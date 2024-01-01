Bir Zamanlar Seksenler Şarkı Sözleri
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Nil Özalp
Bir Zamanlar Seksenler
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Canım isterse kelepçe takarım, bana bağlı
Yansa bile giderim, istediğim yere
Üzülmeyeli çok oldu, hissetmeyeli
O kadar çok ağladım ki, yaşlar bitti
**
Yıksam kalelerimi, ben yine yaparım
Geçti senin devrin önce atıp, kendi canım
**
Söyle bana sen bende haber
Ne ettim sana kazandığın o zafer
Senle ben iki ayrı gezegen
İkimize dar gelir bu evren
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Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde
Akşamları beklerdim, Sen okuldan dönerken
El ele yürürdük, evinizin yoluna
Şarkılar fısıldardın, gülümseyerek bana
***
Bitmesin derdik bu yol, yağmurda ıslanırken
Geceler bile gündüzdü, ikimiz beraberken
***
Fakat aylardan sonra, bir gün sana koşarken
Yalnız değildin o yolda, sana uzaktan bakarken
Şarkılar söylüyordun, yine sen gülümseyerek
Göz göze geldik ama, sarıldın gittin ona
***
Mutluluklar benden sana, beraber olmasak da
Her yağmurlu akşamda, yürürüm aynı yolda
Mutluluklar benden sana, başkasının olsan da
Hayalinle yürürüm, evimizin yoluna
Mutluluklar benden sana, başkasının olsan da
Sallanarak yürürüm, artık kendi yolumda
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Güzel sana bir sözüm var
Beni bir yol dinler misin
Beni çölden çöle sürdün
Sen Leyla'dan da güzelsin
***
Güzel sana bir sözüm var
Beni bir yol dinler misin
Beni çölden çöle sürdün
Sen Leyla'dan da güzelsin
***
Aşık oldum için için
Beklerim yar gelmez niçin
Kerem yandı Aslı için
Sen Aslı'dan da güzelsin
***
Sana aşık olup geldim
Sen aşk nedir bilmez misin
Ferhat gibi dağlar deldim
Sen Şirin'den de güzelsin
***
Sana aşık olup geldim
Sen aşk nedir bilmez misin
Ferhat gibi dağlar deldim
Sen Şirin'den de güzelsin
***
Aşık oldum için için
Beklerim yar gelmez niçin
Kerem yandı Aslı için
Sen Aslı'dan da güzelsin
***
Ozan oldum sevgim sonsuz
Yüreğimde bir heyecan
Sazım bile suskun sensiz
Gel kaçma gel bana ceylan
***
Ozan oldum sevgim sonsuz
Yüreğimde bir heyecan
Sazım bile suskun sensiz
Gel kaçma gel bana ceylan
***
Aşık oldum için için
Beklerim yar gelmez niçin
Kerem yandı Aslı için
Sen Aslı'dan da güzelsin
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