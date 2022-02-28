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7/24 Dinle Karar Verdim

Karar Verdim Şarkı Sözleri

Nilüfer Karar Verdim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nilüfer Karar Verdim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Karar Verdim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nilüfer

Nilüfer

Karar Verdim

  • Ansızın

  • Karar Verdim

  • İlk Göz Ağrısı

  • Kolaycısın

  • Ucuz Atlattım

  • Kaderin Oyunu

  • Hüzün

  • Hayalime Bırak

  • Unutmuyor Sevdan

  • Hoşuna Gider mi

  • Aşk

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