Nil Karaibrahimgil

Siz Bana sorsan tipsizdim, yeteneksizdim ne kadınlık bilirdm, tam beceriksizdim sizin bana olan aşkınız, şaka mı yaptınız ? beni mest ettiniz hep met ettiniz çok sevdiniz, pişman mısınız ? denediniz, dost mu düşman mısınız ? farklımydım değildm, bir de kibirliydim değişicem der değişmezdm, hep aynı bendim nasıl bana bakıp şaştınız, şaka mı yaptınız ? ** beni mi kastettiniz hep yücelttiniz çok sevdiniz, pişman mısınız ? denediniz, dost mu düşman mısınız ? çok sevdiniz, pişman mısınız ? denediniz, dost mu düşman mısınız ? benı mest ettiniz hep met ettiniz çok sevdiniz, pişman mısınız ? denediniz, dost mu düşman mısınız ? çok sevdiniz, pişman mısınız ? denediniz, dost mu düşman mısınız ? çok sevdiniz, pişman mısınız ? denediniz, dost mu düşman mısınız ? çok sevdiniz, pişman mısınız ? denediniz, dost mu düşman mısınız ?

Bu Mudur / Akustik Kalbim vurulmuş mudur? Çarpıp durmuş mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Yorulmuş mudur? Bu mudur? *** Kalbim vurulmuş mudur? Çarpıp durmuş mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Yorulmuş mudur? Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk *** Senin kalbin boş mudur? Çalsam evde kimse yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Dibdidirırum budur Bu mudur? *** Senin kalbin boş mudur? Çalsam evde kimse yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Dibdidirırum budur Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk *** Nefesler tutulmuş mudur? Atmosferde aşk yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Buharlaşıp uçmuş mudur? Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk, aşk

Bu mudur Kalbim vurulmuş mudur? Çarpıp durmuş mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Yorulmuş mudur? Bu mudur? *** Kalbim vurulmuş mudur? Çarpıp durmuş mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Yorulmuş mudur? Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk, aşk *** Senin kalbin boş mudur? Çalsam evde kimse yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Dibdidirırum budur Bu mudur? *** Senin kalbin boş mudur? Çalsam evde kimse yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Dibdidirırum budur Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk *** Nefesler tutulmuş mudur? Atmosferde aşk yok mudur? Bu mudur? *** Modern zamanlarda aşk Buharlaşıp uçmuş mudur? Bu mudur? *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi *** Yanıp sönerken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Kayıp giderken ne güzeldi Ne güzeldi, ne güzeldi Aşk, aşk

Organize İşler Bunlar Olmam, olamam dedim İçlerinde duramam dedim Dışlarında kalamam dedim Uçmam, uçamam dedim Kaçmam, kaçamam dedim Ne Clark Kent'im, ne süpermenim *** Organize işler bunlar Başımıza işler bunlar Senin benim dinlemez İstanbul'u dişler bunlar *** Organize işler bunlar Başımıza işler bunlar Senin benim dinlemez İstanbul'u dişler bunlar *** Olmam, olamam dedim İçlerinde duramam dedim Dışlarında kalamam dedim Uçmam, uçamam dedim Kaçmam, kaçamam dedim Ne Clark Kent'im, ne süpermenim *** Organize işler bunlar Başımıza işler bunlar Senin benim dinlemez İstanbul'u dişler bunlar *** Organize işler bunlar Başımıza işler bunlar Senin benim dinlemez İstanbul'u dişler bunlar *** Organize işler bunlar Başımıza işler bunlar Senin benim dinlemez İstanbul'u dişler bunlar *** Organize işler bunlar Başımıza işler bunlar Senin benim dinlemez İstanbul'u dişler bunlar

Pırlanta Paran cebinde kalsın Bırak artık rahatsın Bu kız mal mülkü napsın Çalışır yapar *** Tek taşını almış Tam turunu atmış Yüreğin kaç karatmış? Bu kız onu sorar *** Sağ eller havaya Pırlantalar buraya Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım Girmesinler havaya *** İyi kötü, kazanırım para Ama kalptir, asıl kumbara Bir sevgilim yoksa kollarımda Napim pırlantayı parmağımda *** İyi kötü, kazanırım para Ama kalptir, asıl kumbara Bir sevgilim yoksa kollarımda Napim pırlantayı parmağımda *** Sağ eller havaya Pırlantalar buraya Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım Girmesinler havaya *** Olur bir gün şan, şöhret, ün, para Ama aşk her gün, karaborsada Bir sevgilim yoksa kollarımda Napim pırlantayı parmağımda *** Olur bir gün şan, şöhret, ün, para Ama aşk her gün, karaborsada Bir sevgilim yoksa kollarımda Napim pırlantayı parmağımda *** Sağ eller havaya Pırlantalar buraya Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım Girmesinler havaya *** Cebindeki kalsın sana Sol üst köşeden harca bana Pırlantamı aldım ama Pırlanta gibi kalp lazım bana *** Sağ eller havaya Pırlantalar buraya Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım Girmesinler havaya *** Sağ eller havaya Pırlantalar buraya Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım Girmesinler havaya *** Sağ eller havaya Pırlantalar buraya

