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7/24 Dinle Milat

Milat Şarkı Sözleri

Nilüfer Milat şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nilüfer Milat şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Milat sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nilüfer

Nilüfer

Milat

  • Dönemezsin

  • Düştüysek Kalkarız

  • Emanet (Akustik)

  • Haksızlık Değil Mi?

  • Mum Lekesi

  • Milat

  • Tenden Tene

  • Yeter

  • Gölgelerime Işık Tut

  • Milat ( Akustik )

  • Tavan Arası

  • Yalan Gibi

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