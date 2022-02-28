Şov Yapma ft. Model Şarkı Sözleri
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Nilüfer
Şov Yapma ft. Model
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Sen uçtun ben uçtum
Aşk mı bu söyle sevgi mi
Ben zaten bir hoştum
Oynattım dengemi
***
Macunlu sohbetler
Hedefsiz şikayetler
Mangaldan taştı küller
Nerden çıktı bu süperler
***
Aynı şov bu
Hep aynı hep aynı büyülü aşklar
(Hep aynı, hep aynı)
Bakışlarla süslenen
Yalanlara tatlı soslar
(Hep aynı, hep aynı)
***
Şov yapma şov yapma
Fark etmez anladık seni
Her yerde sen vardın
Taktikler bitti bitti mi
***
Şov yapma şov yapma
Fark etmez anladık seni
Her yerde sen vardın
Taktikler bitti bitti mi
***
Şov yapma şov yapma
Fark etmez anladık seni
Her yerde sen vardın
Taktikler bitti bitti mi
***
Şov yapma şov yapma
Fark etmez anladık seni
Her yerde sen vardın
Taktikler bitti bitti mi
***
Sen uçtun ben uçtum
Aşk mı bu söyle sevgi mi
Ben zaten bir hoştum
Oynattım dengemi
***
Macunlu sohbetler
Hedefsiz şikayetler
Mangaldan taştı küller
Nerden çıktı bu süperler
***
Aynı şov bu
Hep aynı hep aynı büyülü aşklar
(Hep aynı, hep aynı)
Bakışlarla süslenen
Yalanlara tatlı soslar
(Hep aynı, hep aynı)
***
Şov yapma, şov yapma
Fark etmez anladık seni
Her yerde sen vardın
Taktikler bitti bitti mi
***
Şov yapma, şov yapma
Fark etmez anladık seni
Her yerde sen vardın
Taktikler bitti bitti mi
***
Şov yapma, şov yapma
Fark etmez anladık seni
Her yerde sen vardın
Taktikler bitti bitti mi
***
Sorun çok yorum yok (oh)
Sorun çok yorum yok (oh)
Oh
Oh
***
Sorun çok yorum yok
Sorun çok yorum yok
Sorun çok yorum yok
Sorun çok yorum yok
***
Şov yapma, şov yapma
Fark etmez anladık seni
Her yerde sen vardın
Taktikler bitti bitti mi
***
Şov yapma, şov yapma
Fark etmez anladık seni
Her yerde sen vardın
Taktikler bitti bitti mi