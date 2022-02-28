Elimde bir eski resmin Karşımda son mektubun var Şarkılarda senin ismin Etrafımda yabancılar *** Ağlıyorum yine gündüz gece Son bir kere göremedim seni diye Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine *** Ölüm bile daha kolay Senden ayrı yaşamaktan Bu sokaklar, bu karanlık Seni bana hatırlatan *** Ağlıyorum yine gündüz gece Son bir kere göremedim seni diye Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine *** Ağlıyorum yine gündüz gece Son bir kere göremedim seni diye Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine Ağlıyorum yine