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Durma! Şarkı Sözleri

Nil Özalp Durma! şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Özalp Durma! şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Durma! sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nil Özalp

Nil Özalp

Durma!

  • Final

  • Bir Gün Darılıp Bir Gün Barışma (Suat Ateşdağlı)

  • Bir Gün Darılıp Bir Gün Barışma

  • Durma!

  • Kal Aklımda Ft Serdar Ortaç

  • Kal Aklımda (Yasin Keleş)

  • Senin Olayım

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