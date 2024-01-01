Acıkolik Şarkı Sözleri
Nil Özalp Acıkolik şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Özalp Acıkolik şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Acıkolik sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Beni yargılama, bir kere de hak vermeyi seç
Ben böyleme olmayı, bile bile istemedim
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Şimdi hoşçakal derken kelimeler
Öyle kolay dökülüyor dudaklarımdan
Yoksa bana ait her şeyi sildin mi?
Giderken son defa güzel bir şey söyle
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Sonra kendimi sana sevdiremem
Hadi ya zaten hiç açık kapı bırakmadın
Gidişinde gelişin kadar, ani ve hızlıydı
Sen zaten bizde olanı çoğaltmadın
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Canım isterse kelepçe takarım, bana bağlı
Yansa bile giderim, istediğim yere
Üzülmeyeli çok oldu, hissetmeyeli
O kadar çok ağladım ki, yaşlar bitti
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Yıksam kalelerimi, ben yine yaparım
Geçti senin devrin önce atıp, kendi canım
**
Söyle bana sen bende haber
Ne ettim sana kazandığın o zafer
Senle ben iki ayrı gezegen
İkimize dar gelir bu evren
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Bir seviyor bir sevmiyor
Bir gel diyor bir git diyor
İçimin kor ateşleri
Bir yanıyor bir sönüyor
**
Bir yaz oluyor bir kış oluyor
Bir ısıtıyor bir üşütüyor
Aşk bahçemin gülleri
Bir açıyor bir soluyor
**
Söküp atayım diyorum onu benden
Basıp gideyim bu yasaklı sevdadan
Kolaysa git bakalım diyor kalbim
Hadi git göze alıp gidebiliyorsan
Hadi git gidebiliyorsan
***
Yırtıp atayım diyorum resmini
Sileyim numarasını telefonumdan
Kolaysa sil bakalım diyor kalbim
Hadi sil göze alıp silebiliyorsan
Hadi sil silebiliyorsan
**
İn mi cin mi
Ele geçirip beni alt üst etti dengelerimi
Ah ah kuşatıp apansızca
Yıktı sapasağlam kalelerimi
**
Deli miyim acaba acıkolik mi
Alıştım esaretine iyi mi
Ah ah uzağına kaçtıkça
Koynunda buluyorum kendimi
-
Sen kokuyor bu ev senle dolu her anı
Yanımda olduğun anların kıymetini bilseydim
Böyle pişman olmazdım
**
Yanı başıma kuruldu yalnızlığım
Sen gittin ben bunu hala kendime anlatmadım
**
Nasılsa döner dediler
Sevdiyse arar bulur seni
Sabret aşk kazanır dediler
İnanmam öyle aşk kalmadı
-
Adını andığım bir belasın sen
Hep inandığım kalp de sarhoş
Bugün özenilecek tek bir aşk yok
Bunun için kalp boş
**
Gel de duvarlara yaz süslü yalanlarını
Ben tahammül ederim bozma kurallarını
Sence ne önemi var eski zamanlarını
Sanki bir değeri var bende kalanların
**
Adını ister ölüm ister zulüm ister kader yazıver
Ya da bu ilişkiyi bu çelişkiyi apar topar çözüver
**
Adını andığım bir belasın sen
Hep inandığım kalp de sarhoş
Bugün özenilecek tek bir aşk yok
Bunun için kalp boş
**
Ne kadar istedim mutlu ol benle
Hep güzel göründüğün yerde
Bugün inandığım tek bir ask yok
Bunun için kalp boş
**
Adını andığım bir belasın sen
Hep inandığım kalp de sarhoş
Bugün özenilecek tek bir aşk yok
Bunun için kalp boş
**
Gel de duvarlara yaz süslü yalanlarını
Ben tahammül ederim bozma kurallarını
Sence ne önemi var eski zamanlarını
Sanki bir değeri var bende kalanların
**
Adını ister ölüm ister zulüm ister kader yazıver
Ya da bu ilişkiyi bu çelişkiyi apar topar çözüver
**
Adını andığım bir belasın sen
Hep inandığım kalp de sarhoş
Bugün özenilecek tek bir aşk yok
Bunun için kalp boş
**
Ne kadar istedim mutlu ol benle
Hep güzel göründüğün yerde
Bugün inandığım tek bir ask yok
Bunun için kalp boş
**
Adını andığım bir belasın sen
Hep inandığım kalp de sarhoş
Bugün özenilecek tek bir aşk yok
Bunun için kalp boş
**
Ne kadar istedim mutlu ol benle
Hep güzel göründüğün yerde
Bugün inandığım tek bir ask yok
Bunun için kalp boş
**
Adını andığım bir belasın sen
Hep inandığım kalp de sarhoş
Bugün özenilecek tek bir aşk yok
Bunun için kalp boş
**
Ne kadar istedim mutlu ol benle
Hep güzel göründüğün yerde
Bugün inandığım tek bir ask yok
Bunun için kalp boş
-
Fotoğrafı, fotoğrafını çekebilseydim!
