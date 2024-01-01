Gümbür Gümbür Şarkı Sözleri
Nil Karataş Gümbür Gümbür şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Karataş Gümbür Gümbür şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gümbür Gümbür sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nil Karataş
Gümbür Gümbür
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ORTAK DERDİM BİTMEDİ, ÇİLEM HALA DOLMADI
NERDE HATA YAPTIM BEN ANLAYAMADIM
YALAN YANLIŞI GEÇTİ, HERKESTEN YEDİM DARBEYİ
AŞK BENİ AZAT ETMEDİ, KURTULAMADIM
HEP KANAN BEN OLDUM, HİÇ KANDIRAMADIM
DÜŞENİN DOSTU YOKMUŞ, BENDE ANLADIM
SEVGİLİM YEMİNLİYİM, SANA BEN TÖVBELİYİM
DELİ GİBİ İSTESENDE, SEVMEYECEĞİM
AŞKINA İNANMIŞTIM, SANA ÇOK BAĞLANMIŞTIM
AĞZINLA KUŞ TUTSAN BİLE GELMEYECEĞİM
SENDE BİRGÜN SEVERSİN, SÖZÜN GEÇMEZ KENDİNE
DOLDURAMAZSIN BOŞLUĞU, BÜYÜR TENİNDE
BEKLERSİN BİNBİR ÜMİTLE, GURURUNU DİNLEMEZSİN
KENDİNİ HARAP EDERSİN AŞK DİYE DİYE
ELOĞLUDUR KANDIRIR YAŞLI GÖZLERLE
GÖZYAŞLARINI SİLMEZ, SEL OLSA BİLE
SEVGİLİM YEMİNLİYİM, SANA BEN TÖVBELİYİM
DELİ GİBİ İSTESENDE, SEVMEYECEĞİM
AŞKINA İNANMIŞTIM, SANA ÇOK BAĞLANMIŞTIM
AĞZINLA KUŞ TUTSAN BİLE GELMEYECEĞİM
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ZAMAN ZAMAN GERİYE DÖNÜP BAKTIĞIN OLUR YA
HATAYI YAPTIĞIN YERİ ANLARSIN O ANDA
AYNI FİLMİ BAŞA SARIP SARIP BİR DAHA
İZLESENDE FAYDASI YOK DÜŞTÜN SEN GERÇEK AŞKA
AKLINA MANTIĞINA KARŞI NE VARSA
HİÇ DURMA KORKMADAN SORMADAN KENDİNİ BIRAK AŞKA
DOYMADIM DOYAMADIM BEN SEZEN’İN DEDİĞİ GİBİ
BİR KULUNU ÇOK SEVDİM İBO’NUN SEVDİĞİ GİBİ
TERSİNE DÖNSE BU DÜNYA VAZGEÇMEM MÜSLÜM GİBİ
SON SÖZÜ SÖYLER ORHAN BABA BATSIN BU DÜNYA
YOK İŞTE
NE YAZANLAR NE ÇİZENLER BULAMAMIŞ
AŞKIN ACISINI, DERDİNİ, DERMANINI.
SORSAN EROS BİLE BİN PİŞMANDIR
AŞKIN TANRISI OLUP OLACAĞINA
HEDİYEYSE YAŞA GİTSİN, İŞTE SANA VERİLDİYSE
HİÇ DURMA KORKMADAN SORMADAN KENDİNİ BIRAK AŞKA
DOYMADIM DOYAMADIM BEN SEZEN’İN DEDİĞİ GİBİ
BİR KULUNU ÇOK SEVDİM İBO’NUN SEVDİĞİ GİBİ
TERSİNE DÖNSE BU DÜNYA VAZGEÇMEM MÜSLÜM GİBİ
SON SÖZÜ SÖYLER ORHAN BABA BATSIN BU DÜNYA
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ZAMAN ZAMAN GERİYE DÖNÜP BAKTIĞIN OLUR YA
HATAYI YAPTIĞIN YERİ ANLARSIN O ANDA
AYNI FİLMİ BAŞA SARIP SARIP BİR DAHA
İZLESENDE FAYDASI YOK DÜŞTÜN SEN GERÇEK AŞKA
AKLINA MANTIĞINA KARŞI NE VARSA
HİÇ DURMA KORKMADAN SORMADAN KENDİNİ BIRAK AŞKA
DOYMADIM DOYAMADIM BEN SEZEN’İN DEDİĞİ GİBİ
BİR KULUNU ÇOK SEVDİM İBO’NUN SEVDİĞİ GİBİ
TERSİNE DÖNSE BU DÜNYA VAZGEÇMEM MÜSLÜM GİBİ
SON SÖZÜ SÖYLER ORHAN BABA BATSIN BU DÜNYA
YOK İŞTE
NE YAZANLAR NE ÇİZENLER BULAMAMIŞ
AŞKIN ACISINI, DERDİNİ, DERMANINI.
