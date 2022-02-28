Boş Sokak Şarkı Sözleri
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Hiç niyetim yoktu, ben maziye
Dönüp seni anıp düşünmeye
Eski bir şarkının o an birden
Geldiğini duydum penceremden
***
Koştum birden koştum, baktım hemen
Seni aradım hep penceremden
Gözlerimde yaşlar birden coştu
Fakat ne yazık ki, sokak boştu
***
Gözlerimde yaşlar birden coştu
Fakat ne yazık ki, sokak boştu
***
Gözlerim dolaştı bir bir bu yollarda
Aradım seni her köşe başında
Kalbim ağlarken ah ne yazık ki
Belki de sen, sen başka kollarda
***
Kapandı pencerem, şarkım sustu
Artık o kalbimde çalıyordu
O eski hislerim tekrar coştu
Fakat ne yazık ki, sokak boştu
***
Gözlerimde yaşlar birden coştu
Ne yazık ki, sokak boştu