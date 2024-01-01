Nil Karaibrahimgil

-
Bana sorsan tipsizdim, yeteneksizdim
ne kadınlık bilirdm, tam beceriksizdim
sizin bana olan aşkınız, şaka mı yaptınız ?
beni mest ettiniz hep met ettiniz
çok sevdiniz, pişman mısınız ?
denediniz, dost mu düşman mısınız ?
farklımydım değildm, bir de kibirliydim
değişicem der değişmezdm, hep aynı bendim
nasıl bana bakıp şaştınız, şaka mı yaptınız ?
**
beni mi kastettiniz hep yücelttiniz
çok sevdiniz, pişman mısınız ?
denediniz, dost mu düşman mısınız ?
çok sevdiniz, pişman mısınız ?
denediniz, dost mu düşman mısınız ?
benı mest ettiniz hep met ettiniz
çok sevdiniz, pişman mısınız ?
denediniz, dost mu düşman mısınız ?
çok sevdiniz, pişman mısınız ?
denediniz, dost mu düşman mısınız ?
çok sevdiniz, pişman mısınız ?
denediniz, dost mu düşman mısınız ? çok sevdiniz, pişman mısınız ?
denediniz, dost mu düşman mısınız ?
-
Kalbim vurulmuş mudur?
Çarpıp durmuş mudur?
Bu mudur?
***
Modern zamanlarda aşk
Yorulmuş mudur?
Bu mudur?
***
Kalbim vurulmuş mudur?
Çarpıp durmuş mudur?
Bu mudur?
***
Modern zamanlarda aşk
Yorulmuş mudur?
Bu mudur?
***
Yanıp sönerken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Kayıp giderken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Aşk
***
Senin kalbin boş mudur?
Çalsam evde kimse yok mudur?
Bu mudur?
***
Modern zamanlarda aşk
Dibdidirırum budur
Bu mudur?
***
Senin kalbin boş mudur?
Çalsam evde kimse yok mudur?
Bu mudur?
***
Modern zamanlarda aşk
Dibdidirırum budur
Bu mudur?
***
Yanıp sönerken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Kayıp giderken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Aşk
***
Nefesler tutulmuş mudur?
Atmosferde aşk yok mudur?
Bu mudur?
***
Modern zamanlarda aşk
Buharlaşıp uçmuş mudur?
Bu mudur?
***
Yanıp sönerken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Kayıp giderken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
***
Yanıp sönerken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Kayıp giderken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Aşk, aşk
-
Kalbim vurulmuş mudur?
Çarpıp durmuş mudur?
Bu mudur?
***
Modern zamanlarda aşk
Yorulmuş mudur?
Bu mudur?
***
Kalbim vurulmuş mudur?
Çarpıp durmuş mudur?
Bu mudur?
***
Modern zamanlarda aşk
Yorulmuş mudur?
Bu mudur?
***
Yanıp sönerken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Kayıp giderken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Aşk, aşk
***
Senin kalbin boş mudur?
Çalsam evde kimse yok mudur?
Bu mudur?
***
Modern zamanlarda aşk
Dibdidirırum budur
Bu mudur?
***
Senin kalbin boş mudur?
Çalsam evde kimse yok mudur?
Bu mudur?
***
Modern zamanlarda aşk
Dibdidirırum budur
Bu mudur?
***
Yanıp sönerken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Kayıp giderken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Aşk
***
Nefesler tutulmuş mudur?
Atmosferde aşk yok mudur?
Bu mudur?
***
Modern zamanlarda aşk
Buharlaşıp uçmuş mudur?
Bu mudur?
***
Yanıp sönerken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Kayıp giderken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
***
Yanıp sönerken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Kayıp giderken ne güzeldi
Ne güzeldi, ne güzeldi
Aşk, aşk
-
Olmam, olamam dedim
İçlerinde duramam dedim
Dışlarında kalamam dedim
Uçmam, uçamam dedim
Kaçmam, kaçamam dedim
Ne Clark Kent'im, ne süpermenim
***
Organize işler bunlar
Başımıza işler bunlar
Senin benim dinlemez
İstanbul'u dişler bunlar
***
Organize işler bunlar
Başımıza işler bunlar
Senin benim dinlemez
İstanbul'u dişler bunlar
***
Olmam, olamam dedim
İçlerinde duramam dedim
Dışlarında kalamam dedim
Uçmam, uçamam dedim
Kaçmam, kaçamam dedim
Ne Clark Kent'im, ne süpermenim
***
Organize işler bunlar
Başımıza işler bunlar
Senin benim dinlemez
İstanbul'u dişler bunlar
***
Organize işler bunlar
Başımıza işler bunlar
Senin benim dinlemez
İstanbul'u dişler bunlar
***
Organize işler bunlar
Başımıza işler bunlar
Senin benim dinlemez
İstanbul'u dişler bunlar
***
Organize işler bunlar
Başımıza işler bunlar
Senin benim dinlemez
İstanbul'u dişler bunlar
-
Paran cebinde kalsın
Bırak artık rahatsın
Bu kız mal mülkü napsın
Çalışır yapar
***
Tek taşını almış
Tam turunu atmış
Yüreğin kaç karatmış?
