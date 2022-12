Bir koşu bir telaş Yalanlarla boş bir savaş Bir kavga bir barış Sürer gider yalan yanlış *** Kolay değil ayrılmak Yaşanan her şeyin bir nedeni var Bedeli var *** Eğrisi doğrusu bulamadım yolunu Bir ileri bir geri bildim bileli Eğrisi doğrusu bulamadım yolunu Bir ileri bir geri bildim bileli *** Bir doğru bir yanlış Hesaplarla ben nerdeyim Her çığlık bir yalvarış Şimdi başka bir yerdeyim *** Kolay değil yaşamak Her güzel şeyin bir nedeni var Bedeli var *** Eğrisi doğrusu bulamadım yolunu Bir ileri bir geri bildim bileli Eğrisi doğrusu bulamadım yolunu Bir ileri bir geri bildim bileli *** Önce darıldım sonra sarıldım Olmadı işte artık yoruldum O-o-o-a-h *** Eğrisi doğrusu bulamadım yolunu Bir ileri bir geri bildim bileli Eğrisi doğrusu bulamadım yolunu Bir ileri bir geri bildim bileli *** Eğrisi doğrusu bulamadım yolunu Bir ileri bir geri bildim bileli Eğrisi doğrusu bulamadım yolunu Bir ileri bir geri bildim bileli