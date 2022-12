Bu Gece Benim Gecem Cama Vuran Her Damlada Seni Hatırlıyorum Ve Sana Susuzluğumu *** Bu Gece Benim Gecem Cama Vuran Her Damlada Seni Hatırlıyorum Ve Sana Susuzluğumu *** Bu Akşam Ümitlerimi Meze Yapıp İçiyorum İçiyor İçiyorum İçiyor İçiyorum *** Bu Akşam Ümitlerimi Meze Yapıp İçiyorum İçiyor İçiyorum İçiyor İçiyorum *** Bu Gece Benim Gecem Cama Vuran Her Damlada Seni Hatırlıyorum Ve Sana Susuzluğumu *** Bu Gece Benim Gecem Cama Vuran Her Damlada Seni Hatırlıyorum Ve Sana Susuzluğumu