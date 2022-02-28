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7/24 Dinle Işık Doğudan Yükselir

Işık Doğudan Yükselir Şarkı Sözleri

Nilüfer Işık Doğudan Yükselir şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nilüfer Işık Doğudan Yükselir şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Işık Doğudan Yükselir sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nilüfer

Nilüfer

Işık Doğudan Yükselir

  • Arım Balım Peteğim

  • Alaturka

  • Ben Annemi Isterim

  • Ne Ağlarsın

  • Onu Alma Beni Al

  • Rakkas

  • Son Sardunyalar

  • Işık Doğudan Yükselir

  • Davet

  • Yaktılar Halil'imi

  • Yeniliğe Doğru

  • Var Git Turnam

  • La İlahe İllallah

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