Bu kız onu sorar
***
Sağ eller havaya
Pırlantalar buraya
Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım
Girmesinler havaya
***
İyi kötü, kazanırım para
Ama kalptir, asıl kumbara
Bir sevgilim yoksa kollarımda
Napim pırlantayı parmağımda
***
İyi kötü, kazanırım para
Ama kalptir, asıl kumbara
Bir sevgilim yoksa kollarımda
Napim pırlantayı parmağımda
***
Sağ eller havaya
Pırlantalar buraya
Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım
Girmesinler havaya
***
Olur bir gün şan, şöhret, ün, para
Ama aşk her gün, karaborsada
Bir sevgilim yoksa kollarımda
Napim pırlantayı parmağımda
***
Olur bir gün şan, şöhret, ün, para
Ama aşk her gün, karaborsada
Bir sevgilim yoksa kollarımda
Napim pırlantayı parmağımda
***
Sağ eller havaya
Pırlantalar buraya
Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım
Girmesinler havaya
***
Cebindeki kalsın sana
Sol üst köşeden harca bana
Pırlantamı aldım ama
Pırlanta gibi kalp lazım bana
***
Sağ eller havaya
Pırlantalar buraya
Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım
Girmesinler havaya
***
Sağ eller havaya
Pırlantalar buraya
Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım
Girmesinler havaya
***
Sağ eller havaya
Pırlantalar buraya
-
Şşş sus bak sessiz ol
Yerimizi bulacaklar
Yok gülme dümdüz ol
Neşemizi bozacaklar
Yüzümüzü asacak
Halimizi soracak
Falımıza bakacaklar
Şarkımızı çalacak
Yanımızda kalacak
İçimize doğacaklar
Uçuyoruz ne güzel kamikaze
Önümüze çıkacaklar
Uyuyoruz ne güzel yekpare
Aramıza yatacaklar
Orda olma burda ol
Karşımızda duracaklar
Sesli olma sessiz ol
Kelimeler yapacaklar
Yüzümüzü asacak
Halimizi soracak
Falımıza bakacaklar
Şarkımızı çalacak
Yanımızda kalacak
İçimize doğacaklar
Uçuyoruz ne güzel kamikaze
Önümüze çıkacaklar
Uyuyoruz ne güzel yekpare
Aramıza yatacaklar
Yüzümüzü asacak
Halimizi soracak
Falımıza bakacaklar
Şarkımızı çalacak
Yanımızda kalacak
İçimize doğacaklar
Uçuyoruz ne güzel kamikaze
Önümüze çıkacaklar
Uyuyoruz ne güzel yekpare
Aramıza yatacaklar
Uçuyoruz ne güzel kamikaze
Önümüze çıkacaklar
Uyuyoruz ne güzel yekpare
Aramıza yatacaklar
Şşşş
-
gitmiş ona sokulmuş
öyle diyolar
benden nasıl yorulmuş
hepsi benim suçummuş
öyle diyolar
Böyle aşk mı olurmuş
***
gitmiş ona sokulmuş
öyle diyolar
benden nasıl yorulmuş
benim değilmiş onunmuş
öyle diyolar
Onla huzur bulurmuş
***
Yok sarhoş değilim
***
çok sıkıcıyım
çok çok sıkıcıyım
bıkıyorum kendimden
**
Yok sarhoş değilim
çok sıkıcıyım
çok çok sıkıcıyım
Ölüyorum derdimden
***
biliyorum duyuyorum
gidiyorum geliyorum
bıkıyorum kendimden
soruyorum duyuyorum
gidiyorum geliyorum
ölüyorum derdimden
-
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar bir dua gibi geçirir beni içinden
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar değilim dedim ama
Onunmuşum meğer ben
***
Gözlerindeki buğu ah neyin perdesi
Öldürür beni etkiler beni derinden
Ayrılınca teninden oynadım ben yerimden
Sarılıp ona ağlamak gelir içimden
***
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar bir dua gibi geçirir beni içinden
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar değilim dedim ama
Onunmuşum meğer ben
***
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar bir dua gibi geçirir beni içinden
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar değilim dedim ama
Onunmuşum meğer ben
