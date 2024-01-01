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7/24 Dinle Nil Kıyısında

Nil Kıyısında Şarkı Sözleri

Nil Karaibrahimgil Nil Kıyısında şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Karaibrahimgil Nil Kıyısında şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nil Kıyısında sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nil Karaibrahimgil

Nil Karaibrahimgil

Nil Kıyısında

  • Yalnız Kalpler De Atarlar

  • Seviyorum Sevmiyorum

  • Çok Canım Acıyo

  • Yalnızlardanım

  • Ne Garip Adam

  • İlla

  • Eminim Sevmediğine

  • Duma Duma Dum

  • Kırık

  • Aşkımız Her Zamanki Gibi Tehlikede

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