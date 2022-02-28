Karar verdim unutmaya Karar verdim ayrılmaya Çekip gitsem buradan Gitsem çok uzaklara çocuk gibi mutlu olsam *** Karar verdim unutmaya, seni Karar verdim ayrılmaya Daha önce hiç kimse Hayatımda hiç kimse Senin kadar incitmedi böyle *** Bir dargın bir barışık Aklım hep karmakarışık Yeter yeter üzme beni *** Acılarımı birer birer yakıp gideceğim Yine tam aşkın ortasından dalıp geçeceğim Geceleri günlere sayıp kendi derdine yanıp Sen ağlarken ben güleceğim *** Acılarımı birer birer yakıp gideceğim Yine tam aşkın ortasından dalıp geçeceğim Geceleri günlere sayıp kendi derdine yanıp Sen ağlarken ben güleceğim *** Karar verdim unutmaya seni Karar verdim ayrılmaya Daha önce hiç kimse Hayatımda hiç kimse Senin kadar incitmedi böyle *** Bir dargın bir barışık Aklım hep karmakarışık Yeter yeter üzme beni *** Acılarımı birer birer yakıp gideceğim Yine tam aşkın ortasından dalıp geçeceğim Geceleri günlere sayıp kendi derdine yanıp Sen ağlarken ben güleceğim *** Acılarımı birer birer yakıp gideceğim Yine tam aşkın ortasından dalıp geçeceğim Geceleri günlere sayıp kendi derdine yanıp Sen ağlarken ben güleceğim *** Acılarımı birer birer yakıp gideceğim Yine tam aşkın ortasından dalıp geçeceğim Geceleri günlere sayıp kendi derdine yanıp Sen ağlarken ben güleceğim *** Acılarımı birer birer yakıp gideceğim Yine tam aşkın ortasından dalıp geçeceğim Geceleri günlere sayıp kendi derdine yanıp Sen ağlarken ben güleceğim *** Karar verdim unutmaya...