Adını andığım bir belasın sen Hep inandığım kalp de sarhoş Bugün özenilecek tek bir aşk yok Bunun için kalp boş ** Gel de duvarlara yaz süslü yalanlarını Ben tahammül ederim bozma kurallarını Sence ne önemi var eski zamanlarını Sanki bir değeri var bende kalanların ** Adını ister ölüm ister zulüm ister kader yazıver Ya da bu ilişkiyi bu çelişkiyi apar topar çözüver ** Adını andığım bir belasın sen Hep inandığım kalp de sarhoş Bugün özenilecek tek bir aşk yok Bunun için kalp boş ** Ne kadar istedim mutlu ol benle Hep güzel göründüğün yerde Bugün inandığım tek bir ask yok Bunun için kalp boş