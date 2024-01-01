Kal Aklımda (Yasin Keleş) Acı çekip de kendine geldiysen, Ona buna güvenip tükendiysen, Birden bire gerçeği gördüysen, Geçmiş olsun.… ** Neye yarar ki sonlara kaldıysak Birbirimizin ayağını kaydırsak Sen bana düşman, buna bin pişman Olmuyorsun... ** Hadi sen gel yine kendine sar dostum Bana gelince hep egolar coşsun Gelip o ateşi söndüre yar olsun Sönmüyorsun! ** Ne olur sakın gitme kal aklımda Kalbim sebepsiz tadilat altında Bıktım bu desteksiz atanlardan Senden beri tek aşk yok hayatımda (x2)

Çatı Katı Şimdi çatı katında inziva vakti Nerede aranacak haklının hakkı? Dinlemeliydim vaktinde aklı Seni unutmaya çalışmak da varmış *** ...maalesef *** Bana bıraktıklarınla teselli avında Demek ki elleri boş dönmek de varmış Bugünleri görmek de varmış *** Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün hevesimi kırdın bir kere! Gitme! dememle kalsan ne olur? Gönlün çoktan yola çıkmış bir kere!

Kurşuni Renkler Bir sabah saçlarını okşayıp da rüzgâr İzlerimi sürüp de gidecek beyaz beyaz Ve güneş aynaya baktığında çizgilerden Yüzünü gösterecek üzülerek biraz *** Yok olmaz erken daha Biraz geç kalın ne olur Hiç hazır değilim henüz Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha Tanıdık değil bana güz *** Yok olamaz dur Dur gidemezsin Gözlerimin rengi dur Bulutlara dönemezsin *** Yok alamazsın beni Deli zaman dur Ömrüme o kurşuni renkleri süremezsin *** O gün başka renkte ağaracak biliyorum Ve zorla değil ya o rengi hiç sevmiyorum Ne olur sanki biraz daha zaman verseniz Yıllar öfkenizi hiç mi hiç anlamıyorum

Sen İstanbul'sun Köşedeki çiçekçi seni sordu bu sabah Burada yok dedim selam söyledi tazeymiş gülleri Yokluğun gibi... *** Yürüdüm biraz seni düşledim, umudumu senle süsledim Ne dar sokaklar ne boş duraklar seni unutmama yardım etti *** Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun... Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı Yani sen İstanbul'sun... *** Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun... Bazen Kanlıca sahili, bazen yalnız Kız Kulesi Yani sen İstanbul'sun...