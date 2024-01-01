Final Senden ayrıldığım o gün beni Dostlarım aradılar teker teker Tebrik ettiler mutlu ol dediler Bilemezsin daha neler Yarın yeni bir gündür dediler Artık daha hafif ve güçlüsün Herkes senin değerini bilsin Sen bizim için çok ünlüsün Vakit geçmiş olacak Gitmeler zor olacak Sonu yok ki bile bile yürümez artık Bitsek iyi olucak Vazgeç Yüreğini bozma Sabret Kaderine kızma Bazen Acı verir zaten unutulmak Biliyorum Farzet Yazık oldu bize Eller değmeden ikimize Yakışan bir final istiyorum

Bir Gün Darılıp Bir Gün Barışma (Suat Ateşdağlı) Bir gün darılıp bir gün barışma Aklımı başımdan alma Yaktığın ateş bırak da yansın Beni kül edip de bırakma ** Sanma ki yerin dolacak Senden başka biri benim olacak Ne bana senin gibi bir sevgili Ne sana benim kadar seven bulunacak ** Zamansız esme, ayırma rüzgar Daha yaşanacak günlerimiz var Dünyamı zindan eden sevgilim Bilmem ki bana ne kastın var ** Sanma ki yerin dolacak Senden başka biri benim olacak Ne bana senin gibi bir sevgili Ne sana benim kadar seven bulunacak

Bir Gün Darılıp Bir Gün Barışma Bir gün darılıp bir gün barışma Aklımı başımdan alma Yaktığın ateş bırak da yansın Beni kül edip de bırakma ** Sanma ki yerin dolacak Senden başka biri benim olacak Ne bana senin gibi bir sevgili Ne sana benim kadar seven bulunacak ** Zamansız esme, ayırma rüzgar Daha yaşanacak günlerimiz var Dünyamı zindan eden sevgilim Bilmem ki bana ne kastın var ** Sanma ki yerin dolacak Senden başka biri benim olacak Ne bana senin gibi bir sevgili Ne sana benim kadar seven bulunacak

Durma! Her gün gözümün önündesin Hiç haberin yok Zamansız sararan yaprak gibiyim Düşmedim düşmeyeceğim yok Durma durma durma durma Sap savur aşkımı yok paraya İstediğim yeni aşk olsa Hepsi girer sıraya Aramızda ne varsa hep yok ettin Bildiğim bir şey var ki hak ettin Her gün gözümün önündesin Hiç haberin yok Zamansız sararan yaprak gibiyim Düşmedim düşmeyeceğim yok Durma durma durma durma Sap savur aşkımı yok paraya İstediğim yeni aşk olsa Hepsi girer sıraya Aramızda ne varsa hep yok ettin Bildiğim bir şey var ki hak ettin

Kal Aklımda Ft Serdar Ortaç Acı çekip de kendine geldiysen, Ona buna güvenip tükendiysen, Birden bire gerçeği gördüysen, Geçmiş olsun.… ** Neye yarar ki sonlara kaldıysak Birbirimizin ayağını kaydırsak Sen bana düşman, buna bin pişman Olmuyorsun... ** Hadi sen gel yine kendine sar dostum Bana gelince hep egolar coşsun Gelip o ateşi söndüre yar olsun Sönmüyorsun! ** Ne olur sakın gitme kal aklımda Kalbim sebepsiz tadilat altında Bıktım bu desteksiz atanlardan Senden beri tek aşk yok hayatımda (x2)

Kal Aklımda (Yasin Keleş) Acı çekip de kendine geldiysen, Ona buna güvenip tükendiysen, Birden bire gerçeği gördüysen, Geçmiş olsun.… ** Neye yarar ki sonlara kaldıysak Birbirimizin ayağını kaydırsak Sen bana düşman, buna bin pişman Olmuyorsun... ** Hadi sen gel yine kendine sar dostum Bana gelince hep egolar coşsun Gelip o ateşi söndüre yar olsun Sönmüyorsun! ** Ne olur sakın gitme kal aklımda Kalbim sebepsiz tadilat altında Bıktım bu desteksiz atanlardan Senden beri tek aşk yok hayatımda (x2)