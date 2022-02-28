Dünya Dönüyor ft. Pinhani Şarkı Sözleri
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Nilüfer
Dünya Dönüyor ft. Pinhani
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Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
***
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
***
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
***
Değişmiş gördüm bu defa seni
Dertler yıpratmış o şen sesini
Gülen gözlerin gülemez olmuş
Güzel yüzüne çizgiler dolmuş
***
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
***
Ne kadar oldu görüşmeyeli
Eski yaralar depreşmeyeli
Farkında mıydın nasıl da sana
Ben bir zamanlar boş ver aldırma
***
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
***
Anladım ki biz eski biz değiliz
O günler geçmiş biz bu gündeyiz
Belki bu gece varmaz sabaha
Oldu olacak doldur bir daha
***
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor fark etmesen de
***
Dünya dönüyor sen ne dersen de
Yıllar geçiyor
***
Sen ne dersen de değmez bu dünya
Yıllar geçermiş geçsin, ruhumuz genç ya
Sen ne dersen de