Aşk Kitabı Ft. Hayko Cepkin Şarkı Sözleri
Nilüfer Aşk Kitabı Ft. Hayko Cepkin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nilüfer Aşk Kitabı Ft. Hayko Cepkin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Kitabı Ft. Hayko Cepkin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nilüfer
Aşk Kitabı Ft. Hayko Cepkin
Tüm Şarkıları
-
Ne olur söyleyin sevenler bana;
Ayrılmak kanun mu aşk kitabında?
Elele tutuşup gülmeden daha
Terk etmek kanun mu aşk kitabında?
***
Ümitlerim kırıldı bitti.
Hayallerim yıkıldı gitti.
Bu dert beni benden etti.
Sevdim, sevdim, bak ne hale geldim.
***
Her seven sonunda düşüyor derde.
Bu aşk kitabının yazanı nerde?
Bir aşık inandı, çok sevdi diye
Terk etmek kanun mu aşk kitabında?
***
Ümitlerim kırıldı bitti.
Hayallerim yıkıldı gitti.
Bu dert beni benden etti.
Sevdim, sevdim, bak ne hale geldim.
***
Ne hale geldim...
Gelmez olaydım...