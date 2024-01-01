Bir gün darılıp bir gün barışma Aklımı başımdan alma Yaktığın ateş bırak da yansın Beni kül edip de bırakma ** Sanma ki yerin dolacak Senden başka biri benim olacak Ne bana senin gibi bir sevgili Ne sana benim kadar seven bulunacak ** Zamansız esme, ayırma rüzgar Daha yaşanacak günlerimiz var Dünyamı zindan eden sevgilim Bilmem ki bana ne kastın var ** Sanma ki yerin dolacak Senden başka biri benim olacak Ne bana senin gibi bir sevgili Ne sana benim kadar seven bulunacak