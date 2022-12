Ben Seni Seven Kadın Şarkı Sözleri Nilüfer Ben Seni Seven Kadın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nilüfer Ben Seni Seven Kadın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ben Seni Seven Kadın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Ben Seni Seven Kadın boşlukta bir noktayım senden uzak sanki rüyadayım etrafımda gölgeler dört duvar seni arar kollarım yalnızlık yollar gibi uzar gider korkar sendelerim özlerim anlatamam sensiz yapamam kararır gözlerim *** ben seni seven kadın benim olman için bilsen neler yapardım kendi dünyama alırdım yanıma oradan sonsuzluğa sürer aşkım *** seninle aramızda denizlerle zaman olsa bile ben duyar hissederim yine de benimlesin sevgilim nasıl ki ayrılamaz birbirinden gündüz geceden bende senden ayrılmam yaşayamam sensiz olamam *** ben seni seven kadın benim olman için bilsen neler yapardım kendi dünyama alırdım yanıma oradan sonsuzluğa sürer aşkım