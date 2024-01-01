Mor Hicranlar Şarkı Sözleri
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Nil Karaibrahimgil
Mor Hicranlar
-
Sanki o putmuş gibi
Hayat sırf buymuş gibi
Ham aç hem tokmuş gibi
Hem var hem yokmuş gibi
Ben ona resmen aşığım
**
Onu benden almasınlar
Bize bulaşmasınlar
Arayıp sormasınlar
Kıskandırıp durmasınlar
Ben ona resmen aşığım
**
Hem ilk hem sonmuş gibi
En güzeli oymuş gibi
Bunca yıl beklemiş gibi
Beklediğime değmiş gibi
Ben ona resmen...
**
Şeytanla bir olmuş gibi
Küt diye gidecek gibi
Her yöne sapacak
Ne yaptıysam yapacak gibi
Ben ona resmen aşığım
**
Onu benden almasınlar
Bize bulaşmasınlar
Arayıp sormasınlar
Kıskandırıp durmasınlar
Ben ona resmen aşığım
***
Hem ilk hem sonmuş gibi
En güzeli oymuş gibi
Bunca yıl beklemiş gibi
Beklediğime değmiş gibi
Ben ona resmen...
***
İyi ki yapmışım
İyi ki yapmışım
-
Alagözlüm senden ayrı geceler
Bilirki mi uzun olur neyleyim
Bahçamızda kızıl güller her seher
Tezden açıp bahtsız solur neyleyim
***
Nergislerin gözü yaşla dolanda
Menekşeler bakıp kendi olanda
Karanfilin gözü yolda kalanda
Yasemenler saçın yolur neyleyim
***
Çiçeklerin çekir gözü intizar
Ayrılıktan beter dünya'da ne var
Yaz akşamı seni bil ki bu nigar
Hazin hazin yada salır neyleyim
-
Bir sarı rüzgar eser
Bu sevda nasıl dayansın
Yerde solmuş çiçekler
Bu yürek nasıl dayansın
Bu dünya çekilmez düşlerim paramparça
***
Mor hicranlar vurmuş gönül yarasına
Sevgi tutsak olmuş kapı arkasına
Deste deste güller harcadım şu fani dünyaya
Ne anladım ne anladın çözemezsin yar
***
Bir garip hal var yarda
Bu gözler nasıl aldansın
Ruhum derin yaslarda
Bu yürek kime sarılsın
Bu dünya çekilmez düşlerim paramparça
-
Yardan ayrı düşeli
Geçmiyor günler
Hastadır garib gönlüm
Durmadan inler inler
***
Hastadır garib gönlüm
Durmadan inler inler
***
Dertlinin çaresini
Mecnun'un Leyla'sını
Garibin yarasını
Sarmıyor eller eller
***
Garibin yarasını
Sarmıyor eller eller
-
Susma konuş birşeyler söyle
Gözüme bakma öyle
Ya evet ya hayır de
Bu aşk yürümez böyle
***
Seni sevdiğim gibi başkasını sevseydim
Aşk dolu şu kalbimi başkasına verseydim
Diz çökerdi önümde köle olurdu bana
Seni sevdiğim gibi başkasını sevseydim
***
Susma konuş birşeyler söyke
Gözüme bakma öyle
Ya evet ya hayır de
***
Bu aşk yürümez böyle
***
Gülme benim halime gülme
Aşkımla alay etme
Çık git artık dünyamdan
Rüyalarıma girme
***
Seni sevdiğim gibi başkasını sevseydim
Aşk dolu şu kalbimi başkasına verseydim
Diz çökerdi önümde köle olurdu bana
Sana verdiklerimi başkasına verseydim
***
Susma konuş birşeyler söyle
Gözüme bakma öyle
Ya evet ya hayır de
Bu aşk yürümez böyle
Susmaaaa Susmaaaa..
