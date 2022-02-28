Ne olur söyleyin sevenler bana; Ayrılmak kanun mu aşk kitabında? Elele tutuşup gülmeden daha Terk etmek kanun mu aşk kitabında? *** Ümitlerim kırıldı bitti. Hayallerim yıkıldı gitti. Bu dert beni benden etti. Sevdim, sevdim, bak ne hale geldim. *** Her seven sonunda düşüyor derde. Bu aşk kitabının yazanı nerde? Bir aşık inandı, çok sevdi diye Terk etmek kanun mu aşk kitabında? *** Ümitlerim kırıldı bitti. Hayallerim yıkıldı gitti. Bu dert beni benden etti. Sevdim, sevdim, bak ne hale geldim. *** Ne hale geldim... Gelmez olaydım...