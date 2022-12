Kucağını aç bana Kollarına al beni Çok aradım zor buldum Artık bırakmam seni *** Sımsıkı sarıl bana Bir yudum yaşat beni Unutmak istiyorum Kollarında her şeyi *** Öyle mesut etki Tatlı sözlerinle Öldür gözlerinle Öp beni büyük aşkım *** Büyük aşkım, büyük aşkım Yıldızlar kayarken Akşamın koynunda Martılar kıskansın Uçur beni büyük aşkım *** Büyük aşkım Kucağını aç bana Kollarına al beni Çok aradım zor buldum Artık bırakmam seni *** Sımsıkı sarıl bana Bir yudum yaşat beni Unutmak istiyorum Kollarında her şeyi *** Öyle mesut etki Tatlı sözlerinle Öldür gözlerinle Öp beni büyük aşkım *** Büyük aşkım, büyük aşkım Yıldızlar kayarken Akşamın koynunda Martılar kıskansın Uçur beni büyük aşkım *** Büyük aşkım *** Kucağını aç bana Kollarına al beni Unutmak istiyorum Kollarında her şeyi *** Öyle mesut etki Tatlı sözlerinle Öldür gözlerinle Öp beni büyük aşkım *** Büyük aşkım, büyük aşkım Yıldızlar kayarken Akşamın koynunda Martılar kıskansın Uçur beni büyük aşkım *** Büyük aşkım