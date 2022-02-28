Bir Bilseydin Şarkı Sözleri
Nilüfer Bir Bilseydin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nilüfer Bir Bilseydin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Bilseydin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gel, bir şeyler yap bizi kurtar
Ortada aşktan bir gerçek var
Susma sen söyle bizi duyar
Ayrılık sözden biraz korkar
Anlıyorum seni de üzüle üzüle böylesi daha zor
***
Haksızlık mı yalnızlık mı?
Kahreden
Bizi böyle ayıran ne haybeden
Haksızlık mı yalnızlık mı?
Kahreden
Bizi böyle ayıran ne haybeden
***
Çektin gittin ne diyebilirim?
Sen de sevdin buna da eminim
Nasıl da istedim her şeyi çözmeyi
Bi bilseydin
***
Çektin gittin ne diyebilirim?
Sen de sevdin buna da eminim
Nasıl da istedim her şeyi çözmeyi
Bi bilseydin
***
Anlıyorum seni de üzüle üzüle böylesi daha zor
Haksızlık mı yalnızlık mı
Kahreden
Bizi böyle ayıran ne haybeden
***
Haksızlık mı yalnızlık mı
Kahreden
Bizi böyle ayıran ne haybeden
***
Çektin gittin ne diyebilirim
Sen de sevdin buna da eminim
Nasıl da istedim her şeyi çözmeyi
Bi bilseydin
***
Çektin gittin ne diyebilirim
Sen de sevdin buna da eminim
Nasıl da istedim her şeyi çözmeyi
Bi bilseydin
***
Çektin gittin ne diyebilirim
Sen de sevdin buna da eminim
Nasıl da istedim her şeyi çözmeyi
Bi bilseydin