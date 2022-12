Yollarımız burada ayrılıyor Artık birbirimize iki yabancıyız Ne kadar acı olsa Ne kadar güç olsa Her şeyi evet her şeyi unutmalıyız *** Hiç yaşamamışçasına, hiç sevmemişçesine Unutursun o günlerimizi, gecelerimizi O günlerce, gecelerce sevişmelerimizi O günlerce, gecelerce sevişmelerimizi *** Her kederin tesellisi bulunur İnsan ne kadar sevse unutabilir Mevsimler gelir geçer Yıllar geçer Sen de unutursun bir gün gelir *** Her şeyi evet her şeyi, her şeyi unutabilirsin Hatta bütün yazdıklarını, satır satırını Kalırsa içimde bir derin sızı kalır Kalırsa içimde bir derin sızı kalır Kalırsa içimde bir derin sızı kalır Kalırsa içimde bir derin sızı kalır