Kamikaze Şşş sus bak sessiz ol Yerimizi bulacaklar Yok gülme dümdüz ol Neşemizi bozacaklar Yüzümüzü asacak Halimizi soracak Falımıza bakacaklar Şarkımızı çalacak Yanımızda kalacak İçimize doğacaklar Uçuyoruz ne güzel kamikaze Önümüze çıkacaklar Uyuyoruz ne güzel yekpare Aramıza yatacaklar Orda olma burda ol Karşımızda duracaklar Sesli olma sessiz ol Kelimeler yapacaklar Yüzümüzü asacak Halimizi soracak Falımıza bakacaklar Şarkımızı çalacak Yanımızda kalacak İçimize doğacaklar Uçuyoruz ne güzel kamikaze Önümüze çıkacaklar Uyuyoruz ne güzel yekpare Aramıza yatacaklar Yüzümüzü asacak Halimizi soracak Falımıza bakacaklar Şarkımızı çalacak Yanımızda kalacak İçimize doğacaklar Uçuyoruz ne güzel kamikaze Önümüze çıkacaklar Uyuyoruz ne güzel yekpare Aramıza yatacaklar Uçuyoruz ne güzel kamikaze Önümüze çıkacaklar Uyuyoruz ne güzel yekpare Aramıza yatacaklar Şşşş

Sarhoş gitmiş ona sokulmuş öyle diyolar benden nasıl yorulmuş hepsi benim suçummuş öyle diyolar Böyle aşk mı olurmuş *** gitmiş ona sokulmuş öyle diyolar benden nasıl yorulmuş benim değilmiş onunmuş öyle diyolar Onla huzur bulurmuş *** Yok sarhoş değilim *** çok sıkıcıyım çok çok sıkıcıyım bıkıyorum kendimden ** Yok sarhoş değilim çok sıkıcıyım çok çok sıkıcıyım Ölüyorum derdimden *** biliyorum duyuyorum gidiyorum geliyorum bıkıyorum kendimden soruyorum duyuyorum gidiyorum geliyorum ölüyorum derdimden

Neyin Var Bugün Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar bir dua gibi geçirir beni içinden Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar değilim dedim ama Onunmuşum meğer ben *** Gözlerindeki buğu ah neyin perdesi Öldürür beni etkiler beni derinden Ayrılınca teninden oynadım ben yerimden Sarılıp ona ağlamak gelir içimden *** Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar bir dua gibi geçirir beni içinden Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar değilim dedim ama Onunmuşum meğer ben *** Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar bir dua gibi geçirir beni içinden Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar değilim dedim ama Onunmuşum meğer ben *** Sorular sordu güldüm kimle nerde görüldüm Yanımda olsa ayrılmam dizinin dibinden Ağlattı onu bunlar açıldı hep yaralar Dökülen yaşlar niye hep benim yüzümden *** Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar bir dua gibi geçirir beni içinden Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar değilim dedim ama Onunmuşum meğer ben *** H-m h-m h-m h-m H-m h-m h-m h-m *** Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar ne kibar Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar Nesi var nesi var ah nesi var Ne kibar ne kibar Ah nesi var

Peri & Ayben o beni prenses peri sanıyo ne hata yapsam geri sarıyo(he winds back whatever mistake that l have mitolojiden biri sanıyo(he thinks that l am somebody from mythology bendeki de saç o taç görüyo(there is hair in me(in my head),but he thinks it is tiara *** her bi' gidişim güneşin batışı çiçekler böceklerdir hep arkadaşı sarılırsam eğer kalbi duracak(if l embrace him,his heart will stop bir gün gidersem bilmez n'apıcak ooo bilmez n'apıcak ooo bilmez n'apıcak *** hollywood kızları hepsi hikaye benim gibi var mı, gösterin bir tane hiçbi' şey yapmasam da tarih beni yazar takılıp düşersem olucak o da nazar ooo olucak o da nazar ooo olucak o da nazar

Bambaşka Başkaydım bambaşka oldum Ne oldum ne oldum Biraz kımıldadım duruldum Ne oldum ne oldum Bir şey büyüyorsa ölmez oldum İçimden yanıyorsa sönmez oldum Kalbim vuruyorsa Duman oldum duman odum Başım dönüyorsa Dönsün oldum dönsün oldum Bir şey gidiyorsa dönmez oldum İçimden geliyorsa gitmez oldum

Parçalı Bulutlu Kırılıyosun bak hemen eriyorsun.. Şeklini ne bozuyorsun geçiyor bunlar.. Islak yanaklarına ne bakıyorsun.. Oynayınca biraz taşlar akıyor yaşlar... *** oohh oo ooh yakıyorlar yıkıyorlar kül oluyorlar... oohh oo ohh perde perde iniyorlar tül oluyorlar... *** Kendini pek kaptırma şu yıldızlara, burcuna yükselenine hiç bakmıyorlar... Sırlarını vermişsin hep aynalara, güzelmişsin, çirkinmişsin taç takmıyorlar...