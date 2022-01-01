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Nilgün Abışka
Nilgün Abışka
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01
Maya Dağdan Kalkan Kazlar
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Söz yazarı:
Anonim
Besteci:
Anonim
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02
Yine Gam Yükünün Kevranı Geldi
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03
Yalı Kenarında Zülfün Tararım
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04
Sönmez Artık Yüreğimde Bu Sonsuz Ateş
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Besteci:
Kadri Şençalar
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05
Sevgilim Bir Tanem Gel Artık Bana
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Besteci:
Necdet Tokatlıoğlu
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