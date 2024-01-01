La la la le la lo, le la La la la le la lo la le la La la la le la lo, le la Le le le le le, la la la la la le la La la la le la lo la le la La la la le la lo la le la La la la le la lo, le la le le le le le, la la la la la le la * 6 aydır beraberdik Ruhumda kötü bir hava vardı Ve parlak bir günde rastlayacağız birbirimize Çok mutluyum, tekrar aşık oldum ben Yakışıklı bir prens gibi görünmüyorum Ama sadece 1 hafta kaldı * Eğer üzgün hissedersen Gün batımını izlediğimiz yere gel Eğer boşlukta falan hissedersen kendini Unutma beni sakın! * Eğer üzgün hissedersen Gün batımını izlediğimiz yere gel Eğer boşlukta falan hissedersen kendini Unutma beni sakın! Unutma beni sakın! Unutma beni sakın! Unutma beni sakın!