Nil Karaibrahimgil

Reklamlar Önce oturdum, dergi baktım Televizyona daldım Biraz uzandım Bellona'yla, Bellona'yla Mutluyum arkama yaslandım Onu aradım, keyfime baktım Yorgunluğumu attım Maça hazırdım Bellona'yla, Bellona'yla Mutluyum arkama yaslandım İyi ki ona rastladım Hau-vaa, hau-vaa, haaa ******************************************* Kola bu "Cola Turka" Kolası bildik Kola "Turka'sı" bizim "Turka" Kola bu "Cola Turka" Kolası bildik Kola "Turka'sı" bizim "Turka" Ah içince kolanın Turka'lısını Turka'laşır böyle Kalmaz Amerika'sı İçtik biz kolanın Turka'lısını Turka'laştı o meşhur Amerikan rüyası Kola bu "Cola Turka" Kolası bildik Kola "Turka'sı" bizim "Turka" Kola bu "Cola Turka" Kolası bildik Kola "Turka'sı" bizim "Turka" "Cola Turka" ******************************************* Cornetto'm Aşkımla erir misin? (Sen benim bir külah dondurmam) Beni böyle de sever misin? Evet dersen bir dakika durmam Aşkımla erir misin? Öpücük verir misin? Cornetto'm Aşkımla erir misin? ******************************************* Hayal bu gerçek olamaz Halley'im gerçek olamaz, olamaz Hayal değil, gerçek Halley, Halley ya Tadıyla yıldız, Halley Halley ya Hayal değil, gerçek Halley Halley ya Her gün herkes tadıyor, Halley Halley ya Herkes bağırıyor, Halley Halley ya Halley Halley ya, Halley Halley ya Halley ******************************************* Bizim köy vardı ya, uzaklarda, ben gittim Bir soru vardı ya cevapsız, akıllarda, ben bildim Dünya çizgi çizgi değilmiş, öyle değilmiş ben gördüm Ermiş deme değilim, gezgin deme değilim Ben özgürüm Sadece özgürüm Ben özgürüm Ben özgürüm (Ben özgürüm) ******************************************* Bana derler "Sunny", güldürürüm seni Çok komiğim di mi? Beybi Espriler deli, güldürürüm seni Sempatiğim di mi? Beybi Bana derler "Sunny", güldürürüm seni *******************************************

Akbaba Rakı olmasın Şarap olmasın Madem sen yoksun Kafam olmasın *** Gündüz olmasın Gece olmasın Madem sen yoksun Günler akmasın *** Sensiz nasılım bak bana Gel de bir çorba yap bana Madem öldürdün Akbaba olmasın *** Sensiz nasılım bak bana Gel de bir çorba yap bana Madem öldürdün Akbaba olmasın *** Rakı olmasın Şarap olmasın Madem sen yoksun Kafam olmasın *** Gündüz olmasın ah Gece olmasın Madem sen yoksun Günler akmasın *** Sensiz nasılım bak bana Gel de bir çorba yap bana Madem öldürdün Akbaba olmasın Ne olur olmasın *** Sensiz nasılım bak bana Gel de bir çorba yap bana Madem öldürdün Akbaba olmasın *** Akbaba olmasın (akbaba) Akraba olmasın (akbaba) Eğer sen yoksan Kimsem olmasın *** Akbaba olmasın (akbaba) Akraba olmasın (akbaba) Eğer sen yoksan of Kimsem olmasın *** Sensiz nasılım bak bana Gel de bir çorba yap bana Madem öldürdün Akbaba olmasın Ne olur olmasın *** Sensiz nasılım bak bana Gel de bir çorba yap bana Madem öldürdün Akbaba olmasın

