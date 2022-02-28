Ağlıyorum Yine Şarkı Sözleri
Nilüfer Ağlıyorum Yine şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nilüfer Ağlıyorum Yine şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ağlıyorum Yine sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Elimde bir eski resmin
Karşımda son mektubun var
Şarkılarda senin ismin
Etrafımda yabancılar
***
Ağlıyorum yine gündüz gece
Son bir kere göremedim seni diye
Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine
***
Ölüm bile daha kolay
Senden ayrı yaşamaktan
Bu sokaklar, bu karanlık
Seni bana hatırlatan
***
Ağlıyorum yine gündüz gece
Son bir kere göremedim seni diye
Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine
***
Ağlıyorum yine gündüz gece
Son bir kere göremedim seni diye
Çekilip bir köşeye ağlıyorum yine
Ağlıyorum yine