Nil Dünyası Şarkı Sözleri
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Nil Karaibrahimgil
Nil Dünyası
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Onun aşkı bana ekstra large
Bana ekstra large, bana ekstra large
Giydim ama benim boyum kaç?
Benim kilom kaç? daha benim yaşım kaç?
***
Onun aşkı bana ekstra large
Bana ekstra large, bana ekstra large
Giydim ama benim boyum kaç?
Benim kilom kaç? daha benim yaşım kaç?
Çok değil arar o beni arada bir
O benim hayatımın tuzu biberi
***
Özledim iyi şeyler düşün dedi
Gözlerim bir onun yolunu bekledi
***
Onun aşkı bana ekstra large
Bana ekstra large, ekstra large
Giydim ama benim boyum kaç
Benim kilom kaç? daha benim yaşım kaç?
***
Onun aşkı bana ekstra large
Onun aşkı bana ekstra large
***
Onu çok sevmek söyle neye yarar
Yapıştırırsın o bir daha kırar
Söyledim sana bir şey olmaz dedi
Gezindim bulamadım onun gibisini
***
Onun aşkı bana ekstra large
Bana ekstra large, bana ekstra large
Giydim ama benim boyum kaç
Benim kilom kaç? da benim yaşım kaç?
***
Onun aşkı bana ekstra large
Onun aşkı bana ekstra large
***
Söyledim sana bir şey olmaz dedi
Gezindim bulamadım onun gibisini
***
Onun aşkı bana ekstra large
Bana ekstra large, bana ekstra large
Giydim ama benim boyum kaç
Benim kilom kaç? da benim yaşım kaç?
***
Onun aşkı bana ekstra large
Onun aşkı bana ekstra large
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Bugün hava sıfırın altında on
Seni düşündüm ama inan bu son
Mesela, sen hiç kardan adam yaptın mı?
Basılmamış kara bastın mı?
Ve üzülmek için çaldın mı bi' kış şarkısı?
***
Bugün moralim sıfırın altında on
Seni özledim ama bence bu son
Mesela, sen hiç buza basýıp kaydın mı?
Eldiven ve atkı aldın mı?
Ve üzülmek için çaldın mı bi' kış şarkısı?
Ve üzülmek için çaldın mı bi' kış şarkısı?
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