Bütün Kızlar Toplandık Bütün kızlar toplandık, toplandık toplandık Sorduk neden yıprandık? yıprandık yıprandık Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık hoşlandık Şimdi niye zorlandık? zorlandık zorlandık *** Bir, o kadar basitti ki denklemleri İki, o kadar güçsüzdü ki eklemleri Üç, kontrol etmek bebek işi Yormadan sormadan, sormadan yormadan *** Bir, sarardık biz onları dolma gibi İki, çalardık biz onları zurna gibi Üç, sererdik yolları çarşaf gibi Yormadan sormadan, sormadan yormadan *** Çıtaları kaldırırdık, çıtırlara on basardık Haydi hop hop, atlatırdık hey gidi günler hey Uzun uzun, anlatırdık espriler patlatırdık Haydi top top, yuvarlardık hey gidi günler hey *** Bekletirdik, seslenirdik, yüklenirdik hey gidi günler hey Esnetirdik esnetirdik, pes ettirdik hey gidi günler hey *** Bütün kızlar toplandık, toplandık toplandık Sorduk neden yıprandık? yıprandık yıprandık Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık hoşlandık Şimdi niye zorlandık? zorlandık zorlandık *** Bir, o kadar bellidir ki, hedefleri İki, seks para ve futbol hep sohbetleri Üç, bunu yönetmek bebek işi Yormadan sormadan, sormadan yormadan *** Çıtaları kaldırırdık, çıtırlara on basardık Haydi hop hop, atlatırdık hey gidi günler hey Uzun uzun, anlatırdık espriler patlatırdık Haydi top top, yuvarlardık hey gidi günler hey *** Süslenirdik, güçlenirdik, yükselirdik hey gidi günler hey Esnetirdik esnetirdik, pes ettirdik hey gidi günler hey *** Bütün kızlar toplandık, toplandık toplandık Sorduk neden yıprandık? yıprandık yıprandık Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık hoşlandık Şimdi niye zorlandık? zorlandık zorlandık *** Bütün kızlar toplandık, toplandık toplandık Sorduk neden yıprandık? yıprandık yıprandık Biz onlardan hoşlandık, hoşlandık hoşlandık Şimdi niye zorlandık? zorlandık zorlandık Yıprandık yıprandık

Gitme Yoksa Gitme yoksa içerim Bütün uyku haplarını Sonra karıştırırsın Ruh kitaplarını *** Bir mektup yazarım Hep seni sevdimle biten Sonra artık hesap et Bir daha olur mu hiç neşen *** Gitme yoksa atlarım En yakın köprüden Hafızaya gerek yok Bu olur tek hadisen *** Gitme yoksa katlederim bizim Yan komşuları Sonra polise derim Öldürmüş masumları *** Gitme dünyam dönsün dönsün Dünyam dönsün dönsün Ben hiç kimse ölsün mölsün istemem (istemem) *** Gitme dünyam dönsün dönsün Dünyam dönsün dönsün Ben hiç kimse ölsün mölsün istemem (istemem) *** Gitme yoksa Düşer yolum kiralık katillere Sonra vurup durursun Issız sahillere *** Gitme yoksa Adım geçer akşam haberlerinde Git gide yaşlanırsın Bir akıl hastanesinde *** Gitme dünyam dönsün dönsün Dünyam dönsün dönsün Ben hiç kimse ölsün mölsün istemem *** Gitme dünyam dönsün dönsün Dünyam dönsün dönsün Ben hiç kimse ölsün mölsün istemem *** Gitme gitme Gitme terk etme Terk etme gitme gitme Gitme gitme Gitme terk etme terk etme gitme gitme istemem

Sinema Tak tiki tak tiki tak Gelirsin diye bekledim geciktin galiba ekildim 10dk mısır yedim kola içtim 2.yarıya geçtim Bekledim ama sonra kendime alıştım Kırıldım ama o tarafı duvara yasladım Bir erken matineydim romantik komediydim 10dk mısır yedim birşey içtim 2.yarıya geçtim film güzel ama ben alt yazıya takıldım kırıldım ama o tarafı duvara yasladım sen beni bir dinlesen ne konu olurum sen beni bir izlesen ne film olurum seyretsen beni anlatsan beni gelirsin diye bekledim geciktin galiba ekildim 10dk mısır yedim soda içtim 2.yarıya geçtim bekledim ama sonra kendime alıştım kırıldım ama o tarafı duvar yasladım Bu film sensiz anladım Son karede ağladım Yazıları akıttım Işıkları yaktım Girdiğim kapıdan çıktım Kırıldım ama o tarafı duvara yasladım Ağladım ama bir mutlu sona bağladım.

Havuz Problemi Bu aşk havuz problemi Yeni fark ediyorum Yazmıştım denklemini Girdim yüzemiyorum Zamanın kızları balıklama atlama diyemiyorum Ayakları çırptıkça onlar Sanki boğuluyorum Gel suyu boşaltalım Yeniden dolduralım Çöz beni içinde havuz probleminin ** Bir musluk kapansa Öbürü açılır Kızlar havuz kenarında açılır saçılır. Atlamak yasak ama önüne geçemiyorum Bir huzur içinde ben neden yüzemiyorum Sen ortada 'gel' derken Sana yüzemiyorum Sanki dibe vurdum Nefes alamıyorum