-
Yar elinden çektiğim bu kadar çile yeter artık
Seni beklemekten seni özlemekten usandım artık
Usandım artık
***
Tutuşup yanmadık mı ellerin ellerimde
Bakışıp kalmadık mı yalan mıydı
Hangimiz vefasız hangimiz vicdansız
Hangimiz zalim
***
Yukarda Allah var unutma yanına kar kalmaz bu ahlar
Sen miydin vicdansız ben miydim hayırsız
Hangimiz zalim
Yukarda Allah var unutma yanına kar kalmaz bu ahlar
***
Yar senin yüzünden döktüğüm gözyaşları yeter artık
Seni beklemekten seni özlemekten yoruldum artık
Yoruldum artık
***
Tutuşup yanmadık mı ellerin ellerimde
Bakışıp kalmadık mı yalan mıydı
Hangimiz vefasız hangimiz vicdansız
Hangimiz zalim
***
Yukarda Allah var unutma yanına kar kalmaz bu ahlar
Sen miydin vicdansız ben miydim hayırsız
Hangimiz zalim
Yukarda Allah var unutma yanına kar kalmaz bu ahlar
-
Aşkın ızdırba döndü içimde bilmiyorum suçu günahı kimde
Yaşayıp giderken kendi halimde
Bana hangi gözle baktın bilmemki karşıma nereden çıktın bilmemki
***
Şimdi yaşadıgım sensin sadece hasretinle yandım hergün hergece
Gözleriyle sarı birer bilmece bilmece
Bana hangi gözle baktın bilmemki karşıma nereden çıktın bilmemki
***
Ben seni bagrıma bastım basalı bazen derbederim bazen tasalı
Bilmem nasıl biter bu aşk masalı
Bana hangi gözle baktın bilmemli karşıma nereden çıktın bilmemki
***
Şimdi yaşadıgım sensin sadece hasretinle yandım hergün hergece
Gözleriyle sarı birer bilmece
Bana hangi gözle baktın bilmemki karşıma nereden çıktın bilmemki
-
Çok ayırdın seni benden gözlerini gözlerimden
Gelmek için nedilersen dile benden
***
Hergünüm ızdırap keder gecelerim daha beter
Sen başlattın bu hasreti bitirmekte sana düşer
Gel derde tasam gel derde devam
Gel kara sevdam bitsin cezam
***
Vursan beni yerden yere razıyım senle kedere
Geri dönmemek üzere gel yeterki
-
Aşk yarası derin olur
Kurşun gibi deler geçer
Yıllardır hep saplı durur
Kalbimdeki kırık hançer
***
Sevdan benden neler aldı
Gözümden ne yaşlar aldı
Sapladığın gibi kaldı
Kalbimdeki kırık hançer
***
Halim sensiz ne olacak
Bir sensin kurtaracak
Yıllar geçti pas tutacak
Kalbimdeki kırık hançer
-
Denizler çöl dağlar ova olunca
Mevsimler değişip zaman durunca
Şaşırıp batıdan güneş doğunca
O zaman sevdandan vazgeçeceğim
Şaşırıp batıdan güneş doğunca
O zaman aşkından vazgeçeceğim
***
Bu dünya tersine birgün dönerse
Küçücük karınca fili yenerse
Ne zaman ateşte yangın sönerse
O zaman aşkından vazgeçeceğim
O zaman sevdandan vazgeçeceğim
***
Ne zaman olursa gündüzler gece
Ne zaman biterse dillerde hece
Varsa bir başkası ALLAH tan yüce
O zaman aşkından vazgeçeceğim
***
Bu dünya tersine birgün dönerse
Küçücük karınca fili yenerse
Ne zaman ateşte yangın sönerse
O zaman aşkından vazgeçeceğim
O zaman sevdandan vazgeçeceğim.
-
Kalbime çıkacak kalbinin yolu
Ya geleceksin ya geleceksin
Kaçmak istesende kurtulamazsın
Ya seveceksin ya seveceksin
Ya geleceksin ye geleceksin
***
Tanımam önümde engeller olsa
Dünyada bırakmam eşimi asla
İstersen unutma yaz bir kenara
***
Ya seveceksin ya seveceksin
Ya geleceksin ya geleceksin
***
Düşünmeye kalkma hiç kara kara
Mutluluk ararsan yanımda ara
İstersen unutma yaz bir kenara
Ya seveceksin ya seveceksin
Ya geleceksin ya geleceksin
-
Kara sevda içinde bir kor gibi yanar yar
Sana öyle vurgunum ne olursun anla yar
***
Sensiz canı neylerim senden başka kimim var
Öl diyorsan ölem yar söle başka nidem yar
***
Yaban gülüm yaralım boynu bükük maralım
Sensiz geçen bir günü ömre zigan sayarım
Seni benden istemem al senindir bu canım
Öl diyorsan ölem yar söle başka nidem yar
***
Gönlüm mecbur sevdana ne dilersen dile yar
Yeterki hasretinle dünyamı yıkma yar
-
Yan yana gelmememiz suç sayılsa da
Hayalini sarmak yasak değil ya
Ellerini tutmak suç sayılsa da
Resmini koklamak yasak değil ya
***
Yan yana gelmemiz suç sayılsa da
Hayalini sarmak yasak değil ya
Ellerini tutmak suç sayılsa da
Resmini koklamak yasak değil ya
Ellerini tutmak suç sayılsa da
Resmini koklamak yasak değil ya
***
Geceden yalnızım, geceden sessiz
Geçmiyor günlerim, geçmiyor sensiz
Nasılsa taş kalbin çok merhametsiz
Bile bile sevmek yasak değil ya
***
Geceden yalnızım, geceden sessiz
Geçmiyor günlerim, geçmiyor sensiz
Nasılsa taş kalbin çok merhametsiz
Bile bile sevmek yasak değil ya
***
Bana senden ödül gelen her çile
Tanımam aşkımda, tanımam hile
Hasretle mum gibi erisem bile
Bir ömür beklemek yasak değil ya
Hasretle mum gibi erisem bile
Bir ömür beklemek yasak değil ya
***
Geceden yalnızım, geceden sessiz
Geçmiyor günlerim, geçmiyor sensiz
Nasılsa taş kalbin çok merhametsiz
Bile bile sevmek yasak değil ya
***
Geceden yalnızım, geceden sessiz
Geçmiyor günlerim, geçmiyor sensiz
Nasılsa taş kalbin çok merhametsiz
Bile bile sevmek yasak değil ya