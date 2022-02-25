Nil Karaibrahimgil

Onun aşkı bana ekstra large Bana ekstra large, bana ekstra large Giydim ama benim boyum kaç? Benim kilom kaç? daha benim yaşım kaç? *** Onun aşkı bana ekstra large Bana ekstra large, bana ekstra large Giydim ama benim boyum kaç? Benim kilom kaç? daha benim yaşım kaç? Çok değil arar o beni arada bir O benim hayatımın tuzu biberi *** Özledim iyi şeyler düşün dedi Gözlerim bir onun yolunu bekledi *** Onun aşkı bana ekstra large Bana ekstra large, ekstra large Giydim ama benim boyum kaç Benim kilom kaç? daha benim yaşım kaç? *** Onun aşkı bana ekstra large Onun aşkı bana ekstra large *** Onu çok sevmek söyle neye yarar Yapıştırırsın o bir daha kırar Söyledim sana bir şey olmaz dedi Gezindim bulamadım onun gibisini *** Onun aşkı bana ekstra large Bana ekstra large, bana ekstra large Giydim ama benim boyum kaç Benim kilom kaç? da benim yaşım kaç? *** Onun aşkı bana ekstra large Onun aşkı bana ekstra large *** Söyledim sana bir şey olmaz dedi Gezindim bulamadım onun gibisini *** Onun aşkı bana ekstra large Bana ekstra large, bana ekstra large Giydim ama benim boyum kaç Benim kilom kaç? da benim yaşım kaç? *** Onun aşkı bana ekstra large Onun aşkı bana ekstra large