Bronzlaşmak ben bu yaz bembeyaz bir otelde kendime rastlamak istiyorum sevgilim kimbilir şimdi nerede diye soran şarkılar dinlemiyorum ** ben bu yaz bronzlaşmak kendimle uzlaşmak yer yer yozlaşmak uzaklaşmak istiyorum ** en çok satan kitaplar elimde kendime yönelmek istiyorum denizden çıkıp yeni bikinimle üşümek ürpermek istiyorum ** yansın ayağım kumlarda sönsün günlerim mumlarla mavi turuncu tonlarda toplansın dalgalar kumsalda ** ben bu yaz

Ben Aptal Mıyım? Yemem ben artık bunları Ters yüz ettim hayatımı Yemem ben artık bunları Ters yüz ettim hayatımı *** Dedim yak lambalarını Oyna sen de zarlarını Bırak başkalarını Ben aptal mıyım? *** İşime gelmeyince hep Hayatın kendisi sebep Sen onca fırsatı tep Ben aptal mıyım? *** Aşkın şudur sözlük anlamı Arıyorsun sen belanı Aşkın şu sözlük anlamı Arıyorsun sen belanı *** Ben miyim hapse tıktığım? Neden suçlu kılıklıyım? Söyle gardiyanım Çok yatar mıyım? *** İşime gelmeyince hep Hayatın kendisi sebep Sen onca fırsatı tep Ben aptal mıyım? *** Niye sordum soruları? Biliyordum cevapları Niye sordum soruları? Biliyordum cevapları *** Gel her gün aynı şeyi yap Git her gün aynı yola sap Sonra gelince hesap Ben manyak mıyım? *** Unuttum mu ben kendimi? Kuruttum mu günlerimi? Biriktirdim dünleri Ben aptal mıyım? *** Aşkın şudur sözlük anlamı Arıyorsun sen belanı Aşkın şu sözlük anlamı Arıyorsun sen belanı *** Ben miyim hapse tıktığım? Neden suçlu kılıklıyım? Söyle gardiyanım Çok yatar mıyım? *** İşime gelmeyince hep Hayatın kendisi sebep Sen onca fırsatı tep Ben aptal mıyım? *** Ben miyim hapse tıktığım? Neden suçlu kılıklıyım? Söyle gardiyanım Çok yatar mıyım? *** İşime gelmeyince hep Hayatın kendisi sebep Sen onca fırsatı tep Ben aptal mıyım?

Vahdettin Üşüdüm kolların haberi yok Yürüdüm yolların haberi yok Beni terkettin Beni mahvettin Düşündüm ikimizin çözümü yok Buldun da anlatacak yüzün mü yok? Beni terkettin Beni mahvettin ** E seni de süründürsünler Sen de aşın biraz Seni de ısırsınlar ve sen de kaşın biraz Niye vahdettin? Beni terkettin Sürdüğün saltanatın sonu mu yok? Bizle niye uğraştın konu mu yok? ** Yok mu vahdettin? Beni terkettin Sana ahdettim Vah vah vahdettin Umduğumla bulduğumun ilgisi yok Aşkın neden üstünde etkisi yok? ** Yok işte vahdettin Beni mahvettin E seni de süründürsünler Sen de aşın biraz Seni de ısırsınlar ve sen de kaşın biraz Niye vahdettin? Beni mahvettin Dinle vahdettin Sana ahdettim

Meyva Tabağı Çekirdeksiz kabuksuz Bir üzüm kadar yalnızım Hiçbir dalı tutamadım safsızım Birkaç güzel fikir buldum ama elden çıkardım İnanırsam insafsızım tatsızım Kasa kasa toplanmış *** Turuncuya boyanmış Portakallar kadar sıkıldım Birkaç güzel anım oldu ama elden çıkardım Ben yaşarken insafsızım tatsızım Erik kadar aşksızım Dutlar kadar şansızım Çıkarsa biri kiraz gibi ansızın Birkaç güzel erkek buldum Ama elden çıkardım Ben severken insafsızım tatsızım

Bencil Uçar o kuşlar gibi Çıkar o yokuşlar gibi Sanki biz saklanmışız Onu bulmuşlar gibi Sert basan tuşlar gibi Dik dik bakışlar gibi Sanki biz hep yazmışız O bitmeyen kışlar gibi ** O bir bencil bencil Nedeni belli değil vuramazsın zincir O bir bencil ama onun hilesi yok O bir bencil ama onun iğnesi yok O bir bencil ama yok onun hilesi yok Yok onun bişeysi yok ** Gider o rüzgar gibi Döner dalgalar gibi Sanki biz hep dururken Geçer zamanlar gibi Sert basan tuşlar gibi Dik dik bakışlar gibi Biz ayakta dururken Geçen rüyalar gibi ** O bir bencil bencil Ama evcil evcil Nedeni belli değil vuramazsın zincir