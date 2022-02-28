Her Yerde Kar Var ft. Bulutsuzluk Özlemi Şarkı Sözleri
Nilüfer Her Yerde Kar Var ft. Bulutsuzluk Özlemi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nilüfer Her Yerde Kar Var ft. Bulutsuzluk Özlemi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Her Yerde Kar Var ft. Bulutsuzluk Özlemi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nilüfer
Her Yerde Kar Var ft. Bulutsuzluk Özlemi
Tüm Şarkıları
-
Her yerde kar var, kalbim serin bu gece
Her yerde kar var kalbim senin bu gece
Belki gelirsin sen bakarken pencereden
Gözler yalnız özler, karda senden izler
***
Yürümek karda zordur
Gelirsen bak aşk budur
Dönsen köşeden şöyle
Şarkı söylerim böyle
***
Lay lay lay lay, la lay lay, la lay lay, la lay, lay
***
Gözyaşım dur düşme
Gelmeyecek düşünme
Kes ağlamayı artık
Bak oldu bana yazık
***
Karda zordur yürümek
Anladım gelmeyecek
Dünya oldu bana dar
Neden yağdın söyle kar
***
Dünya oldu bana dar
Bak ne yaptın bana kar?
***
Lay lay lay la lay, la lay lay, la lay lay, la lay lay
Lay lay lay, la lay lay, la lay lay