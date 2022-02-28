Büyük Aşkım Şarkı Sözleri
Nilüfer Büyük Aşkım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nilüfer Büyük Aşkım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Büyük Aşkım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kucağını aç bana
Kollarına al beni
Çok aradım zor buldum
Artık bırakmam seni
***
Sımsıkı sarıl bana
Bir yudum yaşat beni
Unutmak istiyorum
Kollarında her şeyi
***
Öyle mesut etki
Tatlı sözlerinle
Öldür gözlerinle
Öp beni büyük aşkım
***
Büyük aşkım, büyük aşkım
Yıldızlar kayarken
Akşamın koynunda
Martılar kıskansın
Uçur beni büyük aşkım
***
Büyük aşkım
Kucağını aç bana
Kollarına al beni
Çok aradım zor buldum
Artık bırakmam seni
***
Sımsıkı sarıl bana
Bir yudum yaşat beni
Unutmak istiyorum
Kollarında her şeyi
***
Öyle mesut etki
Tatlı sözlerinle
Öldür gözlerinle
Öp beni büyük aşkım
***
Büyük aşkım, büyük aşkım
Yıldızlar kayarken
Akşamın koynunda
Martılar kıskansın
Uçur beni büyük aşkım
***
Büyük aşkım
***
Kucağını aç bana
Kollarına al beni
Unutmak istiyorum
Kollarında her şeyi
***
Öyle mesut etki
Tatlı sözlerinle
Öldür gözlerinle
Öp beni büyük aşkım
***
Büyük aşkım, büyük aşkım
Yıldızlar kayarken
Akşamın koynunda
Martılar kıskansın
Uçur beni büyük aşkım
***
Büyük aşkım
-
İçinde bin pişmanlık gözlerinde yaş
Yüzünde yasak duyguların verdiği garip telaş
Sesinde bir burukluk ellerin soğuk
Boğazında düğüm, düğüm kelimeler
***
İçinde bin pişmanlık gözlerinde yaş
Yüzünde yasak duyguların verdiği garip telaş
Sesinde bir burukluk ellerin soğuk
Boğazında düğüm, düğüm kelimeler
***
Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını
Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu
Erkekler ağlamaz, insanız unutma
Sustururum zamanla içimdeki acıyı
***
Gözyaşların, içimi eritiyor
Erkekler ağlamaz sevgilim sil gözyaşını
***
Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını
Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu
Erkekler ağlamaz, insanız unutma
Sustururum zamanla içimdeki acıyı
***
Yaşadığım o günleri unutmak zor
Geceler boyu beklemek nedir
Onu birde bana sor
Çok özlemek ve sevmediğini bilmek
Sonu gelmez acılarımla beraber
***
Yaşadığım o günleri unutmak zor
Geceler boyu beklemek nedir
Onu birde bana sor
Çok özlemek ve sevmediğini bilmek
Sonu gelmez acılarımla beraber
***
Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını
Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu
Erkekler ağlamaz, insanız unutma
Sustururum zamanla içimdeki acıyı
***
Gözyaşların, içimi eritiyor
Erkekler ağlamaz sevgilim sil gözyaşını
***
Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını
Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu
Erkekler ağlamaz, insanız unutma
Sustururum zamanla içimdeki acıyı
***
Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını
Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu
Erkekler ağlamaz, insanız unutma
Sustururum zamanla içimdeki bu acıyı
***
Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını
Kaçırma gözlerini benden suçlu, suçlu
Erkekler ağlamaz, insanız unutma
Sustururum zamanla içimdeki acıyı
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Erkekler ağlamaz
Erkekler ağlamaz
Erkekler ağlamaz
Erkekler ağlamaz
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