Seni tanıdığım ilk gün her şey güzeldi Anlamlıydı gözler, sözler özeldi Kısa zaman da nasıl değişti O heyecanlı günler geçti Sıktı mı canımı bu konular Ağır mı geldi sorular Haydi durma öyle bir şey söyle Sana kötü bir haberim var Kapandı açılan kapılar Yani geçti gitti her şey bitti Renklerimiz ayrı zevklerimiz ayrı Sen zaten hep aynı aynı hikâye, Bu kız seni sevdi anlamadım gitti Kısacası bitti kızdıysan söyle..

Adını andığım bir belasın sen Hep inandığım kalp de sarhoş Bugün özenilecek tek bir aşk yok Bunun için kalp boş ** Gel de duvarlara yaz süslü yalanlarını Ben tahammül ederim bozma kurallarını Sence ne önemi var eski zamanlarını Sanki bir değeri var bende kalanların ** Adını ister ölüm ister zulüm ister kader yazıver Ya da bu ilişkiyi bu çelişkiyi apar topar çözüver ** Adını andığım bir belasın sen Hep inandığım kalp de sarhoş Bugün özenilecek tek bir aşk yok Bunun için kalp boş ** Ne kadar istedim mutlu ol benle Hep güzel göründüğün yerde Bugün inandığım tek bir ask yok Bunun için kalp boş ** Adını andığım bir belasın sen Hep inandığım kalp de sarhoş Bugün özenilecek tek bir aşk yok Bunun için kalp boş ** Gel de duvarlara yaz süslü yalanlarını Ben tahammül ederim bozma kurallarını Sence ne önemi var eski zamanlarını Sanki bir değeri var bende kalanların ** Adını ister ölüm ister zulüm ister kader yazıver Ya da bu ilişkiyi bu çelişkiyi apar topar çözüver ** Adını andığım bir belasın sen Hep inandığım kalp de sarhoş Bugün özenilecek tek bir aşk yok Bunun için kalp boş ** Ne kadar istedim mutlu ol benle Hep güzel göründüğün yerde Bugün inandığım tek bir ask yok Bunun için kalp boş ** Adını andığım bir belasın sen Hep inandığım kalp de sarhoş Bugün özenilecek tek bir aşk yok Bunun için kalp boş ** Ne kadar istedim mutlu ol benle Hep güzel göründüğün yerde Bugün inandığım tek bir ask yok Bunun için kalp boş ** Adını andığım bir belasın sen Hep inandığım kalp de sarhoş Bugün özenilecek tek bir aşk yok Bunun için kalp boş ** Ne kadar istedim mutlu ol benle Hep güzel göründüğün yerde Bugün inandığım tek bir ask yok Bunun için kalp boş