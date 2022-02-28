Boş Vermişim Dünyaya Şarkı Sözleri
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Nilüfer
Boş Vermişim Dünyaya
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Temmuz, ağustos, eylül
Her mevsimde durma gül
Hayat inan çok kısa
Belki çıkmayız yaza
Hayat inan çok kısa
Belki çıkmayız yaza
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Boş vermişim
Boş vermişim
Boş vermişim dünyaya
Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya
Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya
***
Ahmet, Mehmet, Süreyya
Hepsi boş, hepsi rüya
Bir gün hayat bitecek
Dersin görmüşüm rüya
Bir gün hayat bitecek
Dersin görmüşüm rüya
***
Boş vermişim
Boş vermişim
Boş vermişim dünyaya
Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya
Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya
***
Aldatırlar aç gözünü
Unut artık geçmiş günü
Her akşam ayrı güzelle sen de geçir her gününü
Her akşam ayrı güzelle sen de geçir her gününü
***
Boş vermişim
Boş vermişim
Boş vermişim dünyaya
Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya
Ağlamak istemiyorsan sen de boş ver dünyaya