Nil Kıyısında Şarkı Sözleri
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Nil Karaibrahimgil
Nil Kıyısında
-
Gazeteye ilan verdim
Bekarım,yalnızım
Siz de öyleyseniz gelin buluşalım
Lisede öğretmenim,ağırbaşlıyım
Bunlar size uyarsa sevmeye hazırım
**
Çift kişilik nedense yastığım yorganım
Allah nasip ederse sola kayacağım
**
Yalnız kalpler de atarlar
Bunu bir kenara yazın
Eğer kışı atlatırsak
Güneye ineriz yazın
**
İyi taklit yaparım,dolma sararım
Bunlardan bahsetmedim
Sürpriz yapacağım
Gazeteyi okudum,ilanıma baktım
Lisede öğretmendim,ağırbaşlıydım
**
Çift kişilik nedense yastığım yorganım
Allah nasip ederse sola kayacağım
-
Seviyorum sevmiyorum
Kaç yaprak var bilmiyorum
Ben seni kopardım attım
Kendimi toparlıyorum
***
Var mı şimdi başka biri?
Onu bana benzettin mi?
Ne yaparsan o ben olmaz
Parçaları sana uymaz
***
Kendimi bunun için mi yorucam ben?
Kalbimi bunun için mi kırıcam ben?
Kendimi bunun için mi yorucam ben?
Kalbimi bunun için mi kırıcam ben?
***
Yok ki senin bir yedeğin
Kötü kedi Şerafettin
Söyle nasıl kıydın bana?
Hem canındım hem ciğerin
***
Kendimi bulamıyorum
Geri alamıyorum
Ben her gece rüyalarda
Hep sana hak veriyorum
***
Kendimi bunun için mi yorucam ben?
Kalbimi bunun için mi kırıcam ben?
Kendimi bunun için mi yorucam ben?
Kalbimi bunun için mi kırıcam ben?
***
Kendimi bunun için mi yorucam ben?
Kalbimi bunun için mi kırıcam ben?
Kendimi bunun için mi yorucam ben?
Kalbimi bunun için mi kırıcam ben?
***
Yok ki senin bir yedeğin
Yok ki senin bir yedeğin
Yok ki senin bir yedeğin
Yok ki senin bir yedeğin
Yok ki senin bir yedeğin
Yok ki senin bir yedeğin
-
-
-
Kendime buldum bir garip adam
Üstüme gelmeyin bozuk kafam
Kaderim mi garip ama gerçeğim mi ?
Ya da öyle garip değil de garibim mi ?
**
Yok,ama belli olmaz
Kollarını sararsın,sarılmaz
Ona güven olmaz
Seversin,taparsın,oralı olmaz
O hali inanılmaz
Eğersin,bükersin,kırılmaz
Yok,ona ulaşılmaz
Şu alemde tek kalsam
O benim olmaz
***
Ne garip adam
Ne garip adam
Ne garip adam
Öpsem anlamam
Tatsam anlamam
Baksam anlamam
-
Nasıl isterim senle buluşmayı
Eskisi gibi susup konuşmayı
**
İlla illa illa illa sen
Her şey boş,gel
İlla illa illla illa gel
**
Denedim başkasıyla da olmayı
Omzuma başka kollar da atmayı
**
İsterim sen de benden vazgeçeme
Gidip gidip dön;asla terk edeme
**
Sensiz olmadı
Oldu da olmadı
Ne oldu da olmadı ?
Yok
-
Kendimi senin yerine koydum n'olacak
Ben dipteyim sen seyirde
İstediğin gibi değil de buysam n'olacak
Ben alelade sen nadide
Eminim sevmediğine,eminim
Bir gün bile sevmediğine
Eminim sevmediğine,eminim
Tek bir gün bile sevmediğine
Gündüz istemedin gece istemedin
Ne istediğini bir gün bilemedin
Peşimden koştun da n'oldu
Yoruldun mu,n'oldu ?
-
Buldum
Birini buldum
Soydum başucuma koydum
O kimdi ?
Bir teselli
Seni umdum duma dum
**
Dudaklarımda bir nefesle
Aldım onu bir hevesle
Kandıramam kendimi
Düpedüz başkası işte
**
Aşksızım
Tatsızım
Sen yokken
Ne bahtsızım
Duma dum duma duma dum
Senmişsin yerim yurdum
**
Yumdum
Gözümü yumdum
Kendimi yanına koydum
Kim bilir neredeydin
Seni buldum duma dum
**
Bir elimde başka bir elle
Öbüründe bir kadehle
Kandıramam kendimi
Düpedüz sarhoşum işte
**
Aşksızım
Tatsızım
Sen yokken
Ne bahtsızım
Duma dum duma duma dum
Senmişsin yerim yurdum
-
Ocakta çay
Ama buz gibi içim
Tepede ay
Her şey sensiz ne biçim
Hayat kuru
Tek gözlerimde yaş var
Tek bir soru:
Niye kırık bu kadar ?
Bir şakam var
Sen hariç kimse gülmez
Unutursun
Dediler kırk gün sürmez
Kazağın bende
Koklamaya korkarım
Bırak kalsın
Kırıldın,tamam
Çektin gittin,tamam
Üstüne varmam
Arayıp sormam
Yorgunum,bakma
Gel desen saçma
Beni terk mi ettin ?
Tamam
Dönme o zaman
Üstüme varma
Arayıp sorma
Yorgunsun,bakma
Gel desen saçma
Beni terk mi ettin ?
Kopamazdık biz ya
Susmazdık biz ya
Öyle olmazdık biz ya
Gitmezdin sen ya
Dönerdim ben ya
Ya ya ya
-
Koştuk atladık
Atladık suya
Peşimizde bin bir düşmanlar varmış güya
Aşkımız her zamanki gibi tehlikede
Kaçarken bir balık attı bizi ağzına
**
Neyse ki ölmedik,çıktık karaya
Bir otobüs durdurduk,gidermiş Ankara'ya
Aşkımız her zamanki gibi tehlikede
Bıraktılar bizi örümcek ağlarına
**
Dedin ki:bize bir şey olmaz;ben korurum
Birimiz ölecek olsak o ben olurum
**
Ağlardan kurtulduk
Girdik bir bara
Herkes dümdüz yürüdü,biz seninle karda
Aşkımız her zamanki gibi tehlikede
Bir silah sesi duyuldu,biz kaldık karanlıkta
**
Birdendire bir el
Dokundu omzuma
Yaşlıca bir kadın
Saçları,gözü kara
Aşkımız her zamanki gibi tehlikede
Kadın kuşa dönüştü,uçtuk semalara
**
Nil bunları söyler,köpekler havlar
İşleri güçleri yok aşklara ağlarlar
Üç kuruşluk dünya,dibini gördük