***
Sorular sordu güldüm kimle nerde görüldüm
Yanımda olsa ayrılmam dizinin dibinden
Ağlattı onu bunlar açıldı hep yaralar
Dökülen yaşlar niye hep benim yüzümden
***
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar bir dua gibi geçirir beni içinden
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar değilim dedim ama
Onunmuşum meğer ben
***
H-m h-m h-m h-m
H-m h-m h-m h-m
***
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar ne kibar
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar
Nesi var nesi var ah nesi var
Ne kibar ne kibar
Ah nesi var
-
o beni prenses peri sanıyo
ne hata yapsam geri sarıyo(he winds back whatever mistake that l have
mitolojiden biri sanıyo(he thinks that l am somebody from mythology
bendeki de saç o taç görüyo(there is hair in me(in my head),but he thinks it is tiara
***
her bi' gidişim güneşin batışı
çiçekler böceklerdir hep arkadaşı
sarılırsam eğer kalbi duracak(if l embrace him,his heart will stop
bir gün gidersem bilmez n'apıcak
ooo bilmez n'apıcak
ooo bilmez n'apıcak
***
hollywood kızları hepsi hikaye
benim gibi var mı, gösterin bir tane
hiçbi' şey yapmasam da tarih beni yazar
takılıp düşersem olucak o da nazar
ooo olucak o da nazar
ooo olucak o da nazar
-
Başkaydım bambaşka oldum
Ne oldum ne oldum
Biraz kımıldadım duruldum
Ne oldum ne oldum
Bir şey büyüyorsa ölmez oldum
İçimden yanıyorsa sönmez oldum
Kalbim vuruyorsa
Duman oldum duman odum
Başım dönüyorsa
Dönsün oldum dönsün oldum
Bir şey gidiyorsa dönmez oldum
İçimden geliyorsa gitmez oldum
-
Kırılıyosun bak hemen eriyorsun..
Şeklini ne bozuyorsun geçiyor bunlar..
Islak yanaklarına ne bakıyorsun..
Oynayınca biraz taşlar akıyor yaşlar...
***
oohh oo ooh yakıyorlar yıkıyorlar kül oluyorlar...
oohh oo ohh perde perde iniyorlar tül oluyorlar...
***
Kendini pek kaptırma şu yıldızlara, burcuna yükselenine hiç bakmıyorlar...
Sırlarını vermişsin hep aynalara, güzelmişsin, çirkinmişsin taç takmıyorlar...
-
Paran cebinde kalsın
Bırak artık rahatsın
Bu kız mal mülkü napsın
Çalışır yapar
***
Tek taşını almış
Tam turunu atmış
Yüreğin kaç karatmış?
Bu kız onu sorar
***
Sağ eller havaya
Pırlantalar buraya
Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım
Girmesinler havaya
***
İyi kötü, kazanırım para
Ama kalptir, asıl kumbara
Bir sevgilim yoksa kollarımda
Napim pırlantayı parmağımda
***
İyi kötü, kazanırım para
Ama kalptir, asıl kumbara
Bir sevgilim yoksa kollarımda
Napim pırlantayı parmağımda
***
Sağ eller havaya
Pırlantalar buraya
Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım
Girmesinler havaya
***
Olur bir gün şan, şöhret, ün, para
Ama aşk her gün, karaborsada
Bir sevgilim yoksa kollarımda
Napim pırlantayı parmağımda
***
Olur bir gün şan, şöhret, ün, para
Ama aşk her gün, karaborsada
Bir sevgilim yoksa kollarımda
Napim pırlantayı parmağımda
***
Sağ eller havaya
Pırlantalar buraya
Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım
Girmesinler havaya
***
Cebindeki kalsın sana
Sol üst köşeden harca bana
Pırlantamı aldım ama
Pırlanta gibi kalp lazım bana
***
Sağ eller havaya
Pırlantalar buraya
Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım
Girmesinler havaya
***
Sağ eller havaya
Pırlantalar buraya
Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım
Girmesinler havaya
***
Sağ eller havaya
Pırlantalar buraya