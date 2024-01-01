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7/24 Dinle En Baştan

En Baştan Şarkı Sözleri

Nil Özalp En Baştan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Özalp En Baştan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan En Baştan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nil Özalp

Nil Özalp

En Baştan

  • Kal Aklımda (Yasin Keleş)

  • Çatı Katı

  • Bir Başkası

  • Kalbim

  • Kurşuni Renkler

  • Kısacası

  • Oysa Ki

  • Oyun Bitiyor

  • Platonik

  • Sen İstanbul'sun

  • Taş

  • Yaramaz

  • İlla

  • Dene

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