Ne kadar bosversende hayat
O kadar kolay değil
Ne kadar pisman olsanda
Özrün yeterli değil
Gelenler olur ama
Gidenler hep aranır
Sana dostca söylüyorum
Elveda diyorum
Hoşçakal gidiyorum
Sana dostca söylüyorum
Elveda diyorum
Hoşçakal gidiyorum
Ayrılık sözünü duyduğunda
Yüzünün ifadesini görmeliydin
Acı gerçekle tanışınca
Keşke fotoğrafını çekebilseydim
Ayrılık sözünü duyduğunda
Yüzünün ifadesini görmeliydin
Acı gerçekle tanışınca
Keşke fotoğrafını çekebilseydim
-
Kararır gecem yok olur seninle
Bir hüzün çöker ansızın üstüme
Sensizlik içimi ~ bir kor gibi yakar
Solar gönül bahçem sıcak tenimde
Bir veda akşamıdır yaşanan
Buruk bir anı kalbimde parlayan
Resmine bakıp’yaşlı gözle ardından
Gitmek sana kolay gelir, sevmekse yalan
Değmez, aşklara değmez yaşlara değmez
Gönlüm ağlar gözyaşım silinmez (nakarat)
-
Seni tanıdığım ilk gün her şey güzeldi
Anlamlıydı gözler, sözler özeldi
Kısa zaman da nasıl değişti
O heyecanlı günler geçti
Sıktı mı canımı bu konular
Ağır mı geldi sorular
Haydi durma öyle bir şey söyle
Sana kötü bir haberim var
Kapandı açılan kapılar
Yani geçti gitti her şey bitti
Renklerimiz ayrı zevklerimiz ayrı
Sen zaten hep aynı aynı hikâye,
Bu kız seni sevdi anlamadım gitti
Kısacası bitti kızdıysan söyle..
-
Adını andığım bir belasın sen
Hep inandığım kalp de sarhoş
Bugün özenilecek tek bir aşk yok
Bunun için kalp boş
**
Gel de duvarlara yaz süslü yalanlarını
Ben tahammül ederim bozma kurallarını
Sence ne önemi var eski zamanlarını
Sanki bir değeri var bende kalanların
**
Adını ister ölüm ister zulüm ister kader yazıver
Ya da bu ilişkiyi bu çelişkiyi apar topar çözüver
**
Adını andığım bir belasın sen
Hep inandığım kalp de sarhoş
Bugün özenilecek tek bir aşk yok
Bunun için kalp boş
**
Ne kadar istedim mutlu ol benle
Hep güzel göründüğün yerde
Bugün inandığım tek bir ask yok
Bunun için kalp boş
**
Adını andığım bir belasın sen
Hep inandığım kalp de sarhoş
Bugün özenilecek tek bir aşk yok
Bunun için kalp boş
**
Gel de duvarlara yaz süslü yalanlarını
Ben tahammül ederim bozma kurallarını
Sence ne önemi var eski zamanlarını
Sanki bir değeri var bende kalanların
**
Adını ister ölüm ister zulüm ister kader yazıver
Ya da bu ilişkiyi bu çelişkiyi apar topar çözüver
**
Adını andığım bir belasın sen
Hep inandığım kalp de sarhoş
Bugün özenilecek tek bir aşk yok
Bunun için kalp boş
**
Ne kadar istedim mutlu ol benle
Hep güzel göründüğün yerde
Bugün inandığım tek bir ask yok
Bunun için kalp boş
**
Adını andığım bir belasın sen
Hep inandığım kalp de sarhoş
Bugün özenilecek tek bir aşk yok
Bunun için kalp boş
**
Ne kadar istedim mutlu ol benle
Hep güzel göründüğün yerde
Bugün inandığım tek bir ask yok
Bunun için kalp boş
**
Adını andığım bir belasın sen
Hep inandığım kalp de sarhoş
Bugün özenilecek tek bir aşk yok
Bunun için kalp boş
**
Ne kadar istedim mutlu ol benle
Hep güzel göründüğün yerde
Bugün inandığım tek bir ask yok
Bunun için kalp boş