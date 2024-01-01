Nil Karaibrahimgil

Vallahi Olmadı Senden Sonra Hep Baktım Karşıma Çıkmadı Çıkanları Yıprattım Birisi Vardı Olur Gibi Oldu Olmadı Beni Senin Kadar Yorar Gibi Durdu Yormadı Senden Başkasının Yanında Emanet Gibi Durmazmıyım Seviyorum Vallahi Desem Allah Çarpar Taş Olmazmıyım Allah Çarpar Taş Olmazmıyım Vallahi Olmadı Senden Sonra Bi Garip *** Karşıma Çıkanlar Ya Esirdi Ya Sahip Huzur Huzur Dedim Huzuru Buldum BEnden Bozcum Sadakar Dedim Dedim Yoksa Yokum Dedim Gezip Tozdum Senden Başkasının Yanında Emanet Gibi Durmazmıyım Seviyorum Vallahi Desem Allah Çarpar Taş Olmazmıyım Allah Çarpar Taş Olmazmıyım, Allah Çarpar Taş Olmazmıyım Senden Başkasının Yanında Emanet Gibi Durmazmıyım Seviyorum Vallahi Desem Allah Çarpar Taş Olmazmıyım Allah Çarpar Taş Olmazmıyım, Allah Çarpar Taş Olmazmıyım