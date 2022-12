Temmuz, ağustos, eylül Her mevsimde durma gül Hayat inan çok kısa Belki çıkmayız yaza Hayat inan çok kısa Belki çıkmayız yaza *** Boş vermişim Boş vermişim Boş vermişim dünyaya Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya *** Ahmet, Mehmet, Süreyya Hepsi boş, hepsi rüya Bir gün hayat bitecek Dersin görmüşüm rüya Bir gün hayat bitecek Dersin görmüşüm rüya *** Boş vermişim Boş vermişim Boş vermişim dünyaya Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya *** Aldatırlar aç gözünü Unut artık geçmiş günü Her akşam ayrı güzelle sen de geçir her gününü Her akşam ayrı güzelle sen de geçir her gününü *** Boş vermişim Boş vermişim Boş vermişim dünyaya Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya