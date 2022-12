Gel, bir şeyler yap bizi kurtar Ortada aşktan bir gerçek var Susma sen söyle bizi duyar Ayrılık sözden biraz korkar Anlıyorum seni de üzüle üzüle böylesi daha zor *** Haksızlık mı yalnızlık mı? Kahreden Bizi böyle ayıran ne haybeden Haksızlık mı yalnızlık mı? Kahreden Bizi böyle ayıran ne haybeden *** Çektin gittin ne diyebilirim? Sen de sevdin buna da eminim Nasıl da istedim her şeyi çözmeyi Bi bilseydin *** Çektin gittin ne diyebilirim? Sen de sevdin buna da eminim Nasıl da istedim her şeyi çözmeyi Bi bilseydin *** Anlıyorum seni de üzüle üzüle böylesi daha zor Haksızlık mı yalnızlık mı Kahreden Bizi böyle ayıran ne haybeden *** Haksızlık mı yalnızlık mı Kahreden Bizi böyle ayıran ne haybeden *** Çektin gittin ne diyebilirim Sen de sevdin buna da eminim Nasıl da istedim her şeyi çözmeyi Bi bilseydin *** Çektin gittin ne diyebilirim Sen de sevdin buna da eminim Nasıl da istedim her şeyi çözmeyi Bi bilseydin *** Çektin gittin ne diyebilirim Sen de sevdin buna da eminim Nasıl da istedim her şeyi çözmeyi Bi bilseydin