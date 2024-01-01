Senden Başkasının Yanında Şarkı Sözleri
Nil Karaibrahimgil Senden Başkasının Yanında şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Karaibrahimgil Senden Başkasının Yanında şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Senden Başkasının Yanında sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nil Karaibrahimgil
Senden Başkasının Yanında
Tüm Şarkıları
-
Vallahi Olmadı Senden Sonra Hep Baktım
Karşıma Çıkmadı Çıkanları Yıprattım
Birisi Vardı Olur Gibi Oldu Olmadı
Beni Senin Kadar Yorar Gibi Durdu Yormadı
Senden Başkasının Yanında Emanet Gibi Durmazmıyım
Seviyorum Vallahi Desem Allah Çarpar Taş Olmazmıyım
Allah Çarpar Taş Olmazmıyım
Vallahi Olmadı Senden Sonra Bi Garip
***
Karşıma Çıkanlar Ya Esirdi Ya Sahip
Huzur Huzur Dedim Huzuru Buldum
BEnden Bozcum Sadakar Dedim Dedim
Yoksa Yokum Dedim Gezip Tozdum
Senden Başkasının Yanında Emanet Gibi Durmazmıyım
Seviyorum Vallahi Desem Allah Çarpar Taş Olmazmıyım
Allah Çarpar Taş Olmazmıyım, Allah Çarpar Taş Olmazmıyım
Senden Başkasının Yanında Emanet Gibi Durmazmıyım
Seviyorum Vallahi Desem Allah Çarpar Taş Olmazmıyım
Allah Çarpar Taş Olmazmıyım, Allah Çarpar Taş Olmazmıyım