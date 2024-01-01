Yesli Tebe Budet Grustno Şarkı Sözleri
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NILETTO
Yesli Tebe Budet Grustno
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La la la le la lo, le la
La la la le la lo la le la
La la la le la lo, le la
Le le le le le, la la la la la le la
La la la le la lo la le la
La la la le la lo la le la
La la la le la lo, le la
le le le le le, la la la la la le la
*
6 aydır beraberdik
Ruhumda kötü bir hava vardı
Ve parlak bir günde rastlayacağız birbirimize
Çok mutluyum, tekrar aşık oldum ben
Yakışıklı bir prens gibi görünmüyorum
Ama sadece 1 hafta kaldı
*
Eğer üzgün hissedersen
Gün batımını izlediğimiz yere gel
Eğer boşlukta falan hissedersen kendini
Unutma beni sakın!
*
Eğer üzgün hissedersen
Gün batımını izlediğimiz yere gel
Eğer boşlukta falan hissedersen kendini
Unutma beni sakın!
Unutma beni sakın!
Unutma beni sakın!
Unutma beni sakın!