırdık espriler patlatırdık
Haydi top top, yuvarlardık hey gidi günler hey
***
Süslenirdik, güçlenirdik, yükselirdik hey gidi günler hey
Esnetirdik esnetirdik, pes ettirdik hey gidi günler hey
***
Bütün kızlar toplandık, toplandık toplandık
Sorduk neden yıprandık? yıprandık yıprandık
Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık hoşlandık
Şimdi niye zorlandık? zorlandık zorlandık
***
Bütün kızlar toplandık, toplandık toplandık
Sorduk neden yıprandık? yıprandık yıprandık
Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık hoşlandık
Şimdi niye zorlandık? zorlandık zorlandık
Yıprandık yıprandık
-
Gitme yoksa içerim
Bütün uyku haplarını
Sonra karıştırırsın
Ruh kitaplarını
***
Bir mektup yazarım
Hep seni sevdimle biten
Sonra artık hesap et
Bir daha olur mu hiç neşen
***
Gitme yoksa atlarım
En yakın köprüden
Hafızaya gerek yok
Bu olur tek hadisen
***
Gitme yoksa katlederim bizim
Yan komşuları
Sonra polise derim
Öldürmüş masumları
***
Gitme dünyam dönsün dönsün
Dünyam dönsün dönsün
Ben hiç kimse ölsün mölsün istemem (istemem)
***
Gitme dünyam dönsün dönsün
Dünyam dönsün dönsün
Ben hiç kimse ölsün mölsün istemem (istemem)
***
Gitme yoksa
Düşer yolum kiralık katillere
Sonra vurup durursun
Issız sahillere
***
Gitme yoksa
Adım geçer akşam haberlerinde
Git gide yaşlanırsın
Bir akıl hastanesinde
***
Gitme dünyam dönsün dönsün
Dünyam dönsün dönsün
Ben hiç kimse ölsün mölsün istemem
***
Gitme dünyam dönsün dönsün
Dünyam dönsün dönsün
Ben hiç kimse ölsün mölsün istemem
***
Gitme gitme
Gitme terk etme
Terk etme gitme gitme
Gitme gitme
Gitme terk etme terk etme gitme gitme istemem
-
Tak tiki tak tiki tak
Gelirsin diye bekledim geciktin galiba ekildim
10dk mısır yedim
kola içtim
2.yarıya geçtim
Bekledim ama sonra kendime alıştım
Kırıldım ama o tarafı duvara yasladım
Bir erken matineydim romantik komediydim
10dk mısır yedim
birşey içtim
2.yarıya geçtim
film güzel ama ben alt yazıya takıldım
kırıldım ama o tarafı duvara yasladım
sen beni bir dinlesen ne konu olurum
sen beni bir izlesen ne film olurum
seyretsen beni
anlatsan beni
gelirsin diye bekledim geciktin galiba ekildim
10dk mısır yedim
soda içtim
2.yarıya geçtim
bekledim ama sonra kendime alıştım
kırıldım ama o tarafı duvar yasladım
Bu film sensiz anladım
Son karede ağladım
Yazıları akıttım
Işıkları yaktım
Girdiğim kapıdan çıktım
Kırıldım ama o tarafı duvara yasladım
Ağladım ama bir mutlu sona bağladım.
-
Bu aşk havuz problemi
Yeni fark ediyorum
Yazmıştım denklemini
Girdim yüzemiyorum
Zamanın kızları balıklama atlama diyemiyorum
Ayakları çırptıkça onlar
Sanki boğuluyorum
Gel suyu boşaltalım
Yeniden dolduralım
Çöz beni içinde havuz probleminin
**
Bir musluk kapansa
Öbürü açılır
Kızlar havuz kenarında açılır saçılır.
Atlamak yasak ama önüne geçemiyorum
Bir huzur içinde ben neden yüzemiyorum
Sen ortada 'gel' derken
Sana yüzemiyorum
Sanki dibe vurdum
Nefes alamıyorum
-
ben bu yaz bembeyaz bir otelde
kendime rastlamak istiyorum
sevgilim kimbilir şimdi nerede
diye soran şarkılar dinlemiyorum
**
ben bu yaz bronzlaşmak
kendimle uzlaşmak
yer yer yozlaşmak
uzaklaşmak istiyorum
**
en çok satan kitaplar elimde
kendime yönelmek istiyorum
denizden çıkıp yeni bikinimle
üşümek ürpermek istiyorum
**
yansın ayağım kumlarda
sönsün günlerim mumlarla
mavi turuncu tonlarda
toplansın dalgalar kumsalda
**
ben bu yaz
-
Yemem ben artık bunları
Ters yüz ettim hayatımı
Yemem ben artık bunları
Ters yüz ettim hayatımı
***
Dedim yak lambalarını
Oyna sen de zarlarını
Bırak başkalarını
Ben aptal mıyım?
***
İşime gelmeyince hep
Hayatın kendisi sebep
Sen onca fırsatı tep
Ben aptal mıyım?
***
Aşkın şudur sözlük anlamı
Arıyorsun sen belanı
Aşkın şu sözlük anlamı
Arıyorsun sen belanı
***
Ben miyim hapse tıktığım?
Neden suçlu kılıklıyım?
