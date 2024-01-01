Durma! Şarkı Sözleri
Nil Özalp Durma! şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nil Özalp Durma! şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Durma! sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ben seni seçtim bir kere
Kafama takarsam benim olur
Ben beni bilirim sadece
Diğerlerine çok yazık olur
Sen bana vaat etmedin ki
Çiçekli gül bahçelerini
Ben istedim diye aldım
Seni de, senin kalbini
Senin olayım daha daha daha çok
Senin olayım
Başını alıp bir yere gidersen
Sonun olayım
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Bir gün darılıp bir gün barışma
Aklımı başımdan alma
Yaktığın ateş bırak da yansın
Beni kül edip de bırakma
**
Sanma ki yerin dolacak
Senden başka biri benim olacak
Ne bana senin gibi bir sevgili
Ne sana benim kadar seven bulunacak
**
Zamansız esme, ayırma rüzgar
Daha yaşanacak günlerimiz var
Dünyamı zindan eden sevgilim
Bilmem ki bana ne kastın var
**
Sanma ki yerin dolacak
Senden başka biri benim olacak
Ne bana senin gibi bir sevgili
Ne sana benim kadar seven bulunacak
-
Bir gün darılıp bir gün barışma
Aklımı başımdan alma
Yaktığın ateş bırak da yansın
Beni kül edip de bırakma
**
Sanma ki yerin dolacak
Senden başka biri benim olacak
Ne bana senin gibi bir sevgili
Ne sana benim kadar seven bulunacak
**
Zamansız esme, ayırma rüzgar
Daha yaşanacak günlerimiz var
Dünyamı zindan eden sevgilim
Bilmem ki bana ne kastın var
**
Sanma ki yerin dolacak
Senden başka biri benim olacak
Ne bana senin gibi bir sevgili
Ne sana benim kadar seven bulunacak
-
Her gün gözümün önündesin
Hiç haberin yok
Zamansız sararan yaprak gibiyim
Düşmedim düşmeyeceğim yok
Durma durma durma durma
Sap savur aşkımı yok paraya
İstediğim yeni aşk olsa
Hepsi girer sıraya
Aramızda ne varsa hep yok ettin
Bildiğim bir şey var ki hak ettin
Her gün gözümün önündesin
Hiç haberin yok
Zamansız sararan yaprak gibiyim
Düşmedim düşmeyeceğim yok
Durma durma durma durma
Sap savur aşkımı yok paraya
İstediğim yeni aşk olsa
Hepsi girer sıraya
Aramızda ne varsa hep yok ettin
Bildiğim bir şey var ki hak ettin
-
Senden ayrıldığım o gün beni
Dostlarım aradılar teker teker
Tebrik ettiler mutlu ol dediler
Bilemezsin daha neler
Yarın yeni bir gündür dediler
Artık daha hafif ve güçlüsün
Herkes senin değerini bilsin
Sen bizim için çok ünlüsün
Vakit geçmiş olacak
Gitmeler zor olacak
Sonu yok ki bile bile yürümez artık
Bitsek iyi olucak
Vazgeç
Yüreğini bozma
Sabret
Kaderine kızma
Bazen
Acı verir zaten unutulmak
Biliyorum
Farzet
Yazık oldu bize
Eller değmeden ikimize
Yakışan bir final istiyorum
-
Acı çekip de kendine geldiysen,
Ona buna güvenip tükendiysen,
Birden bire gerçeği gördüysen,
Geçmiş olsun.…
**
Neye yarar ki sonlara kaldıysak
Birbirimizin ayağını kaydırsak
Sen bana düşman, buna bin pişman
Olmuyorsun...
**
Hadi sen gel yine kendine sar dostum
Bana gelince hep egolar coşsun
Gelip o ateşi söndüre yar olsun
Sönmüyorsun!
**
Ne olur sakın gitme kal aklımda
Kalbim sebepsiz tadilat altında
Bıktım bu desteksiz atanlardan
Senden beri tek aşk yok hayatımda (x2)
-
Acı çekip de kendine geldiysen,
Ona buna güvenip tükendiysen,
Birden bire gerçeği gördüysen,
Geçmiş olsun.…
**
Neye yarar ki sonlara kaldıysak
Birbirimizin ayağını kaydırsak
Sen bana düşman, buna bin pişman
Olmuyorsun...
**
Hadi sen gel yine kendine sar dostum
Bana gelince hep egolar coşsun
Gelip o ateşi söndüre yar olsun
Sönmüyorsun!
**
Ne olur sakın gitme kal aklımda
Kalbim sebepsiz tadilat altında
Bıktım bu desteksiz atanlardan
Senden beri tek aşk yok hayatımda (x2)