Canım isterse kelepçe takarım, bana bağlı Yansa bile giderim, istediğim yere Üzülmeyeli çok oldu, hissetmeyeli O kadar çok ağladım ki, yaşlar bitti ** Yıksam kalelerimi, ben yine yaparım Geçti senin devrin önce atıp, kendi canım ** Söyle bana sen bende haber Ne ettim sana kazandığın o zafer Senle ben iki ayrı gezegen İkimize dar gelir bu evren

Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde Akşamları beklerdim, Sen okuldan dönerken El ele yürürdük, evinizin yoluna Şarkılar fısıldardın, gülümseyerek bana *** Bitmesin derdik bu yol, yağmurda ıslanırken Geceler bile gündüzdü, ikimiz beraberken *** Fakat aylardan sonra, bir gün sana koşarken Yalnız değildin o yolda, sana uzaktan bakarken Şarkılar söylüyordun, yine sen gülümseyerek Göz göze geldik ama, sarıldın gittin ona *** Mutluluklar benden sana, beraber olmasak da Her yağmurlu akşamda, yürürüm aynı yolda Mutluluklar benden sana, başkasının olsan da Hayalinle yürürüm, evimizin yoluna Mutluluklar benden sana, başkasının olsan da Sallanarak yürürüm, artık kendi yolumda

Güzel sana bir sözüm var Beni bir yol dinler misin Beni çölden çöle sürdün Sen Leyla'dan da güzelsin *** Güzel sana bir sözüm var Beni bir yol dinler misin Beni çölden çöle sürdün Sen Leyla'dan da güzelsin *** Aşık oldum için için Beklerim yar gelmez niçin Kerem yandı Aslı için Sen Aslı'dan da güzelsin *** Sana aşık olup geldim Sen aşk nedir bilmez misin Ferhat gibi dağlar deldim Sen Şirin'den de güzelsin *** Sana aşık olup geldim Sen aşk nedir bilmez misin Ferhat gibi dağlar deldim Sen Şirin'den de güzelsin *** Aşık oldum için için Beklerim yar gelmez niçin Kerem yandı Aslı için Sen Aslı'dan da güzelsin *** Ozan oldum sevgim sonsuz Yüreğimde bir heyecan Sazım bile suskun sensiz Gel kaçma gel bana ceylan *** Ozan oldum sevgim sonsuz Yüreğimde bir heyecan Sazım bile suskun sensiz Gel kaçma gel bana ceylan *** Aşık oldum için için Beklerim yar gelmez niçin Kerem yandı Aslı için Sen Aslı'dan da güzelsin