Söyle gardiyanım
Çok yatar mıyım?
***
İşime gelmeyince hep
Hayatın kendisi sebep
Sen onca fırsatı tep
Ben aptal mıyım?
***
Niye sordum soruları?
Biliyordum cevapları
Niye sordum soruları?
Biliyordum cevapları
***
Gel her gün aynı şeyi yap
Git her gün aynı yola sap
Sonra gelince hesap
Ben manyak mıyım?
***
Unuttum mu ben kendimi?
Kuruttum mu günlerimi?
Biriktirdim dünleri
Ben aptal mıyım?
***
Aşkın şudur sözlük anlamı
Arıyorsun sen belanı
Aşkın şu sözlük anlamı
Arıyorsun sen belanı
***
Ben miyim hapse tıktığım?
Neden suçlu kılıklıyım?
Söyle gardiyanım
Çok yatar mıyım?
***
İşime gelmeyince hep
Hayatın kendisi sebep
Sen onca fırsatı tep
Ben aptal mıyım?
***
Ben miyim hapse tıktığım?
Neden suçlu kılıklıyım?
Söyle gardiyanım
Çok yatar mıyım?
***
İşime gelmeyince hep
Hayatın kendisi sebep
Sen onca fırsatı tep
Ben aptal mıyım?
-
Üşüdüm kolların haberi yok
Yürüdüm yolların haberi yok
Beni terkettin
Beni mahvettin
Düşündüm ikimizin çözümü yok
Buldun da anlatacak yüzün mü yok?
Beni terkettin
Beni mahvettin
**
E seni de süründürsünler
Sen de aşın biraz
Seni de ısırsınlar ve sen de kaşın biraz
Niye vahdettin?
Beni terkettin
Sürdüğün saltanatın sonu mu yok?
Bizle niye uğraştın konu mu yok?
**
Yok mu vahdettin?
Beni terkettin
Sana ahdettim
Vah vah vahdettin
Umduğumla bulduğumun ilgisi yok
Aşkın neden üstünde etkisi yok?
**
Yok işte vahdettin
Beni mahvettin
E seni de süründürsünler
Sen de aşın biraz
Seni de ısırsınlar ve sen de kaşın biraz
Niye vahdettin?
Beni mahvettin
Dinle vahdettin
Sana ahdettim
-
Çekirdeksiz kabuksuz
Bir üzüm kadar yalnızım
Hiçbir dalı tutamadım safsızım
Birkaç güzel fikir buldum ama elden çıkardım
İnanırsam insafsızım tatsızım
Kasa kasa toplanmış
***
Turuncuya boyanmış
Portakallar kadar sıkıldım
Birkaç güzel anım oldu ama elden çıkardım
Ben yaşarken insafsızım tatsızım
Erik kadar aşksızım
Dutlar kadar şansızım
Çıkarsa biri kiraz gibi ansızın
Birkaç güzel erkek buldum
Ama elden çıkardım
Ben severken insafsızım tatsızım
-
Uçar o kuşlar gibi
Çıkar o yokuşlar gibi
Sanki biz saklanmışız
Onu bulmuşlar gibi
Sert basan tuşlar gibi
Dik dik bakışlar gibi
Sanki biz hep yazmışız
O bitmeyen kışlar gibi
**
O bir bencil bencil
Nedeni belli değil vuramazsın zincir
O bir bencil ama onun hilesi yok
O bir bencil ama onun iğnesi yok
O bir bencil ama yok onun hilesi yok
Yok onun bişeysi yok
**
Gider o rüzgar gibi
Döner dalgalar gibi
Sanki biz hep dururken
Geçer zamanlar gibi
Sert basan tuşlar gibi
Dik dik bakışlar gibi
Biz ayakta dururken
Geçen rüyalar gibi
**
O bir bencil bencil
Ama evcil evcil
Nedeni belli değil vuramazsın zincir
-
İyi ki doğdum
Gördün mü yirmi beş oldum
Özgürüm kanatlandım
Durmadım ayaklandım
Koşup ilerliyorum
İyi ki doğdum
Ne güzel bir kadın oldum
Erkekler hep peşimde
Ama aklım işimde
Sınırı zorluyorum
Kalamam hayatın köşesinde
O zaman neşesi neresinde
Koysalar önüme bariyerde
Çocukta yaparım kariyer de
Pes etmem ben en zor günümde
Kanatlandım özgürüm bende
Deseler geçecek bu heves de
Çocukta yaparım kariyer de
İyiki doğdum
Gördün mü yirmi beş oldum
Özgürüm kanatlandım
Durmadım ayaklandım
Koşup ilerliyorum
İyi ki doğdum
Ne güzel bir kadın oldum
Erkekler hep peşimde
Ama aklım işimde
Sınırı zorluyorum
Kalamam hayatın köşesinde
O zaman neşesi neresinde
Koysalar önüme bariyer de
Çocukta yaparım kariyer de
Pes etmem ben en zor günümde
Kanatlandım özgürüm bende
Deseler geçecek bu heves de
Çocukta yaparım kariyer de
Kalamam hayatın köşesinde
O zaman neşesi neresinde
Koysalar önüme bariyer de
Çocukta yaparım kariyer de