Dokunsalar Ağlarım Alışkanlıklarım benden daha yorgun Anılar şimdi uzakta bir yıldız Alışkanlıklarım benden daha yorgun Anılar şimdi uzakta bir yıldız *** İçimde çırpınan birileri Ağırlaşır birdenbire yalnızlığım İçimde çırpınan birileri Ağırlaşır birdenbire yalnızlığım *** Mahzunluğun bulaşır biraz bana Dokunsalar ağlarım Mahzunluğun bulaşır biraz bana Dokunsalar ağlarım *** Canım ister seni özler Bensiz gitme ne olur Bunca sevgi bunca emek İnan bize yazık olur *** Sonradan kor insana bütün gerçekler İstenmeden sarf edilen acı sözler Sonradan kor insana bütün gerçekler İstenmeden sarf edilen acı sözler *** Hasret arar bulur beni neredeysem Unutulur sınırları küskünlüğün Hasret arar bulur beni neredeysem Unutulur sınırları küskünlüğün *** Sessizliğin duyulur bomboş odamda Dokunsalar ağlarım Sessizliğin duyulur bomboş odamda Dokunsalar ağlarım *** Canım ister seni özler Bensiz gitme ne olur Bunca sevgi bunca emek İnan bize yazık olur *** Canım ister seni özler Bensiz gitme ne olur Bunca sevgi bunca emek İnan bize yazık olur *** Canım ister seni özler Bensiz gitme ne olur...

Aman Hep seni istedi özledi gözlerim aman Günleri aylara yıllara bağladı zaman Üz beni yor beni sür sürgüne tamam Aman, aman, aman *** Hep seni istedi özledi gözlerim aman Günleri aylara yıllara bağladı zaman Üz beni yor beni sür sürgüne tamam Aman, aman, aman *** İçimde çiçeklerim Baharları bekledim Doğmadı güneşlerim *** Özüm özünde Dünya gözüyle Olmadı işte aman aman *** Kadeh kadehte Kaderde hasret Hayat değişti Aman, aman heyhat *** Hep seni istedi özledi gözlerim aman Günleri aylara yıllara bağladı zaman Üz beni yor beni sür sürgüne tamam Aman, aman, aman *** İçimde çiçeklerim Baharları bekledim Doğmadı güneşlerim *** Özüm özünde Dünya gözüyle Olmadı işte aman aman *** Kadeh kadehte Kaderde hasret Hayat değişti Aman, aman heyhat *** Hep seni istedi özledi gözlerim aman Günleri aylara yıllara bağladı zaman Üz beni yor beni sür sürgüne tamam Aman, aman, aman *** Hep seni istedi özledi gözlerim aman Günleri aylara yıllara bağladı zaman Üz beni yor beni sür sürgüne tamam Aman, aman, aman *** İçimde çiçeklerim Baharları bekledim Doğmadı güneşlerim *** Özüm özünde Dünya gözüyle Olmadı işte aman, aman *** Kadeh kadehte Kaderde hasret Hayat değişti Aman, aman heyhat

Dokun Bana Dostluğun bana yetmiyor Konuşurken düşlüyorum ellerini Özlüyorum dokun dokun bana Ne olur dokun bana *** Sevmek dokunmak demiştin Biliyorum sürmese de Eskiye benzemese de Hala benim tek ezberim Dokun dokun bana Ne olur dokun bana *** Dinlemek beni kesmiyor Hasreti hafifletmiyor Dokun bana gizli olsun Dokun ne olursun dokun *** Dinlemek beni kesmiyor Hasreti hafifletmiyor Dokun bana gizli olsun Dokun ne olursun dokun *** Alıştığım ellerindi Özlediğim sevgilimdi Oyalama dostluğunla Katlanamam buna Dokun bana ne olur dokun bana *** Dostluğun bana yetmiyor Konuşurken düşlüyorum ellerini Özlüyorum dokun dokun bana Ne olur dokun bana *** Dinlemek beni kesmiyor Hasreti hafifletmiyor Dokun bana gizli olsun Dokun ne olursun dokun *** Dinlemek beni kesmiyor Hasreti hafifletmiyor Dokun bana gizli olsun Dokun ne olursun dokun *** Alıştığım ellerindi Özlediğim sevgilimdi Oyalama dostluğunla Katlanamam buna Dokun bana ne olur dokun bana

Haram Geceler Aklım başımda değil ki Sebebini bilmiyorum Bize nazar değdi, inan Adım gibi biliyorum *** Yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Hatıralar gözlerimde Dalıp dalıp gidiyorum Acımasız dertlerimle Yapayalnız yaşıyorum *** Yine başım belalarda Senin için ağlıyorum Yâr yine başım belalarda Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum

Kavak Yelleri Delilik biliyorum, senle olmak delilik Takılıp kaldım, karşı koymam imkansız *** Yaşanan yıllarım senden çok daha fazla Hüzünlerim alır gider sevinçlerimi İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri *** Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak *** İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri *** Kaçmayı çok denedim, ansızın bu sevgiden Kaç kere yenik düştüm, istemeyin bunu benden *** Sarhoş tutkularım koynumda ben bir deli İş işten geçti artık dönemem geri İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri *** Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak *** Al beni, sarıl bana, beni koru kollarında, korkuyorum *** İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri *** İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri