Bir Gün Darılıp Bir Gün Barışma (Suat Ateşdağlı) Şarkı Sözleri
Nil Özalp Bir Gün Darılıp Bir Gün Barışma (Suat Ateşdağlı) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Özalp Bir Gün Darılıp Bir Gün Barışma (Suat Ateşdağlı) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Gün Darılıp Bir Gün Barışma (Suat Ateşdağlı) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nil Özalp
Bir Gün Darılıp Bir Gün Barışma (Suat Ateşdağlı)
Tüm Şarkıları
-
Bir gün darılıp bir gün barışma
Aklımı başımdan alma
Yaktığın ateş bırak da yansın
Beni kül edip de bırakma
**
Sanma ki yerin dolacak
Senden başka biri benim olacak
Ne bana senin gibi bir sevgili
Ne sana benim kadar seven bulunacak
**
Zamansız esme, ayırma rüzgar
Daha yaşanacak günlerimiz var
Dünyamı zindan eden sevgilim
Bilmem ki bana ne kastın var
**
Sanma ki yerin dolacak
Senden başka biri benim olacak
Ne bana senin gibi bir sevgili
Ne sana benim kadar seven bulunacak