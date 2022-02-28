Hiç niyetim yoktu, ben maziye Dönüp seni anıp düşünmeye Eski bir şarkının o an birden Geldiğini duydum penceremden *** Koştum birden koştum, baktım hemen Seni aradım hep penceremden Gözlerimde yaşlar birden coştu Fakat ne yazık ki, sokak boştu *** Gözlerimde yaşlar birden coştu Fakat ne yazık ki, sokak boştu *** Gözlerim dolaştı bir bir bu yollarda Aradım seni her köşe başında Kalbim ağlarken ah ne yazık ki Belki de sen, sen başka kollarda *** Kapandı pencerem, şarkım sustu Artık o kalbimde çalıyordu O eski hislerim tekrar coştu Fakat ne yazık ki, sokak boştu *** Gözlerimde yaşlar birden coştu Ne yazık ki, sokak boştu