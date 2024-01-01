Nil Karaibrahimgil

Uyudum, büyüdüm gibi göründüm Ama büyümedim, bi’ gün bile büyümedim Sorular vardı, cevapları çok şıktı Ama giyemedim, birini bile giyemedim Ve bunu sen bile bilemedin! Ben daha 18’im Ya hepsi ya da hiçbiriyim Sanma ki şu son üç saatte Hiç kimse ya da birisiyim… Uyudum, büyüdüm gibi göründüm Ama büyümedim, bi’ gün bile büyümedim Sorular vardı, cevapları çok şıktı Ama giyemedim, birini bile giyemedim Ve bunu sen bile göremedin, Ve bunu sen bile göremedin! Ben daha 18’im Ya hepsi ya da hiçbiriyim Sanma ki şu son üç saatte Hiç kimse ya da birisiyim…