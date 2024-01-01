×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Mor Hicranlar

Mor Hicranlar Şarkı Sözleri

Nil Karaibrahimgil Mor Hicranlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Karaibrahimgil Mor Hicranlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mor Hicranlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nil Karaibrahimgil

Nil Karaibrahimgil

Mor Hicranlar

  • Resmen Aşığım

  • Alagözlüm

  • Mor Hicranlar

  • Sarmıyor Eller

  • Susma

  • Yalanmıydı

  • Bilmemki

  • Gel Kara Sevdam

  • Kırık Hançer

  • Vazgeçecegim

  • Ya Seveceksin

  • Yaban Gülüm

  • Yasak Değil ya

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı