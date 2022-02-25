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7/24 Dinle Tek Taşımı Kendim Aldım

Tek Taşımı Kendim Aldım Şarkı Sözleri

Nil Karaibrahimgil Tek Taşımı Kendim Aldım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Karaibrahimgil Tek Taşımı Kendim Aldım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tek Taşımı Kendim Aldım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nil Karaibrahimgil

Nil Karaibrahimgil

Tek Taşımı Kendim Aldım

  • Seviyorum Sevmiyorum

  • Bu Mudur / Akustik

  • Bu mudur

  • Organize İşler Bunlar

  • Pırlanta

  • Kamikaze

  • Siz

  • Sarhoş

  • Neyin Var Bugün

  • Peri & Ayben

  • Bambaşka

  • Parçalı Bulutlu

  • Pırlanta & Organize İşler Bunlar (Remix)

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