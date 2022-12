Acıkmışım Sevgine Sustu kapımın zili Mektuplar kesildi Sensiz, uzun günlerin Uykusuz geceleri *** Gözüm yollardadır Kulağım seste şimdi Besbelli acıkmışım sevgine Sevgilim, sevgilim *** Her biten günün akşamında İçimde bir kıvılcım önce Sonra yakar beni yangının Senin *** Her biten günün akşamında İçimde bir kıvılcım önce Sonra yakar beni yangının Senin *** Sustu kapımın zili Mektuplar kesildi Sensiz, uzun günlerin Uykusuz geceleri *** Gözüm yollardadır Kulağım seste şimdi Besbelli acıkmışım sevgine Sevgilim, sevgilim *** Her biten günün akşamında İçimde bir kıvılcım önce Sonra yakar beni yangının Senin *** Her biten günün akşamında İçimde bir kıvılcım önce Sonra yakar beni yangının Senin *** Gözüm yollardadır Kulağım seste şimdi Besbelli acıkmışım sevgine Sevgilim, sevgilim

Bir Mevsim Arıyorum Bir mevsim arıyorum Güneşin kucağında Meltemleri dinmesin Gülleri dökülmesin *** Bir mevsim arıyorum Bulsam şu genç yaşımda Günleri eksilmesin Aşkları hiç bitmesin *** Sevgilim, seninle Bir ömür hep yan yana Her mevsim, her yerde Olalım dört mevsim boyunca *** Sevgilim, seninle Yağmurda, rüzgârlarda Yıllarca mevsimsiz Yaşanır beraber olunca *** Bir mevsim arıyorum Yeşilden daha yeşil Sararmasın, solmasın Varsın ismi olmasın *** Bir mevsim arıyorum Bulsam şu genç yaşımda Günleri eksilmesin Aşkları hiç bitmesin *** Sevgilim, seninle Bir ömür hep yan yana Her mevsim, her yerde Olalım dört mevsim boyunca *** Sevgilim, seninle Yağmurda, rüzgârlarda Yıllarca mevsimsiz Yaşanır beraber olunca *** Sevgilim, seninle Bir ömür hep yan yana Her mevsim, her yerde Olalım dört mevsim boyunca *** Sevgilim, seninle Yağmurda, rüzgârlarda

Bir Selam Yeter Özleyecek bekleyeceğim sensiz günlerde seni ben sabredecek çok seveceğim seni hasretle yeniden *** kim bilir kaç gece sensiz ağlayıp hayalini kuracağım kim bilir kaç sabah sensiz uyanıp takvimleri sayacağım *** gözün arkanda kalmasın güle güle gönderiyorum seve seve gönderiyorum bir selam yeter bir haber yeter senden çok şey istemiyorum *** özlediğim o gün gelecek yine beni seveceksin yine bana döneceksin sensiz geçen güne meydan okuyup yaşanmamış sayacağım geri döndüğün gün seni yeniden sevmeye başlayacağım

Bir Gün Darılıp Bir Gün Barışma Bir gün darılıp bir gün barışma Aklımı başımdan alma Yaktığın ateş bırak da yansın Beni kül edip de bırakma Yaktığın ateş bırak da yansın Beni kül edip de bırakma *** Sanma ki yerin dolacak Senden başka biri benim olacak Ne bana senin gibi bir sevgili Ne sana benim kadar seven bulunacak *** Sanma ki yerin dolacak Senden başka biri benim olacak Ne bana senin gibi bir sevgili Ne sana benim kadar seven bulunacak *** Zamansız esme, ayırma rüzgar Daha yaşanacak günlerimiz var Dünyamı zindan eden sevgili Bilmem ki, bana ne kastın var Dünyamı zindan eden sevgili Bilmem ki, bana ne kastın var *** Sanma ki yerin dolacak Senden başka biri benim olacak Ne bana senin gibi bir sevgili Ne sana benim kadar seven bulunacak *** Sanma ki yerin dolacak Senden başka biri benim olacak Ne bana senin gibi bir sevgili Ne sana benim kadar seven bulunacak

Mavi Mavi Yıllardır bir özlemdi Yanıp durdu bağrımda Yıllardır bir özlemdi Yanıp durdu bağrımda *** Tam ümidi kesmişken Onu gördüm karşımda *** Mavi mavi masmavi (masmavi) Gözleri boncuk mavi (mavi) Bir gördüm aşık oldum Şu gelen kimin yâri *** Mavi mavi masmavi (masmavi) Gözleri boncuk mavi (mavi) Bir gördüm aşık oldum Şu gelen kimin yâri *** Hayat denen bu yolda Yürürken adım adım Hayat denen bu yolda Yürürken adım adım *** Mutluluğu ararken Birden ona rastladım *** Mavi mavi masmavi (masmavi) Gözleri boncuk mavi (mavi) Bir gördüm aşık oldum Şu gelen kimin yâri *** Mavi mavi masmavi (masmavi) Gözleri boncuk mavi (mavi) Bir gördüm aşık oldum Şu gelen kimin yâri