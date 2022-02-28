Bu Gece Beni Düşüneceksin Biliyorum bu gece beni düşüneceksin Hatıralar bırakmaz sevdaların peşini Dudaklarında bir an beni hissedeceksin Yüreğin tutuşacak ince bir alev gibi *** Belki bir yağmur yağar Belki bir şarkı geçer Biri ismini söyler Birden sessizlik olur *** Bir dost merak eder de ulu orta sorar ya Birden irkileceksin Biliyorum bu gece beni düşüneceksin Biliyorum bu gece beni düşüneceksin La lay lay lay, la lay lay lay *** Yanında benden yakın başka biri de olsa Her şeyi inkar etmiş inandırmış olsan da Ve ona duygulanmış sevdalanmış olsan da Biliyorum bu gece beni düşüneceksin *** Belki bir yağmur yağar Belki bir şarkı geçer Biri ismini söyler Birden sessizlik olur *** Bir dost merak eder de ulu orta sorar ya Birden irkileceksin Biliyorum bu gece beni düşüneceksin Biliyorum bu gece beni düşüneceksin La lay lay lay, la lay lay lay La lay lay lay, la lay lay lay La lay lay lay, la lay lay lay

Bir Numara (Remix) bir numaramsın, son numaramsın bir numaramsın, son numaramsın *** bütün aşklar delirse gelip kalbime girse bir bir tutar atarım yalnız seni tutarım *** sen bana bana yazılmışsın kalbime kalbime çakılmışsın alnıma alnıma yazılmışsın *** bir numaramsın, son numaramsın bir numaramsın, son numaramsın *** senden başkası olmaz ölçülerime uymaz kafa ayarım tutmaz yalnız sana uyarım

Bir Numara bir numaramsın, son numaramsın bir numaramsın, son numaramsın *** bütün aşklar delirse gelip kalbime girse bir bir tutar atarım yalnız seni tutarım *** sen bana bana yazılmışsın kalbime kalbime çakılmışsın alnıma alnıma yazılmışsın *** bir numaramsın, son numaramsın bir numaramsın, son numaramsın *** senden başkası olmaz ölçülerime uymaz kafa ayarım tutmaz yalnız sana uyarım

Her Sözün Aklımda yanlışa yer yok, doğrusu kalsın meraklısı varsa buyursun alsın gidenler gitsin kalanlar kalsın kahrını çekemem yoruldu gönlüm *** aklımdan geçmedi başka sevgili düz yolda yolumu şaşırdım gitti yalanların artık boyunu geçti sonunda sabrımı taşırdın bitti *** her sözün aklımda unuttum sanma göz yaşımı güneşte kuruttum sanma senin cezan aslında öbür dünyada sakın bu dünyayı ölümsüz sanma

Teşekkürler teşekkürler aşkım güzel sözler için teşekkürler canım beyaz güller için en mutlu yıllarım senle paylaştığım teşekkürler bir tanem beni sevdiğin için *** teşekkürler aşkım sohbetlerin için teşekkürler canım sürprizlerin için iyi günümde kötü günümde hep yanımdasın hep kalbimde *** yine dünyaya gelsem yine seni severim bir ömrüm daha olsa böler sana veririm bal olur şeker olur dudağında eririm ecel çağırsa inan senden izin isterim *** bunca yıl dile kolay bir yastıkta geçti nazar değmesin bize yetmişinde de böyle sen hayat arkadaşım, can dostum sırdaşım teşekkürler aşkım çok teşekkürler