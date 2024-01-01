Sınav Orijinal Film Müzikleri Şarkı Sözleri
Nil Karaibrahimgil Sınav Orijinal Film Müzikleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Karaibrahimgil Sınav Orijinal Film Müzikleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sınav Orijinal Film Müzikleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nil Karaibrahimgil
Sınav Orijinal Film Müzikleri
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Uyudum, büyüdüm gibi göründüm
Ama büyümedim, bi’ gün bile büyümedim
Sorular vardı, cevapları çok şıktı
Ama giyemedim, birini bile giyemedim
Ve bunu sen bile bilemedin!
Ben daha 18’im
Ya hepsi ya da hiçbiriyim
Sanma ki şu son üç saatte
Hiç kimse ya da birisiyim…
Uyudum, büyüdüm gibi göründüm
Ama büyümedim, bi’ gün bile büyümedim
Sorular vardı, cevapları çok şıktı
Ama giyemedim, birini bile giyemedim
Ve bunu sen bile göremedin,
Ve bunu sen bile göremedin!
Ben daha 18’im
Ya hepsi ya da hiçbiriyim
Sanma ki şu son üç saatte
Hiç kimse ya da birisiyim…
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Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce,
Güzel yüzün yanakların ıslanır.
Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce,
Hüzün keder yüreğime yaslanır.
***
Sen ağlama!
Bir damla gözyaşın yeter.
Sen üzülme gülüm.
***
Gece gökyüzünden bir damla yaş düşünce,
Bahar gelir tüm çiçekler ıslanır.
Kara gözlerinden bir damla yaş düşünce,
Hüzün keder yüreğime yaslanır.
***
Sen ağlama!
Bir damla gözyaşın yeter.
Sen üzülme gülüm
Gamzende güllerin biter.
Yollarıma,
Taş koysalar da döneceğim
Gözlerinden,
Yaşlarını sileceğim
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