SORSAN EROS BİLE BİN PİŞMANDIR
AŞKIN TANRISI OLUP OLACAĞINA
HEDİYEYSE YAŞA GİTSİN, İŞTE SANA VERİLDİYSE
HİÇ DURMA KORKMADAN SORMADAN KENDİNİ BIRAK AŞKA
DOYMADIM DOYAMADIM BEN SEZEN’İN DEDİĞİ GİBİ
BİR KULUNU ÇOK SEVDİM İBO’NUN SEVDİĞİ GİBİ
TERSİNE DÖNSE BU DÜNYA VAZGEÇMEM MÜSLÜM GİBİ
SON SÖZÜ SÖYLER ORHAN BABA BATSIN BU DÜNYA
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YIKMIŞ KÖPRÜLERİ GİDİYORMUŞ
DUR DESEM ORALI OLMAZMIŞ
AH VAH EDERMİŞİM AŞKA KÜSERMİŞİM
O YİNE DÖNÜP BİR BAKMAZMIŞ
ALMIŞ RÜZGARI ARKASINA
PÜFÜR PÜFÜR ESTİRİYOR
GÜLDÜRME BENİ SENİ İYİ TANIRIM
BELLİ Kİ BİRİLERİ GAZ VERİYOR
BU HAVALARI SANA GÖSTERİCEM BEN
ELİMİDE DİLİMİDE KİRLETİCEM
KALBİNE KORKU TÜNELİ KAZIPTA
GÜMBÜR GÜMBÜR İNLETİCEM
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KAÇ KEZ HİÇE SAYDIN GURURUMU
KAÇ KEZ BENDE UNUTTUM
İÇİNDE OLMADIĞIN RÜYALAR KABUS OLDU
KENDİMİ BUNUNLA AVUTTUM
AYRILIK ŞANIYLA, İHTİŞAMIYLA
DURUYOR KARŞIMIZDA
EY BU YERLERE GÖKLERE HÜKÜM VEREN
DUY ARTIK BU ACİZ KULUNU GİDİYOR YAR
AŞK DEDİM, CAN DEDİM
HAK DEDİM İNSAF DEDİM
SÖNMÜYOR İÇİMDE YANGINLAR
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ORTAK DERDİM BİTMEDİ, ÇİLEM HALA DOLMADI
NERDE HATA YAPTIM BEN ANLAYAMADIM
YALAN YANLIŞI GEÇTİ, HERKESTEN YEDİM DARBEYİ
AŞK BENİ AZAT ETMEDİ, KURTULAMADIM
HEP KANAN BEN OLDUM, HİÇ KANDIRAMADIM
DÜŞENİN DOSTU YOKMUŞ, BENDE ANLADIM
SEVGİLİM YEMİNLİYİM, SANA BEN TÖVBELİYİM
DELİ GİBİ İSTESENDE, SEVMEYECEĞİM
AŞKINA İNANMIŞTIM, SANA ÇOK BAĞLANMIŞTIM
AĞZINLA KUŞ TUTSAN BİLE GELMEYECEĞİM
SENDE BİRGÜN SEVERSİN, SÖZÜN GEÇMEZ KENDİNE
DOLDURAMAZSIN BOŞLUĞU, BÜYÜR TENİNDE
BEKLERSİN BİNBİR ÜMİTLE, GURURUNU DİNLEMEZSİN
KENDİNİ HARAP EDERSİN AŞK DİYE DİYE
ELOĞLUDUR KANDIRIR YAŞLI GÖZLERLE
GÖZYAŞLARINI SİLMEZ, SEL OLSA BİLE
SEVGİLİM YEMİNLİYİM, SANA BEN TÖVBELİYİM
DELİ GİBİ İSTESENDE, SEVMEYECEĞİM
AŞKINA İNANMIŞTIM, SANA ÇOK BAĞLANMIŞTIM
AĞZINLA KUŞ TUTSAN BİLE GELMEYECEĞİM