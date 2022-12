Yıkıldım artık ben Sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden *** Başıma gelenler hep senin yüzünden Ne istedin benim sevgimden *** Başıma gelenler hep senin yüzünden Ne istedin benim sevgimden *** Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden *** Boşuna arama bulamazsın beni Ne yapsan bir daha yanında Boşuna arama bulamazsın beni Ne yapsan bir daha yanında *** Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden *** O-h hey O-h hey O-h hey O-h hey *** Kaçardın hep benden Şimdi peşimdesin Söyle neden değiştin böyle birden *** Kaçardın hep benden Şimdi peşimdesin Söyle neden değiştin böyle birden *** Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden *** Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden Yıkıldım artık ben sevemem yeniden Başıma gelenler hep senden