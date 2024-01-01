Zevkler ve Renkler Seni tanıdığım ilk gün her şey güzeldi Anlamlıydı gözler, sözler özeldi Kısa zaman da nasıl değişti O heyecanlı günler geçti Sıktı mı canımı bu konular Ağır mı geldi sorular Haydi durma öyle bir şey söyle Sana kötü bir haberim var Kapandı açılan kapılar Yani geçti gitti her şey bitti Renklerimiz ayrı zevklerimiz ayrı Sen zaten hep aynı aynı hikâye, Bu kız seni sevdi anlamadım gitti Kısacası bitti kızdıysan söyle..

Hadi Ya Beni yargılama, bir kere de hak vermeyi seç Ben böyleme olmayı, bile bile istemedim ** Şimdi hoşçakal derken kelimeler Öyle kolay dökülüyor dudaklarımdan Yoksa bana ait her şeyi sildin mi? Giderken son defa güzel bir şey söyle ** Sonra kendimi sana sevdiremem Hadi ya zaten hiç açık kapı bırakmadın Gidişinde gelişin kadar, ani ve hızlıydı Sen zaten bizde olanı çoğaltmadın

Evren Canım isterse kelepçe takarım, bana bağlı Yansa bile giderim, istediğim yere Üzülmeyeli çok oldu, hissetmeyeli O kadar çok ağladım ki, yaşlar bitti ** Yıksam kalelerimi, ben yine yaparım Geçti senin devrin önce atıp, kendi canım ** Söyle bana sen bende haber Ne ettim sana kazandığın o zafer Senle ben iki ayrı gezegen İkimize dar gelir bu evren

Acıkolik Bir seviyor bir sevmiyor Bir gel diyor bir git diyor İçimin kor ateşleri Bir yanıyor bir sönüyor ** Bir yaz oluyor bir kış oluyor Bir ısıtıyor bir üşütüyor Aşk bahçemin gülleri Bir açıyor bir soluyor ** Söküp atayım diyorum onu benden Basıp gideyim bu yasaklı sevdadan Kolaysa git bakalım diyor kalbim Hadi git göze alıp gidebiliyorsan Hadi git gidebiliyorsan *** Yırtıp atayım diyorum resmini Sileyim numarasını telefonumdan Kolaysa sil bakalım diyor kalbim Hadi sil göze alıp silebiliyorsan Hadi sil silebiliyorsan ** İn mi cin mi Ele geçirip beni alt üst etti dengelerimi Ah ah kuşatıp apansızca Yıktı sapasağlam kalelerimi ** Deli miyim acaba acıkolik mi Alıştım esaretine iyi mi Ah ah uzağına kaçtıkça Koynunda buluyorum kendimi

Aşk kalmadı Sen kokuyor bu ev senle dolu her anı Yanımda olduğun anların kıymetini bilseydim Böyle pişman olmazdım ** Yanı başıma kuruldu yalnızlığım Sen gittin ben bunu hala kendime anlatmadım ** Nasılsa döner dediler Sevdiyse arar bulur seni Sabret aşk kazanır dediler İnanmam öyle aşk kalmadı

Kalp Boş Adını andığım bir belasın sen Hep inandığım kalp de sarhoş Bugün özenilecek tek bir aşk yok Bunun için kalp boş ** Gel de duvarlara yaz süslü yalanlarını Ben tahammül ederim bozma kurallarını Sence ne önemi var eski zamanlarını Sanki bir değeri var bende kalanların ** Adını ister ölüm ister zulüm ister kader yazıver Ya da bu ilişkiyi bu çelişkiyi apar topar çözüver ** Adını andığım bir belasın sen Hep inandığım kalp de sarhoş Bugün özenilecek tek bir aşk yok Bunun için kalp boş ** Ne kadar istedim mutlu ol benle Hep güzel göründüğün yerde Bugün inandığım tek bir ask yok Bunun için kalp boş ** Adını andığım bir belasın sen Hep inandığım kalp de sarhoş Bugün özenilecek tek bir aşk yok Bunun için kalp boş ** Gel de duvarlara yaz süslü yalanlarını Ben tahammül ederim bozma kurallarını Sence ne önemi var eski zamanlarını Sanki bir değeri var bende kalanların ** Adını ister ölüm ister zulüm ister kader yazıver Ya da bu ilişkiyi bu çelişkiyi apar topar çözüver ** Adını andığım bir belasın sen Hep inandığım kalp de sarhoş Bugün özenilecek tek bir aşk yok Bunun için kalp boş ** Ne kadar istedim mutlu ol benle Hep güzel göründüğün yerde Bugün inandığım tek bir ask yok Bunun için kalp boş ** Adını andığım bir belasın sen Hep inandığım kalp de sarhoş Bugün özenilecek tek bir aşk yok Bunun için kalp boş ** Ne kadar istedim mutlu ol benle Hep güzel göründüğün yerde Bugün inandığım tek bir ask yok Bunun için kalp boş ** Adını andığım bir belasın sen Hep inandığım kalp de sarhoş Bugün özenilecek tek bir aşk yok Bunun için kalp boş ** Ne kadar istedim mutlu ol benle Hep güzel göründüğün yerde Bugün inandığım tek bir ask yok Bunun için kalp boş

Fotoğraf Fotoğrafı, fotoğrafını çekebilseydim! Ne kadar bosversende hayat O kadar kolay değil Ne kadar pisman olsanda Özrün yeterli değil Gelenler olur ama Gidenler hep aranır Sana dostca söylüyorum Elveda diyorum Hoşçakal gidiyorum Sana dostca söylüyorum Elveda diyorum Hoşçakal gidiyorum Ayrılık sözünü duyduğunda Yüzünün ifadesini görmeliydin Acı gerçekle tanışınca Keşke fotoğrafını çekebilseydim Ayrılık sözünü duyduğunda Yüzünün ifadesini görmeliydin Acı gerçekle tanışınca Keşke fotoğrafını çekebilseydim

Değmez Kararır gecem yok olur seninle Bir hüzün çöker ansızın üstüme Sensizlik içimi ~ bir kor gibi yakar Solar gönül bahçem sıcak tenimde Bir veda akşamıdır yaşanan Buruk bir anı kalbimde parlayan Resmine bakıp’yaşlı gözle ardından Gitmek sana kolay gelir, sevmekse yalan Değmez, aşklara değmez yaşlara değmez Gönlüm ağlar gözyaşım silinmez (nakarat)