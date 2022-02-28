Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de *** Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de *** Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de *** Değişmiş gördüm bu defa seni Dertler yıpratmış o şen sesini Gülen gözlerin gülemez olmuş Güzel yüzüne çizgiler dolmuş *** Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de *** Ne kadar oldu görüşmeyeli Eski yaralar depreşmeyeli Farkında mıydın nasıl da sana Ben bir zamanlar boş ver aldırma *** Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de *** Anladım ki biz eski biz değiliz O günler geçmiş biz bu gündeyiz Belki bu gece varmaz sabaha Oldu olacak doldur bir daha *** Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor fark etmesen de *** Dünya dönüyor sen ne dersen de Yıllar geçiyor *** Sen ne dersen de değmez bu dünya Yıllar geçermiş geçsin, ruhumuz genç ya Sen ne dersen de