Nilüfer'le Şarkı Sözleri
Nilüfer Nilüfer'le şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nilüfer Nilüfer'le şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nilüfer'le sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var
Gece yarısında, eski yağmurlar
Şarkı söylüyorlar, sesiz usulca
Özlediğim şimdi çok uzaklarda
***
Deli dolu günler, hayat güzeldi
Kahkahalarıyla günler geçerdi
Ellerim uzanmaz, dokunamam ki
Özlediğim şimdi çok uzaklarda
***
O da özlüyormuş, benim bir tanem
Çok üşüyormuş, ben olmayınca
Öyle yazıyor, son mektubunda
***
O da özlüyormuş, benim bir tanem
Hep ağlıyormuş, ben olmayınca
Öyle yazıyor, son mektubunda
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Neler çektik, neler gördük
Sanki kimin umrunda
Tek doğrucu biz mi kaldık?
Yalan dolu dünyada
***
Bitmeyen, tükenmeyen kavgaları
Kim kazandı sonunda aman aman?
Kim bilir kaç kere başa döndük
Sebepsiz yarışlarda
***
Düzen böyle, hiç söylenme
Üzülme asla aman aman
Böyle gelmiş böyle gitmez
Değişir dünya
***
Düzen böyle, hiç söylenme
Üzülme asla aman aman
Böyle gelmiş böyle gitmez
Değişir dünya
***
Sevgilerden iz kalmamış
Geçip giden zamanda
Sevdaların bütün yükü
Sevenlerin omzunda
***
Ayrılıklar demirden birer
Halkadır boynumuzda aman aman
Ömrümüz acılarda demlenir
Yılanlar koynumuzda
***
Düzen böyle, hiç söylenme
Üzülme asla aman aman
Böyle gelmiş böyle gitmez
Değişir dünya
***
Düzen böyle, hiç söylenme
Üzülme asla aman aman
Böyle gelmiş böyle gitmez
Değişir dünya
***
Düzen böyle, hiç söylenme
Üzülme asla aman aman
Böyle gelmiş böyle gitmez
Değişir dünya
***
Düzen böyle, hiç söylenme
Üzülme asla aman aman
Böyle gelmiş böyle gitmez
Değişir dünya
-
Sabah oldu mumları söndürdüm
Yine benim uykumu öldürdün
Yağdı yağdı üstüme hatıralar
***
Sabah oldu gözleri mavilim
Uyan artık sevgili zalimim
Seni sevdim sen bana düşman mısın
***
Aaaah mavilim aşk yolum sahilim
Eşin yok cihanda aşığım ben sana
***
Hiç unutma arada bir hatırla
Sevişmelerimizi ah sevgilim
Beni sakın unutma
***
Hiç unutma arada bir hatırla
Eski resimlerime bak sevgilim
Beni sakın unutma
***
Sevgili zalimim gözleri mavilim
Seni sevdim sen bana düşman mısın
-
Yalnızlık bize gelir
Geldiği gibi gitmez
Mutluluk bir çiçektir
Bastığın yerde bitmez
***
Geceler ferah senle
Kapkara sensiz sabah
Korkuyorum uyanmaktan
Ya yanımda yoksan eyvah
***
Ah namussuz akşamlar
Seni benden ayırdılar
Sana hasret ah buralar
Gel de kapansın kor yaralar
-
Derdim var gecem zehir bana
Yardım et seni unutmama
Anılar baş ucumda kov gitsin
***
Sevmiştim seni kana kana
Şansın yok kaderden yana
Yaşanan her ne varsa sil gitsin
***
Darılıp gücenmesin
Geç kalmasın ayrılıklar
Varsın ömrümü takvimlerden çalsın yıllar
Aldırma ne fark eder alışmışım yokluğuna
Seni sevdiğimi unut unut her şeyimi
Unut gitsin
***
Benim aşktan anladığım
Yaşananlar kar saydığım
Kalbim sende kaldı kır gitsin
***
Suçlama sakın kendini
Sevgisiz kalma benim gibi
Düşünme beni boş ver sev gitsin
***
Düşelim en son satırlara
Zor gelir sıra vedalara
Üzülme göz yaşını dök gitsin
***
Darılıp gücenmesin
Geç kalmasın ayrılıklar
Varsın ömrümü takvimlerden çalsın yıllar
Aldırma ne fark eder alışmışım yokluğuna
Seni sevdiğimi unut unut her şeyimi
Unut gitsin
***
Darılıp gücenmesin
Geç kalmasın ayrılıklar
Varsın ömrümü takvimlerden çalsın yıllar
Aldırma ne fark eder alışmışım yokluğuna
Seni sevdiğimi unut unut her şeyimi
Unut gitsin
***
Benim aşktan anladığım
Yaşananlar kar saydığım
Kalbim sende kaldı kır gitsin
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