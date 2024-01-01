Ты, ты, ты мне не враг... Но с тобой не дружу... Я твой личный маньяк... Я тебя придушу, я тебя придушу Ты мой краш Либо я, либо никто — это шантаж Я приду одна, я знаю твой этаж Покушаюсь на тебя, ведь твой типаж Ограниченный тираж Мы с тобой, boy Поиграем, но не в консоль И ты мой, мой Ты мой сахар, и в этом соль Да, любовь — боль Ведь опасно быть не со мной Между нами бой, но Ты, ты, ты мне не враг Но с тобой не дружу Я твой личный маньяк Я тебя придушу Ты, ты будешь со мной Без тебя мне не жить Я могу убежать Ты меня привяжи Ты, ты, ты мне не враг Но с тобой не дружу Я твой личный маньяк Я тебя придушу Ты, ты будешь со мной И останешься жив Я могу убежать Ты меня привяжи Странно... Ты себя привезла Вставай, ха! Я тебя привязал Я твой самый близкий boy Это ближний Морской бой Один Б попала, ой! Ты, ты, ты мне не враг Ты любимый мультфильм Тебе не убежать Моя Эйприл О'Нил Сара Коннор во снах Я к тебе приходил Я твой жидкий металл И я тебя растворил Ты, ты, ты мне не враг Но с тобой не дружу Я твой личный маньяк Я тебя придушу Ты, ты будешь со мной И останешься жив Я могу убежать Ты меня привяжи Ты, ты, ты мне не враг Но с тобой не дружу Я твой личный маньяк Я тебя придушу Ты, ты будешь со мной Без тебя мне не жить Я могу убежать Ты меня привяжи Ты, ты, ты мне не враг... Но с тобой не дружу... Я твой личный маньяк... Я тебя придушу, я тебя придушу Ты, ты, ты мне не враг Но с тобой не дружу Я твой личный маньяк Я тебя придушу Ты, ты будешь со мной И останешься жив Я могу убежать Ты меня привяжи Ты, ты, ты мне не враг Но с тобой не дружу Я твой личный маньяк Я тебя придушу Ты, ты будешь со мной Без тебя мне не жить Я могу убежать Ты меня привяжи