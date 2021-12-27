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Nilüfer

Kış Müzikleri

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Nilüfer Yumlu, 31 Mayıs 1955 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Firuzağa İlkokulunda eğitim alan Nilüfer, daha sonra İtalyan Ortaokulu’ndan mezun olmuştur. 1970 yılında "Sensiz Yıllarda" adlı şarkıyla katıldığı Altın Ses Yarışması'nı kazanmıştır. 1972 yılında "Kalbim Bir Pusula" adlı ilk 45'liğini çıkardıktan sonra, 1973'te "Dünya Dönüyor" 45'liği ile asıl çıkışını yakalamıştır. İlk sahne deneyimini, İzmir Fuarı'nda Zeki Müren'in assolist olduğu kadroda çıkarak yaşamıştır. İlk albümü "Nilüfer '74"teki "Göreceksin Kendini", "Aldanırım Sana" ve "Başıma Gelenler" gibi şarkılar Türk Pop Müzik tarihinde unutulmaz klasikler arasına girmeyi başarmıştır. 1975'te, Alman yapımcılardan gelen plak teklifini kabul ederek "Miss Nilüfer" ve "Ali" adlı 45'lik plakları yapmıştır. Aynı yıl "Oh Ya", 1976'da "Of Aman Aman" ve 1977'de "Kim Arar Seni" adlı 45'likleri yayınlamıştır. "Nilüfer '80" ve "Sensiz Olmaz" adlı albümlerini, "Nilüfer '84" adlı albüm izlemiş olup albümün hitleri arasında "Varsa Söyle", "Dönsen Bile", "Kar Taneleri" gibi unutulmaz şarkılar yer almıştır. Bir Selam Yeter adlı albümünü 1985 yılında yayınlamıştır. Albümde sözü-müziği kendisine ait ilk şarkı "Erkekler Ağlamaz" yer almaktadır. 1986 yılında Kayahan bestesi "Geceler" ile Akdeniz Şarkı Yarışması'nda birincilik ödülü almayı başaran sanatçı, ertesi sene 1987 yılında ününü pekiştiren ve onu dünyaya tanıtan "Geceler" adlı albümünü yayınlamıştır. 1990 yılında "Sen Mühimsin" adlı albümünü yayınlamıştır. Haziran 1992'de çıkan “Yine Yeni Yeniden” adlı albümde yer alan "Şov Yapma", "Yeniden Sev", "Haram Geceler", "Kavak Yelleri" gibi birçok şarkı hit olmuş ve bu albüm bir milyondan fazla satış yaparak tüm zamanların en çok satan albümleri arasındaki yerini almıştır. Bu albümü 1994 yılında “Ne Masal Ne Rüya” adlı albüm izlemiştir. Bu albümün hitleri arasında "Eğrisi Doğrusu", "Son Perde", "Sevgi Tam Olmalı" gibi şarkılar yer almıştır. 1997'de yayınlanmış olan Nilüfer'le adlı albümünde, "Mavilim", "Çok Uzaklarda", "Unut Gitsin", "Namussuz Akşamlar" gibi şarkılara hayat vermiştir. Bu albümüyle başta Kral TV Video Müzik Ödülleri ve daha evvel sayısız defa sahibi olduğu "Altın Kelebek" ödülleri olmak üzere birçok ödüle layık görülmüş ve 1997 yılının en iyi kadın sanatçısı seçilmiştir. 1998 yılında 70'li yıllarda seslendirmiş olduğu ve artık birer klasik hâline gelmiş olan şarkılarını bir araya getirdiği bir albüm olan "Yeniden Yetmişe" adlı albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmuştur. Bu şarkılar arasında "Dünya Dönüyor", Başıma Gelenler", Kim Arar Seni", "Ağlıyorum Yine", "Son Arzum" gibi Nilüfer'i müzikseverlerle buluşturan şarkıların yeni düzenlemeleri bulunmaktadır. Ağustos 2001'de "Büyük Aşkım" adlı albümü yayınlayan sanatçının, "Söz Güzelim", "Beni mi Buldun", "Büyük Aşkım", "Anlat Arkadaşım" gibi şarkıları bu albümün öne çıkan şarkıları olmuştur. Aralık 2005 tarihinde kendi beste ve güftelerinin ağırlıkta olduğu "Karar Verdim" adlı albümünü yayınlamıştır. Bu albümde yer alan şarkılardan; "Hoşuna Gider mi?", "Hüzün", "Karar Verdim", "Ucuz Atlattım" sanatçının geç dönem başarılı eserleri arasında yerlerini almıştır. Sanatçı bu albümüyle bir altın plak daha kazanmıştır. 2008 yılında "Sen Beni Tanımamışsın" adlı teklisini yayınlayan sanatçı, bir sene sonra “Hayal” adını verdiği yeni albümünü dinleyicilerinin beğenisine sunmuştur. 2010 yılının başında "Zalimin Kararı" adlı yeni bir tekli yapan sanatçı, 2011 Şubat'ında ise “12” Düet adını verdiği yeni albümünü yayınlamıştır. Rock müzisyenleri ile ortak hazırladığı bu proje albümle yine altın plak kazanmış ve 2013 yılında devam niteliğinde olan “13 Düet” albümünü yayınlamıştır. Şarkıcı 2015 yılında "Kendi Cennetim" adlı albümünü piyasaya sürmüştür. Nilüfer, 2007 itibarıyla 3000'den fazla konser vermiş olup Türkiye'nin en önemli ses sanatçılarından biri olarak kabul edilmiştir. Güçlü sesinin yanında başarılı sahne performansıyla da tanınmaktadır.

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Albümler

Tik Tak Nilüfer

Yeniden Yeni Yine Nilüfer

Kendi Cennetim Nilüfer

13 Düet Nilüfer

12 Düet Nilüfer

Hayal Nilüfer

Karar Verdim Nilüfer

Büyük Aşkım Nilüfer

Ne Masal Ne Rüya Nilüfer

Yine Yeni Yeniden Nilüfer

Sen Mühimsin Nilüfer

Esmer Günler Nilüfer

Geceler Nilüfer

Bir Selam Yeter Nilüfer

Sensiz Olmaz Nilüfer

Nilüfer 84 Nilüfer

Olur mu... Olur mu... /Gözünaydın Nilüfer

Nilüfer'le Nilüfer

Nilüfer'84 Nilüfer

Yediden Yetmişe Nilüfer

Söz Çiğdem Talu Nilüfer

Güldünya Şarkıları Nilüfer

Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD3 Nilüfer

Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD4 Nilüfer

Bak Bir Varmış Bir Yokmuş CD2 Nilüfer

Duyar mısın Feryadımı Nilüfer

Altın Klasikler Nilüfer

Anılar Bana Yeter Nilüfer

Klasikler 1 (Gülden Karaböcek) Nilüfer

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Klasikler 2 (Gülden Karaböcek) Nilüfer

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Ara Beni Nilüfer

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Senin İçin Nilüfer

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